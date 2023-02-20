День и ночь: игра со временем в рамках одной фотографии

Канадский фотограф из Монреаля Карл-Антонан Дюфо (Carl-Antonyn Dufault) создал интересный фотопроект «Couleurs Separées». В рамках данной серии фотограф создаёт так называемые контрастные окна внутри фотографий, объединяя тем самым день и ночь, зиму и лето, утро и вечер. Предлагаем вам оценить его работы, позволяющие увидеть одно и то же место в абсолютно противоположное время.























































источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





