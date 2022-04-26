«Рыжий-рыжий-конопатый»: 7 вещей, которые были созданы в этом мире специально для рыжих

Оранжевое небо, оранжевая зелень, оранжевая Я!
Рыжеволосые люди составляют всего около 2% населения планеты Земля. И возможно, именно поэтому где бы они не появлялись, на них обязательно обращают внимание. Причём, в разные времена к рыжим относились по-разному: то открыто насмехались или отправляли на костёр, то восхищались. Сегодня же специально для людей с «огненными» волосами создают массу эксклюзивных вещей и даже организуют специальные события.
1. Фестиваль
Крупнейший в мире фестиваль для рыжих.
Каждый год в первые выходные сентября в живописном голландском городе Бреда происходит необыкновенная встреча. Redhead Days - это фестиваль, который объединяет тысячи людей с естественным рыжим цветом волос (без различий в оттенке цвета тени или в стиле прически) со всего мира. Фестиваль, в котором приняло участие 6000 человек в прошлом году, является рекордным по величине в мире. Он проводится с 2005 года, и в нем участвуют более 80 стран, включая Великобританию, США, Австралию и Германию.
2. Музыкальная группа
Рыжеволосые металлисты.
Оказывается, есть музыкальная группа из Окленда, играющая в стиле металл. Фишка Bloodnut заключается в том, что в ней только рыжеволосые, причем делалось это специально. Они сами называют себя «группой рыжих». В своем новом альбоме St Ranga музыканты исследуют то, что они называют «темной стороной того, что значит быть рыжеволосым». Альбом полностью посвящен религиозным преследованиям, негативным мифам и историям, связанным с 2% людей.
3. Фотокнига
Рыжая фотосессия.
Фотограф Брайан Доулинг сделал фотоснимки более 130 рыжеволосых женщин из 20 разных стран, после чего выпустил фотокнигу Redhead Beauty. Доулинг и ранее фотографировал рыжеволосых знаменитостей, включая Джулию Робертс, Эмму Стоун и Эми Адамс. Он придумал идею Redhead Beauty после разговора со своим рыжим другом, который выиграл конкурс красоты.Скидки
http://vs-t.ru/ryzhij-ryzhij-konopatyj-7-veshhej-kotorye-byli-sozdany-v-etom-mire-specialno-dlya-ryzhix
Скидки в ресторане.
Ресторан Ginger’s Grill в Престатине открылся в 2016 году и сразу же стал всемирно известным после того, как в нем начали предлагать скидки рыжеволосым людям. Владелец заведения Марк Линайкер делает людям с «огненными» волосами скидку в 20%. Это предложение привлекло всеобщее внимание и остается предметом обсуждения для клиентов, приезжающих в ресторан. Вскоре Линайкер планирует добавить в меню тематические коктейли.
5. Сайт знакомств
Онлайн-сайт знакомств только для рыжих.
Рыжим людям, которые ищут себе точно такую же пару, повезло – теперь появился специализированный сайт, предназначенный только для людей с этим определенным цветом волос. Redhead Dates - сайт знакомств, который, как нетрудно догадаться по его названию, предназначен для рыжих. При этом самому не обязательно быть рыжим, поскольку его подзаголовок гласит: «Сайт знакомств для рыжих и тех, кто любит рыжих». Профиль бесплатно могут создать те, кто живет в Великобритании, Ирландии, США, Канаде, Южной Африке, Новой Зеландии или Австралии.
6. Журнал
Первый в мире журнал «Все о рыжих».
Журнал MC1R был назван в честь гена, который отвечает за уникальный цвет волос. Начался он в качестве фотопроекта основателя проекта Тристана Роджерса и его рыжеволосых друзей. В конце концов, у Роджерса накопилась настолько большая коллекция рассказов и картин, что он решил сделать журнал. С тех пор популярность проекта только постоянно растет.
7. Календарь
Календарь с сексуальными рыжиками.
Рыжеволосых женщин некоторое время боготворили, но к мужчин и ныне воспринимают неоднозначно. Дэмиен Льюис сегодня рекламируется как следующий Джеймс Бонд. Грег Рутерфорд и Бен Стокс выиграли олимпийское золото (прыжки в длину) и чемпионат по крикету, соответственно. Принц Гарри, пожалуй, самый завидный холостяк в мире.
Всех этих замечательных парней (а также других известных рыжеволосых) сняли в полуобнаженном виде для календаря, чтобы собрать средства для различных благотворительных кампаний. Второй подобный проект - это сотрудничество между фотографом Томасом Найсом и британским дизайнером Эллиоттом Джеймсом Фризе. Для пикантного фотокалендаря были сфотографированы некоторые из самых «горячих» и стройных рыжеволосых мужчин в мире.
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