Лучшие подержанные кроссоверы, которые можно «урвать» менее чем за 500 тысяч руб.

На вторичном рынке выбор кроссоверов очень велик. | Фото: horsepowers.ru

1.Nissan Qashqai

Qashqai первого поколения был крайне популярен у нас в стране. | Фото: store.donanimhaber.com

2. Nissan X-Trail

com Следует отметить, что X-Trail является, пожалуй, одним из лучших кроссоверов для езды по бездорожью. | Фото: bestcarmag.com

3. BMW X3

Вторичный рынок творит чудеса. | Фото: 230km.ru

4. Hyundai Tucson

У нас машина прославилась своей неприхотливостью, надежность и доступностью в обслуживании. | Фото: static.am

5. Renault Duster

В каком-то смысле Renault Duster стал идейным наследником Hyundai Tucson. | Фото: ionline.com.br