Лучшие подержанные кроссоверы, которые можно «урвать» менее чем за 500 тысяч руб.

На вторичном рынке выбор кроссоверов очень велик. | Фото: horsepowers.ru
Класс кроссоверов очень интересен автомобилистам в нашей стране. Проблема в том, что практически все эти машины стоят очень немалых средств. Здесь на помощь приходит рынок подержанных автомобилей, где ассортимент кроссоверов очень велик, нужно только сделать правильный выбор.
1.Nissan Qashqai
Qashqai первого поколения был крайне популярен у нас в стране. | Фото: store.donanimhaber.com
Qashqai первого поколения производился с 2006 по 2013 года и был крайне популярен у нас в стране. Автомобиль оснащался 2.0-литровым мотором мощностью 141 л.с в версиях с полным приводом и 114-сильным 1.6-литровым агрегатом для моноприводных машин. Был еще дизель 1.5 на 105 л.с, однако он не снискал особой популярности у нас в стране. Привод передний и подключаемый полный. Коробки передач – «механика» и вариатор. Специалисты Novate.ru отмечают, что вариатор не слишком надежный и такие версии лучше обходить стороной. За 450 - 500 тысяч рублей можно приобрести автомобиль 2008-2009 годов выпуска.
2. Nissan X-Trail
Следует отметить, что X-Trail является, пожалуй, одним из лучших кроссоверов для езды по бездорожью. | Фото: bestcarmag.com
Еще один Nissan в сегодняшней подборке. X-Trail является «старшим братом» Qashqai в модельном ряду Nissan. Соответственно он имеет больше пространства в салоне, более крупные размеры и лучшую проходимость. Вообще, следует отметить, что X-Trail является, пожалуй, одним из лучших кроссоверов для езды по бездорожью. Первое поколение автомобиля производилось с 2001 по 2007 год, машина второго поколения появилась в 2007 году и производилась до 2014 года. Оба этих поколения можно «уложить в бюджет», а он у нас напомню до 500 000 рублей. Линейка моторов состоит из двух бензиновых агрегатов и одного дизеля. Бензиновые моторы: 2.0 (150 л.с); 2.5 (165 л.с). Дизель объемом 2,2 л имеет мощность в 136 л.с. Среди коробок передач найдется как механика, так и «автомат».
3. BMW X3
Вторичный рынок творит чудеса. | Фото: 230km.ru
Вторичный рынок творит чудеса. Если хорошо покопаться, то можно найти подержанный BMW X3 до 500 000 рублей. В указанную суму Х3 будет 2002 – 2006 годов выпуска в дорестайлинговой версии. Привод у автомобиля безальтернативно полный, коробки передач бывают как механические, так и автоматические. Однако, поскольку «автомат» был более популярным, то и машин таких на «вторичке» большинство. На машину устанавливались рядные шестерки объемом 2.5 л на 192 л.с. и 3.0-литровые агрегаты на 231 л.с.
4. Hyundai Tucson
У нас машина прославилась своей неприхотливостью, надежность и доступностью в обслуживании. | Фото: static.am
Еще один любимчик отечественного автомобильного рынка – корейский кроссовер Hyundai Tucson. Автомобиль является предшественником Hyundai ix35. У нас машина прославилась своей неприхотливостью, надежность и доступностью в обслуживании. Она производилась с 2004 по 2010 год. На автомобиле были установлены бензиновые двигатели 2.0 (140 л.с) и 2.7 (173 л.с), которые агрегатируются механической пятиступенчатой коробкой передач и 4-х диапазонным автоматом.
5. Renault Duster
В каком-то смысле Renault Duster стал идейным наследником Hyundai Tucson. | Фото: ionline.com.br
«Дастер» очень полюбился отечественным автомобилистам своей демократичной стоимостью, неприхотливостью в купе с надежностью и ремонтопригодностью. В каком-то смысле Renault Duster стал идейным наследником Hyundai Tucson. Поскольку «Дастер» изначально задумывался как бюджетный кроссовер, то на вторичном рынке за полмиллиона он будет гораздо «свежее», чем представленные выше авто. На машину устанавливались 1.6–литровые бензиновые двигатели на 102 л.с, моторы 2.0 на 142 л.с и тяговитые дизели объемом 1.5 л и мощностью 90 л.с. Среди коробок передач найдется автомат на четыре ступени и шестиступенчатая механика
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