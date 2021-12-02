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Как сделать кордщетку для бормашинки

Как сделать кордщетку для бормашинки

Как сделать кордщетку для бормашинки

Сделать кордщетку для бормашинки можно из доступных материалов, которые найдутся в каждой мастерской и гараже. 

Нам понадобятся:

  • 2 больших шайбы (с отверстием 7 мм);
  • 3 маленьких шайбы (с отверстием 3—4 мм);
  • винт или болт с гайкой;
  • стальная проволока. 

Своим личным опытом изготовления самодельной кордщетки для бормашинки поделился с нами автор YouTube канала GOOD_WOOD. Берите идею на заметку!

Основные этапы работ

Для начала необходимо будет немного поработать с шайбами. Берем две больших металлических шайбы с отверстием 7 мм и вырезаем в них пазы шириной 7 мм. Удобнее всего сделать это с помощью УШМ или бормашины. 

Как сделать кордщетку для бормашинки

В одной из маленьких шайб рассверливаем отверстие до 7 мм в диаметре. 

Как сделать кордщетку для бормашинки

Дальше соединяем две больших шайбы таким образом, чтобы края вырезов были направлены в сторону друг друга. Между ними ровно по центру устанавливаем маленькую шайбу с рассверленным отверстием. Основа для кордщетки готова. 

Как сделать кордщетку для бормашинки

На следующем этапе нам потребуется стальная проволока. Наматываем её на шайбы, чтобы получились витки (смотрите фото ниже). 

Как сделать кордщетку для бормашинки

Как сделать кордщетку для бормашинки

Обратите внимание: чем плотнее будут располагаться витки друг к другу, тем лучше.

Берем болт или винт подходящего диаметра. Надеваем на него маленькую шайбу и вставляем в отверстие основы кордщетки.

С другой стороны надеваем вторую шайбу и фиксируем гайкой. 

После этого на шлифовальном станке стачиваем часть проволоки, чтобы получились щетинки. Заодно и в один размер можно их подогнать. 

Ослабляем гайку и извлекаем большие шайбы.

Затем ровняем щетинки и снова затягиваем гайку. В случае необходимости подгоняем щетинки под один размер на шлифовальном станке. 

Как сделать кордщетку для бормашинки

Устанавливаем самодельную кордщетку в патрон бормашинки, фиксируем, и можно приступать к работе!

Видео по теме

Пошаговый процесс изготовления самодельного приспособления показан в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание. 

 

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