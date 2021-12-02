Как сделать кордщетку для бормашинки

Сделать кордщетку для бормашинки можно из доступных материалов, которые найдутся в каждой мастерской и гараже.
Нам понадобятся:
- 2 больших шайбы (с отверстием 7 мм);
- 3 маленьких шайбы (с отверстием 3—4 мм);
- винт или болт с гайкой;
- стальная проволока.
Своим личным опытом изготовления самодельной кордщетки для бормашинки поделился с нами автор YouTube канала GOOD_WOOD. Берите идею на заметку!
Основные этапы работ
Для начала необходимо будет немного поработать с шайбами. Берем две больших металлических шайбы с отверстием 7 мм и вырезаем в них пазы шириной 7 мм. Удобнее всего сделать это с помощью УШМ или бормашины.
В одной из маленьких шайб рассверливаем отверстие до 7 мм в диаметре.
Дальше соединяем две больших шайбы таким образом, чтобы края вырезов были направлены в сторону друг друга. Между ними ровно по центру устанавливаем маленькую шайбу с рассверленным отверстием. Основа для кордщетки готова.
На следующем этапе нам потребуется стальная проволока. Наматываем её на шайбы, чтобы получились витки (смотрите фото ниже).
Обратите внимание: чем плотнее будут располагаться витки друг к другу, тем лучше.
Берем болт или винт подходящего диаметра. Надеваем на него маленькую шайбу и вставляем в отверстие основы кордщетки. С другой стороны надеваем вторую шайбу и фиксируем гайкой.
После этого на шлифовальном станке стачиваем часть проволоки, чтобы получились щетинки. Заодно и в один размер можно их подогнать.
Ослабляем гайку и извлекаем большие шайбы.
Затем ровняем щетинки и снова затягиваем гайку. В случае необходимости подгоняем щетинки под один размер на шлифовальном станке.
Устанавливаем самодельную кордщетку в патрон бормашинки, фиксируем, и можно приступать к работе!
Видео по теме
Пошаговый процесс изготовления самодельного приспособления показан в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.
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