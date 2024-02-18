20 нелепых почтовых ретро-открыток, выпущенных в 1950-1970-е годы

В этом обзоре коллекция открыток, которые по праву можно назвать худшими. Все они были напечатаны в период 1950-1970-х годов. Len Black – коллекционер китча – годами собирал эти уникальные образчики полиграфического творчества, а недавно выложил всю коллекцию в интернет.
1. «Красавица и птицы»
Вы даже не представляете, что еще можно увидеть во Флориде!
2. «Время для яблок!»
Яблочные сады, в изобилии растущие в Вашингтоне, во время урожая выглядят еще великолепнее.
3. «Гигантские лимоны»
Девочка Беверли Гилман и необычные лимоны, выросшие в садах Галлертауна штата Пенсильвания.
4. «К ланчу готов!»
«Кто-нибудь откроет, наконец-то, этот термос с молоком?»
5. «Всемирный день физиотерапии»
Рекламная открытка компании «Hill Laboratories Co.», специализирующейся на производстве физиотерапевтических столов и оборудования.
6. «Счастливая комбинация»
Южная Дакота среди охотников известна как «Фазанья столица мира», что якобы демонстрирует девушка с живой птицей в руках.
7. «Популярные фрукты»
Ананасы являются одной из основных культур штата Гавайи, поэтому их популяризировали любыми возможными способами.
8. «Камберлендский уезд - лучший!»
«Национальная Королева овощей» - именно такой титул получила победительница одного из конкурсов красоты, проходившего в Камберленд Каунти штата Нью-Джерси.
9. «Винсент Ван Дог»
«Я же доходчиво объяснил вам, что нужно просто замереть на месте!»
10. «Другой взгляд»
Забавный снимок Коммерческой улицы в Провинстауне на острове Кейп-Код в штате Массачусетс.
11. «Шимпанзе-рокер»
Одна из сцен шоу «Шимпанзе», которое часто проводилось в «Monkey Jungle» в Майями.
12. «Королева сухой заморозки»
Рекламная открытка фирмы «FRIGIDAIRE», которая выпускала холодильники с сухой заморозкой.
13. «Лучший рыбак»
Вот это улов, за который будет не стыдно даже рыбаку-профессионалу!
14. «Атака гигантского ребенка»
Достопримечательности Висконсин-Деллс воссозданы в миниатюре и расположены прямо посреди города специально для туристов.
15. «Игрушечный Санта»
Огромный Санта-Клаус обязательно сделает ваши праздники веселее!
16. «Выбирай под настроение!»
Рекламная открытка телефонной компании «Illinois Bell», предлагающая широкий выбор цветовой гаммы для телефонов.
17. «Русалочка с зеркальцем»
Реклама водного шоу русалок, проходящего в парке развлечений «Weeki Wachee Springs» во Флориде.
18. «Новичкам везет!»
Странные открытки на тему рыбалки, как и охоты, одни из самых многочисленных и способны удивить любого.
19. «Мисс Цитрус 1958 года»
Тематическая открытка, посвященная сбору урожая цитрусовых во Флориде.
20. «Сырная» открытка»
Рекламная открытка с сыром, выпускаемым продуктовой компанией «Hickory Farms».
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