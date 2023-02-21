15 маленьких хитростей, чтобы выглядеть безупречно

Удалить водяное пятно с кожаной сумки
Фотографии: Adme.ru
Распылите на пятно смесь воды и пищевого уксуса, осторожно его потрите.
Чтобы не оставались следы от бижутерии
Если покрасить внутреннюю часть колец прозрачным лаком, вы навсегда забудете о пятнах на пальцах.
Удалить жирное пятно с одежды
Используйте детский тальк, чтобы избавиться от пятна.
Детский шампунь спасет севшую вещь после стирки
Замочите вещь в теплой воде с детским шампунем (на 1 л воды 1 ст. ложка шампуня) на полчаса, выкрутите, положите между двумя полотенцами на 10 минут. Растяните до реального размера, установив что-нибудь тяжелое по краям, и оставьте сушиться.
Бритва отлично справится с катышками
Сохранить цвет джинсов
Чтобы темные джинсы не посветлели при стирке, добавляйте половину стакана дистиллированного уксуса в стиральную машину.
Быстро прогладить воротник можно утюжком
Так можно прогладить зону вокруг пуговиц, складки на рубашке или юбке.
Ластик удалит потертости с замшевой кожи
Чтобы кеды смотрелись идеально
Смешайте моющее средство и соду в миске, возьмите использованную зубную щетку и проведите генеральную чистку белой окантовки кед.
Аккуратно заправить джинсы в узкие сапожки
Чтобы избавиться от пятен пота на одежде
Удалить неприглядные пятна можно с помощью лимонного сока или пищевой соды.
Как вдеть шнурок от спортивной кофты
Используйте коктейльную трубочку, чтобы вставить шнурок.
Быстро разносить обувь помогут пакеты со льдом
Поместите пакеты с водой внутрь обуви и поставьте в морозилку, чтобы вода замерзла. Достаньте туфли, подождите, пока лед немного подтает, и уберите пакеты. Этим способом нельзя растягивать обувь из лаковой кожи.
Если электризуются брюки
Чтобы брюки не электризовались, нужно приколоть ко внутреннему шву каждой штанины по булавке.
Чтобы молния на джинсах не ползла вниз
Проденьте кольцо от брелка в бегунок. Зацепите за пуговицу.
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