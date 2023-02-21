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15 маленьких хитростей, чтобы выглядеть безупречно

Удалить водяное пятно с кожаной сумки




15 маленьких хитростей, чтобы выглядеть безупречно

Фотографии: Adme.ru


 


Распылите на пятно смесь воды и пищевого уксуса, осторожно его потрите.

Чтобы не оставались следы от бижутерии


15 маленьких хитростей, чтобы выглядеть безупречно

Если покрасить внутреннюю часть колец прозрачным лаком, вы навсегда забудете о пятнах на пальцах.

Удалить жирное пятно с одежды


15 маленьких хитростей, чтобы выглядеть безупречно

Используйте детский тальк, чтобы избавиться от пятна.

Детский шампунь спасет севшую вещь после стирки


15 маленьких хитростей, чтобы выглядеть безупречно

Замочите вещь в теплой воде с детским шампунем (на 1 л воды 1 ст. ложка шампуня) на полчаса, выкрутите, положите между двумя полотенцами на 10 минут. Растяните до реального размера, установив что-нибудь тяжелое по краям, и оставьте сушиться.

Бритва отлично справится с катышками


15 маленьких хитростей, чтобы выглядеть безупречно

Сохранить цвет джинсов


15 маленьких хитростей, чтобы выглядеть безупречно

Чтобы темные джинсы не посветлели при стирке, добавляйте половину стакана дистиллированного уксуса в стиральную машину.

Быстро прогладить воротник можно утюжком


15 маленьких хитростей, чтобы выглядеть безупречно

Так можно прогладить зону вокруг пуговиц, складки на рубашке или юбке.

Ластик удалит потертости с замшевой кожи


15 маленьких хитростей, чтобы выглядеть безупречно

Чтобы кеды смотрелись идеально


15 маленьких хитростей, чтобы выглядеть безупречно

Смешайте моющее средство и соду в миске, возьмите использованную зубную щетку и проведите генеральную чистку белой окантовки кед.

Аккуратно заправить джинсы в узкие сапожки


15 маленьких хитростей, чтобы выглядеть безупречно

Чтобы избавиться от пятен пота на одежде


15 маленьких хитростей, чтобы выглядеть безупречно

Удалить неприглядные пятна можно с помощью лимонного сока или пищевой соды.

Как вдеть шнурок от спортивной кофты


15 маленьких хитростей, чтобы выглядеть безупречно

Используйте коктейльную трубочку, чтобы вставить шнурок.

Быстро разносить обувь помогут пакеты со льдом


15 маленьких хитростей, чтобы выглядеть безупречно

Поместите пакеты с водой внутрь обуви и поставьте в морозилку, чтобы вода замерзла. Достаньте туфли, подождите, пока лед немного подтает, и уберите пакеты. Этим способом нельзя растягивать обувь из лаковой кожи.

Если электризуются брюки


15 маленьких хитростей, чтобы выглядеть безупречно

Чтобы брюки не электризовались, нужно приколоть ко внутреннему шву каждой штанины по булавке.

Чтобы молния на джинсах не ползла вниз


15 маленьких хитростей, чтобы выглядеть безупречно

Проденьте кольцо от брелка в бегунок. Зацепите за пуговицу.

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15 маленьких хитростей, чтобы выглядеть безупречно

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15 маленьких хитростей, чтобы выглядеть безупречноПодписаться на мой Instagram
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