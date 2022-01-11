Что делать если вещь сильно линяет

Наверное, всем известно, что вещи при стирке необходимо сортировать по цветам, чтобы они не окрасили друг друга. Особенно строго это правило, если вещи сильно линяют. Но что делать вот в таких сложных случаях, когда вещь комбинированная, да еще со сложным, например, кофейным пятном?

Разве можно удалить такое сложное пятно и избежать окрашивания? Конечно, можно! Поможет в этом простое, но эффективное средство, которое можно приготовить самостоятельно, и еще одна небольшая хитрость.





Вам потребуются:



вода — 1 ст.;

лимонная кислота или уксус — 1 ст. л.;

пятновыводитель — 1 ст. л.;

нашатырный спирт — 1 ст. л.

Все составляющие смешиваем вместе и переливаем в бутылочку с пульверизатором — так вам будет удобнее использовать средство. Пятновыводитель и нашатырный спирт в составе размягчат пятно, а лимонная кислота или уксус позволят избежать окрашивания. Таким образом, смешав вместе крайне простые ингредиенты, вы получите очень эффективное средство, которое можно использовать на любых пятнах.



Следующее, что вам понадобится, это специальные салфетки для стирки, которые вбирают в себя краску с вещей. Такие салфетки можно купить практически в любом хозяйственном магазине.



Предварительно нужно будет «замочить» требующую стирки вещь.

Для этого берем салфетку, собирающую краску и подкладываем ее под ткань на место загрязнения. Сверху проблемное место обрабатываем подготовленным средством и оставляем вещь примерно на 15-20 мин. За это время средство хорошо размягчит пятно, а салфетка впитает краску и не даст ей испортить вещь.По истечении этого времени отправляем вещь в стиральную машину на бережную стирку при 20 градусах. Также в стиральную машину закладываем салфетку, которую использовали при «замачивании» и средство для стирки, в нашем случае «БОСС», который отлично подходит для стирки линяющих вещей.В результате с этим самодельным средством даже при стирке на 20 градусах вы получите чистую и нисколько не испорченную полинявшим цветом вещь.Обратите внимание на то, сколько краски впитали бывшие до стирки белыми салфетки, а ведь весь этот цвет мог впитаться в ткань и испортить вашу вещь!А ниже вы можете посмотреть видео о том, как удалить сложные пятна при 20 градусах и избежать окрашивания.