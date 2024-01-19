10 древних исторических артефактов, которые случайно нашли у себя дома обычные люди

Древние артефакты, которые случайно нашли у себя дома обычные люди
Кто-то тратит целую жизнь на поиски античных сокровищ, тогда как у других они находятся буквально под рукой, а они об этом даже не догадываются. Именно так произошло с древними артефактами, о которых пойдёт речь в этом обзоре. Они хранились в домах из поколение в поколение, а их счастливые обладатели до определённого времени и представить не могли, чем они владеют.
1. Урна для печени
Когда у одной семьи, пожелавшей остаться анонимной, умер родственник, его потомкам в наследство достался странный каменный кувшин. В течение следующих 20 лет терракотовый «горшок» просто стоял забытый всеми в сарае. Но однажды кто-то понял, что ваза уж больно подозрительно похожа на египетскую, и отдал ее на экспертную оценку. Каково же было всеобщее удивление, когда штуковина, которую все считали просто декоративным украшением, оказалась 3000-летним артефактом из древнего Египта.
Египетская канопа.
На кувшине был изображен, несмотря на узнаваемый головной убор, не фараон, а бог Имсети. В мифологии Древнего Египта у этого божества была довольно любопытная роль - защищать печень, удаляемую из трупа перед бальзамированием, до тех пор, пока она не понадобится мертвому в загробной жизни. 33-сантиметровый сосуд, который называется канопа, был предназначен для хранения именно этого органа. Остается неизвестным, как настолько древняя канопа (к счастью, уже без печени) попала к мужчине в Англии.
2. Кубок Януса
Еще одна реликвия с изображением человеческого лица пролежала забытой в коробке в течение многих десятков лет. Джон Уэббер из английского Дорчестера получил этот кубок в подарок от своего дедушки, который был торговцем металлоломом, причем торговал в основном бронзой и латунь. Сочтя, что кубок был сделан из этих металлов, его внук просто положил его под кровать.
Кубок Януса.
Когда Джону Уэбберу пошел уже восьмой десяток лет, он снова нашел этот небольшой подарок своего деда, когда готовился к переезду в новый дом. Взяв 14-сантиметровую чашу, он отправился в Британский музей. Эксперты были сбиты с толку и заявили, что они никогда раньше не видели ничего подобного, чтобы на кубке был гравирован двуликий римский бог Янус со скрученными змеями на лбу. После дальнейшей экспертизы оказалось, что кубок был выкован из золота в III-IV в.в. до н.э. в древней Персидской империи Ахеменидов. Уникальный артефакт недавно был продан за 100 000 долларов на аукционе.
3. Подставка из пиццерии
За данную деревянную подставку из пиццерии заплатили миллион фунтов на торгах аукционного дома Sotheby's. А нашли ее рядом с туалетом Ask Pizzeria в Северном Йоркшире. В конце концов, кто-то решил отправить фотографию позолоченной резьбы Марио Тавелле, эксперту по мебели Sotheby's. Он сразу же узнал характерную декоративную тему обнаженных молодых людей и гирлянд – это была без вести пропавшее основание старинного трюмо, которое он лично искал почти 20 лет.
Подставка из пиццерии за миллион долларов.
Трюмо в стиле римское барокко XVII века пропало после Второй мировой войны, и надежда найти его слабела с каждым десятилетием. На полностью собранном трюмо можно увидеть сложную резьбу прихожан, благословляемых в Риме Папой. Почему основание старинного шкафа изначально исчезло или как оно оказалось в собственности пары владельцев пиццерии, уже никогда не станет известно.
4. Чаша «Дин»
Семья из штата Нью-Йорк в 2007 году решила посетить уличную распродажу возле своего дома, где присмотрела чашу всего за 3 долларов. В простом белом сосуде не было ничего особо впечатляющего, но пара все равно купила его и поставила на столик в своей гостиной. В какой-то момент паре им любопытно узнать о возрасте и происхождении своей «обновки».
Древний китайский артефакт.
Оценочный отчет экспертов был шокирующим – сосуд диаметром 13 сантиметров, украшенный орнаментом из листьев, оказался 1000-летним китайским артефактом стоимостью до 300 000 долларов. Названный чашей «Дин», он считается одним из лучших образцов керамики Северной династии Сун, причем исключительно редким. Второй раз семья была шокирована, когда Sotheby's выставила на аукцион чашу. Несмотря на то, что она была оценена в $ 300 000, в итоге антиквариат продали за $ 2,2 миллиона.
5. Спящая женщина с черной вазой
На Рождество в 2008 году искусствовед Гергели Барки смотрел со своей маленькой дочерью детский фильм «Стюарта Литтл». Во время просмотра он заметил среди декораций гостиной в фильме картину, висящую на стене. К изумлению Барки, это был пропавший еще в 1920-х годах шедевр венгерского авангардного художника Роберта Берени «Спящая женщина с черной вазой». Когда Барки сумел связаться с одним из художников-постановщиков «Стюарт Литтла» спустя целых 2 года, выяснилось, что эта женщина купила картину в середине 1990-х годов за $ 500 в антикварной лавке, поскольку решила, что картина хорошо подойдет для декораций.
Пропавшая картина Роберта Берени «Спящая женщина с черной вазой».
С тех пор (фильм вышел в 1999 году) картина висела у нее дома. Сегодня работа Берени оценивается приблизительно в 120 000 долларов. На картине в стиле арт-деко изображена вторая жена художника Эта, которая была выдающимся виолончелистом. Перед исчезновением картину в последний раз видели в Венгрии, когда она была продана на выставке в 1928 году.
6. Горшок Петри
В 1950-х годах мужчине не хватило денег, чтобы рассчитаться с таксистом за проезд. Вместо денег он предложил водителю маленький горшок с прикрепленной к нему этикеткой. На ней было написано: «Ливийская керамика, 3000 г. до н.э., обнаружено профессором Флиндерсом Петри в 1894-1895 годах». Английский таксист Чарльз Фаннел согласился на предложение, не подозревая, что ему вручили. Черно-красный горшок вновь нашелся в 2014 году, когда внук таксиста Гай Фаннел расчищал гараж своего отца в Корнуолле. Узнав имя археолога XIX века на этикетке, он связался с музеем Петри в Лондоне.
Ливийская керамика, 3000 г. до н.э.
Это оказался редкий горшок с увлекательной историей. Во-первых, это была не ливийская, а египетская керамика (это был один из немногих случаев, когда маститый археолог сделал такую ошибку и признался об этом публично позже). Неопознанным пассажиром такси мог быть Джозеф Милн, куратор музея из Оксфорда, встречавшийся с Петри в 1890-х годах.
7. Римский мортарий
Рэй Тейлор вскапывал землю у себя в саду, когда внезапно обнаружил плоскую миску. В течение следующих нескольких лет он использовал ее как плошку с водой для птиц, пока дочь Тейлора не увидела похожие артефакты, выставленные в Музее римского наследия. Когда по настоянию дочери, миску отнесли в музей, Тейлор был поражен, узнав, что его импровизированная чаша для воды была 2000-летним римским артефактом. Он был идентифицирован как мортарий II – III веков нашей эры, который в те времена использовался для той же цели, что и более поздние ступка и пестик. В нем измельчали такие ингредиенты, такие как травы и специи.
Римский мортарий.
В Манчестере, который находился неподалеку, существовал центр производства подобной посуды, и скорее всего, этот мортарий был сделан именно там. Необычным является то, что он сохранился целым и в настолько хорошем состоянии. После того, как стало явно, какую редкую и ценную вещь он нашел, Тейлор любезно пожертвовал мортарий Музею Уорикшира.
8. Лестерский камень
Когда украшение для сада было выставлено на продажу в Лестере, один клиент сразу заинтересовался им. Археолог и телеведущий Джеймс Бальме не мог точно определить, что это за каменный столбец, но инстинкт подсказывал ему, что это не просто безделушка, поэтому он приобрел камень. После очистки столба Бальме понял, что резьба на лицевой стороне артефакта напоминала узор, достаточно сложный, чтобы, возможно, являться древними письменами.
Лестерский камень.
Блок песчаника весом 25-30 кг высотой 46 см и шириной возле основания 14 см сужался ближе к верхушке. Для чего он использовался, остается загадкой, но Бальме предположил, что это мог быть краеугольным камнем от потолка или арки. Кто его вырезал и когда это было сделано, также неизвестно. Возможно, это было сделано где-то между V и XI веками во время англосаксонского периода. В это время разные культуры создавали особенно сложное каменное искусство.
9. Девонский лунный камень
В 1950 году четырехлетняя девочка переехала в дом в Сассексе, который ее семья купила у фермера из Шри-Ланки. В саду возле дома стояла большая каменная плита весом почти в тонну и размером 1,2-1,5 м. Она стала любимым место для игр девочки. Когда она выросла и перебралась в Дорсет, то пригласила аукциониста из Bonhams посмотреть на любопытный камень, на поверхности которого были изображены коровы, слоны, птицы, лошади и львы. Оказалось, что гранитная реликвия, стоявшая в конце садовой дорожки, являлась «Сандакада-Пахана», лунным камнем из Шри-Ланки. Он очень похож на лунные камни в храмах Шри-Ланки, построенных во времена Анурадхапуры (400 г. до н.э. - 1000 г. н.э.).
Девонский лунный камень.
Археологи пока не могут определить подлинность артефакта, а также не могут найти записи о его переносе из района Анурадхапура, где хранятся записи с 1890 года. Найти лунный камень за пределами Шри-Ланки весьма необычно, и артефакт оценили в более чем 30 000 фунтов стерлингов (47 500 долларов).
10. Бленхеймский саркофаг
В 2016 году антикварный эксперт прогуливался по садам дворца Бленхейм в Англии, когда заметил необычный цветочный горшок из камня. В большой и богато украшенной посудине были высажены тюльпаны. Рассмотрев «горшок» ближе, он увидел изящно вырезанные на мраморной поверхности фигуры богов Диониса, Геркулеса и Ариадны в окружении животными. Он сообщил хозяевам Бленхеймского дворца, роду герцогов Мальборо, что их каменный горшок является на самом деле древним гробом.
Девонский лунный камень.
У древнего римского саркофага не было дна, и по сути от него осталась только передняя стенка. Но даже при этом он был внушительным – полуразрушенный саркофаг весом около 250 кг в длину был 1,8 м, в высоту 80 см, а толщина стенок составляла около 15 см. Понадобилось шесть месяцев тщательной реставрации этого произведения искусства. К сожалению, его скульптор неизвестен, а также нет никакого способа узнать, для кого был предназначен 1700-летний саркофаг. Эксперты оценили его стоимость примерно в 121 000 долларов, но владельцы дворца решили не продавать антиквариат, украшающий их сад с XIX века. Теперь его можно увидеть в одном из коридоров дворца.
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