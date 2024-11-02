Как правильно объединить кухню с гостиной, чтобы потом не пожалеть: 4 совета от людей на опыте

Совет 1: Проверьте, чтобы все было по закону

Стену можно сносить, только если она не является несущей. / Фото: nur.kz

Совет 2: Определитесь с зонированием

Полупрозрачная перегородка выглядит воздушно. / Фото: laminarts.ru

Между кухней и гостиной можно поставить диван. / Фото: oneandhome.ru

Совет 3: Продумайте электрику

Продумайте количество розеток на этапе ремонта. / Фото: svet-mr.ru

Сделайте розетки в зоне фартука. / Фото: pulsal.ru

Совет 4: Разделите освещение

В гостиной должно быть несколько источников света. / Фото: pinterest.com

Несколько сценариев освещения на кухне. / Фото: inmyroom.ru