Геннадий Хазанов и Злата Эльбаум: семейное счастье, которое началось с порванного плаща

Геннадий Хазанов и Злата Эльбаум.
Он заставлял зал рыдать от смеха и одновременно задумываться о смысле жизни. А после концертов его осаждали толпы поклонниц. Но в его жизни была только одна любовь. Геннадий считает свою жену Злату Эльбаум ангелом-хранителем, который был предназначен для для него высшими силами.
Рваный плащ
Талантливый комик Геннадий Хазанов. / Фото: www.womanhit.ru
Юный Геннадий репетировал и выступал с театральной студией МГУ «Наш дом», руководил которой Марк Розовский. Именно он представил коллективу студии новую коллегу и свою помощницу Злату Эльбаум. Хрупкая брюнетка, студентка института культуры чем-то зацепила Геннадия. Надо было срочно предпринимать какие-то шаги для знакомства. И он не нашел ничего лучшего, чем спросить у Златы о ее способностях к шитью. Он поинтересовался, сумеет ли она починить его порванный плащ.
А во время праздника по случаю открытия театрального сезона она отрезала и передала Геннадию самый аппетитный кусок сочного арбуза. И молодой человек решил - это знак, она выделила его из всех!
Так все начиналось
Романтика семейной жизни. / Фото: www.womanhit.ru
18 октября 1969 года состоялось их первое свидание. Артист явился на встречу во всем великолепии: темный плащ, белоснежная рубашка с жабо и кепочка. Они пошли гулять именно к тому дому, в котором они вскоре будут вместе жить. Между гастролями, репетициями и концертами Геннадия они выкраивали время для встреч.
Омрачало этот период только негативное отношение мамы к выбору дочери. Ей совсем не нравилась профессия будущего зятя, она пыталась вразумить Злату, открыть ей глаза на бесперспективность такой партии. Но девушка была непреклонна. Маме пришлось смириться, а потом убедиться в том, что Злата не ошиблась в своем выборе.
С любимой супругой Златой. / Фото: www.peoples.ru
25 декабря 1970 состоялась свадьба Геннадия Хазанова и Златы Эльбаум. На самом деле они давно уже хотели расписаться, но в плотном графике гастролей юного жениха все не находилось времени.
На собственную свадьбу жених прибыл в концертном костюме, а невеста для себя купила скромное платье, вовсе не похожее на свадебное. Они жутко продрогли, пока ловили такси, едва не опоздали к началу церемонии. Никто бы не обратил внимания на эту пару, но свидетелем со стороны жениха был сам Леонид Утесов, его прибытие в ЗАГС не могло остаться незамеченным. Отпраздновали событие молодожены в ресторане, в кругу близких друзей и коллег.
Семейная жизнь
Они познакомились в далеком 1969 году. / Фото: www.interviewmg.ru
Первые годы супружеской жизни они постоянно были вместе. Когда Геннадий отправлялся на гастроли, Злата непременно его сопровождала. Коллеги с большой теплотой относились к паре молодых супругов, им всегда старались выделить для ночевки уютный уголок.
Геннадий Хазанов и Злата Эльбаум. / Фото: www.womanhit.ru
Злата оказалась потрясающей хозяйкой. Она очень многому научилась у своей мамы, считавшей, что в доме всегда должен быть суп. Это стало культовым блюдом и в семье комика. В любое время любимого мужа ждал суп, с любовью приготовленный молодой женой. Это был символ тепла и домашнего уюта. И на гастролях Злата старательно создавала для мужа домашнюю атмосферу. Они уставали от долгих переездов, они скучали по своему милому семейному гнездышку, но при этом были очень счастливы.
С дочкой Алисой. / Фото: www.womanhit.ru
В 1974 году у Геннадия и Златы родилась дочь Алиса, ставшая их единственным ребенком, их гордостью и счастьем. Она исполнит давнюю мечту папы, окончит хореографическое училище и станет балериной Большого театра. Его самого когда-то не приняли в это самое училище, решив, что он слишком слаб для выполнения необходимых поддержек.
Ангел-хранитель
Супруги с дочерью Алисой. / Фото: www.daily.afisha.ru
Популярность Хазанова все возрастала, а внимание прессы становилось все более настойчивым. Однако журналистам так и не довелось отыскать никаких подробностей личной жизни знаменитого комика. Он очень дорожил репутацией своей семьи и делал все для отсутствия информационных поводов для обсуждения в прессе.
Он вполне серьезно считает свою жену ангелом-хранителем. Когда-то, очень давно он побывал на спиритическом сеансе, где узнал, что она послана ему свыше, чтоб оберегать его жизнь.
Счастье в деталях. / Фото: www.vdoh.ru
Вскоре супруга артиста занялась бизнесом и перестала сопровождать его на гастролях. Но суп ждал его дома всегда!
Они довольно редко видятся, занимаясь каждый своим любимым делом. И нечасто выпадает им возможность полноценно пообщаться. Зато, как говорит Злата Иосифовна, у них нет возможности поскандалить или наскучить друг другу. При этом жена актера не видит в муже никаких слабостей. Ну разве что может себе позволить съесть вкусненькое на ночь.
Счастью не нужны секреты
Они до сих пор нежно заботятся друг о друге. / Фото: www.visualrian.ru
Для актера не существует никакого секрета семейного счастья. По его мнению, нужно не считать членов семьи обслуживающим персоналом, уметь ставить себя на место других людей и чувствовать их боль, их эмоции и переживания. Именно это позволит сохранить мир, взаимопонимание и гармонию в семейных отношениях.
Вместе уже почти полвека. / Фото: www.serialstv.org
Актер и его жена стараются при любой возможности проводить как можно больше времени вместе. Они посещают театры, концерты, выставки. Но при этом категорически не любят светские тусовки.
Актер и его внучка Мина. / Фото: www.womanhit.ru
Теперь у них появилась еще одна большая радость в жизни: две внучки - Мина и Эва, которых Геннадий и Злата нежно любят, активно помогают дочери в их воспитании. В семье супруги внимательно относятся к желаниям друг друга. Злата Иосифовна очень любит Тель-Авив, у них есть израильское гражданство и дом в ее любимом городе. А Геннадий Викторович предпочитает Юрмалу, поэтому там у них есть большая квартира, где ему комфортно отдыхать и работать.
Несмотря на все сложности сегодняшней жизни, Геннадию Хазанову и Злате Эльбаум удалось сохранить незыблемую для обоих ценность: семью, где каждому тепло и уютно. Как бы не складывались обстоятельства, внутренний мир человека, его моральные устои и принципы остаются для них всегда на первом месте. Она бережно охраняет его покой, он с глубочайшим уважением относится к ней. Она так и осталась его единственной любовью, его ангелом-хранителем, его жизненным маяком.
Геннадий Хазанов и Злата Эльбаум. / Фото: www.bim-bo.net
Семью Геннадия Хазанова и Златы Эльбаум можно назвать классическим примером того, что настоящее чувство – это величина постоянная. У них за плечами опыт семейной жизни в 47 лет. А впереди еще годы счастья на двоих.
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