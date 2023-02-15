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Как прочистить кувшинный фильтр для воды

Прочистите кувшинный фильтр для воды, чтобы продлить его срок службы! Многие наверняка заметили, что уже через пару недель после использования нового фильтра он забивается и хуже фильтрует воду, хотя на упаковке указано, что фильтр может очистить около 300 л воды (примерно 3 месяца).
Чтобы кувшинный фильтр действительно работал весь срок, его нужно периодически прочищать. И сделать это очень легко в домашних условиях!
Возьмите 0,5 л пластиковую бутылку. Разрежьте её пополам. Нам понадобится только верхняя часть с горлышком.

Как прочистить кувшинный фильтр для воды

У смесителя открутите аэратор. Переверните фильтр и любым удобным подручным инструментом слегка вдавите внутрь сетку через отверстия, чтобы она не так плотно прижималась к пластику, и вода легче проходила и прочищала грязь.

Как прочистить кувшинный фильтр для воды

Теперь наденьте половинку бутылки на нижнюю часть фильтра, откуда обычно льётся чистая вода.

Как прочистить кувшинный фильтр для воды

Вставьте смеситель в горлышко бутылки. Плотно закрутите, чтобы вода создавала давление внутри. Включите воду несильной струей и промойте фильтр в обратном направлении. Вы увидите, как из фильтра будет вытекать желтоватая вода и грязь. Промывайте, пока вода не станет чистой.

Как прочистить кувшинный фильтр для воды

Теперь установите фильтр на место и прогоните воду два раза, вылейте. Фильтром вновь можно пользоваться! Повторяйте процедуру, если заметите, что фильтр вновь стал плохо прогонять воду, но не более 3 месяцев.

Как прочистить кувшинный фильтр для воды
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