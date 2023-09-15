10 жутких девочек из фильмов ужасов, которые выросли красотками

Уже давно известно, что фильм ужасов становится в разы страшнее, если добавить в него зловещую девочку с немигающим взглядом. Как можно забыть черноволосую Самару из «Звонка» или одержимую демоном Риган из «Изгоняющего дьявола»? Но юные исполнительницы этих ролей рано или поздно вырастают, и многие из них становятся весьма привлекательными. Вот 10 девушек, которые пугали вас до смерти, когда были маленькими, но теперь от них не оторвать глаз.









Дэйви Чейз

Дрю Бэрримор

Кристина Риччи

Хлоя Грейс Морец

Мишель Уильямс

Джоделль Ферланд

Изабель Фурман

Джоди Фостер

Азия Ардженто

Кирстен Данст