10 жутких девочек из фильмов ужасов, которые выросли красотками

Уже давно известно, что фильм ужасов становится в разы страшнее, если добавить в него зловещую девочку с немигающим взглядом. Как можно забыть черноволосую Самару из «Звонка» или одержимую демоном Риган из «Изгоняющего дьявола»? Но юные исполнительницы этих ролей рано или поздно вырастают, и многие из них становятся весьма привлекательными. Вот 10 девушек, которые пугали вас до смерти, когда были маленькими, но теперь от них не оторвать глаз.
Дэйви Чейз
«Звонок» 2002 года запустил целую серию «американских версий японских хитов» и сделал это блестяще. Сцена со страшной девочкой, вылезающей из телевизора, навечно закрепилась в сознании зрителей. Чейз на момент съемок было 11 лет, и впоследствии ее карьера сложилась вполне удалась: она озвучила Лило в диснеевском хите «Лило и Стич» и сыграла крупную роль в сериале HBO «Большая любовь».
Дрю Бэрримор
Прославившись благодаря роли в «Инопланетянине», Дрю Бэрримор закрепила успех, снявшись в экранизации бестселлера Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом». В фильме она сыграла юную Чарли МакГри, которая контролирует огонь силой мысли. Образ маленького ангелочка Бэрримор, окруженного столбами пламени и горящими людьми, стал ключевым в фильме, и эта сцена до сих пор вызывает ужас. Что до самой актрисы, с годами она тоже обрела способность «зажигать» зрителей, а все благодаря своей красоте.
Кристина Риччи
Фильм «Семейка Аддамс» собрал отличный актерский состав – Рауль Хулио, Анджелика Хьюстон, Кристофер Ллойд… Но настоящей звездой фильма оказалась юная Кристина Риччи в роли мрачной социопатки Уэнсдей. Долгое время актриса снималась в детских фильмах вроде «Каспера», но с годами ей начали доставаться более взрослые роли, включая не менее мрачную Лиззи Борден в фильме «Лиззи Борден взяла топор».
Хлоя Грейс Морец
Морец начала сниматься в ужасах с раннего детства, из фильма в фильм исполняя роль невинной девочки, оказавшейся в центре жутких событий («Ужас Амитивилля», «Dом Zомби»). Настоящая слава пришла к ней в 2010 году, когда она сыграла в «Пипце» и «Впусти меня», ремейке популярного шведского ужастика. Там она успешно совместила образы невинного ребенка и кровожадного монстра, исполнив роль 12-летней девочки, которая оказывается древним вампиром. Морец и в дальнейшем продолжила сниматься в мрачных фильмах и сыграла жутких подростков в «Мрачных тенях» и «Телекинезе», ремейке «Кэрри».
Мишель Уильямс
Научная фантастика тоже бывает пугающей, и фильм «Особь» 1995 года тому отличное доказательство. По сюжету этого фильма, ученые, используя ДНК из космоса, создали гибрид инопланетянина с человеком – девочку, которая начала расти не по дням, а по часам. Ей дали кодовое имя Сил, а сыграла ее юная Мишель Уильямс, которая с годами превратилась в такую красотку, что даже удостоилась чести сыграть Мерилин Монро.
Джоделль Ферланд
«Сайлент Хилл» 2006 года – один из редких образцов успешной экранизации видеоигр. Во многом это заслуга Джоделль Ферланд, которая блестяще исполнила аж тройную роль в фильме, и ей одинаково хорошо удались все три противоречивых образа. Ферланд с тех пор продолжила сниматься в хоррорах, и к 21 году успела засветиться в «Верзиле», «Деле №39″, «Хижине в лесу» и многих других.
Изабель Фурман
Фильм «Дитя тьмы» 2009 года поначалу напоминает напоминает любой другой фильм об одержимых маленьких девочках, но шокирующий поворот сюжета ярко выделил его на фоне других ужастиков – как и великолепная игра юной Изабель Фурман. Девочка с тех пор выросла и превратилась в настоящую красавицу. Вы могли видеть ее в «Голодных играх», где она сыграла Мирту, и сериале Showtime «Мастера секса».
Джоди Фостер
До «Девочки из переулка» 1976 года Джоди Фостер сыграла в более чем тридцати фильмах, включая «Таксиста» Мартина Скорсезе, но роль хладнокровной Ринн до сих пор считается одной из самых ярких в карьере актрисы. Причем карьера, как всем нам известно, сложилась более чем удачно – Фостер обладательница двух Оскаров в номинации лучшая актриса и успешный режиссер. И это не говоря уже о ее неувядающей красоте, которой она не устает нас радовать.
Азия Ардженто
Неудивительно, что Азия подалась в фильмы ужасов – ведь ее отец, Дарио Ардженто, один из самых успешных режиссеров в этом жанре. Ей было всего 10 лет, когда она снялась в фильме «Демоны 2″, где сыграла одну из жертв нападения демонов. Через пару лет она исполнила роль дочери священника в фильме «Собор», в котором вновь вступила в схватку с демонами, но финал фильма показал, что на душе девушки все было не так уж и чисто. С тех пор она еще не раз появлялась в фильмах своего отца и других режиссеров, в которых часто демонстрировала свое потрясающее тело и спокойное отношение к особо кровавым сценам. Яблоко от яблони.
Кирстен Данст
Когда в 1994 году только вышел фильм «Интервью с вампиром», зрители шли на него ради экранного противостояния Тома Круза и Брэда Питта. Никто не ожидал, что настоящей звездой картины окажется маленькая Кирстен Данст в своей дебютной роли вампирши Клодии. Ее персонаж приковывает к себе внимание зрителя с первой же секунды своего появления и не отпускает вплоть до трагической и жестокой смерти. Данст с тех пор исполнила множество ярких и сексуальных ролей, включая чирлидершу в «Добейся успеха» и Мэри Джейн в «Человеке-пауке», и со временем превратилась из маленького вампиренка в настоящую женщину-вамп.
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