Десятки родов и множество близнецов: Кто они - самые многодетные мамы мира

Мать-героиня – это звучит гордо. И это, конечно, прекрасно, когда у тебя много детей. Ну а если их чересчур много? Предположим, 20, 30, 40 или даже 50… Да, такие мамы-многостаночницы в истории человечества встречались и продолжают встречаться. Интересно, как справиться с такой оравой ребятишек? Попробуй прокорми, выходи, воспитай... Проставляем рейтинг самых плодовитых мам мира, число детей которых просто шокирует. Кстати, первые строчки в списке многодетных родительниц занимают русские крестьянки, впрочем, обо всём по порядку...
10-е место. Миссис Харрисон, Англия
В 1736 году английский журнал John Mockett напечатал заметку о том, что некая миссис Харрисон родила 35-го ребенка. Уточнялось, что это ее последнее по счету дитя, а также что многодетная мать – жительница Лондона и большую часть жизни прожила на Вере-стрит. Её муж был гробовщиком и всех детей она родила от единственного супруга.
Жена гробовщика рожала и рожала...
Увы, неизвестно, все ли из 35 её детей на тот момент были живы, но даже если под числом «35» имелось в виду количество удачных родов миссис Харрисон, вне зависимости от того, все ли дети пережили первый год жизни, все равно такая плодовитость впечатляет.
9-е место. Элизабет Гринхилл, Англия
Девятая строчка в рейтинге тоже принадлежит британке. Элизабет Гринхилл, жившая в XVII веке, произвела на свет 39 детей. У нее было 38 родов, одни из которых окончились рождением двойни.
Интересно, что только семеро из детей Элизабет были мальчиками, причем один из них, Томас, впоследствии стал известным хирургом и был автором известной книги по искусству бальзамирования тел. Именно благодаря ему о Элизабет узнал весь мир: решив написать о Томасе Гринхилле книгу и изучая его родословную, биографы врача обратили внимание на супермногодетность его матери.
8-е место. Элис Хукс, Англия
Восьмое место в рейтинге многодетности также занимает мама из Туманного Альбиона, и она тоже жила в XVII веке. У жительницы Уэльса Элис Хукс было более четырех десятков детей.
О 41-м ребёнке узнали благодаря надгробию.
О том, что эта женщина была рекордсменкой по воспроизведению на свет потомства, известно по надгробной надписи на памятнике, установленном её сыну на местном кладбище. Там сообщается, что умерший являлся 41-м ребенком некоей Элис Хукс. Кто знает, возможно, у нее были дети и после него, но поскольку других данных о ее материнстве нет, принято считать, что детей у миссис Хукс было именно столько – 41.
7-е место. Элизабет Мотт родила 42 ребенка
Похоже, британские женщины, несмотря на невысокую продолжительность жизни в средневековой Европе, были невероятно плодовиты. По крайней мере, 7-ю строчку с конца в рейтинге многодетных мам занимает тоже женщина из Англии. Элизабет Мотт 1676 года рождения имела 42 детей.
Как утверждают сохранившиеся документальные источники, все её роды проходили благополучно и все без исключения дети появились на свет здоровыми.
6-е место. Мариам Бабирье, Уганда
Жительница Уганды по имени Мариам Набатанзи Бабирье – мама 44 детей, и живет она в наши дни. К 39 годам она успела родить шесть пар близнецов, при этом четыре раза у нее рождались тройни и три – четверни.
Мама из Уганды с 52 детьми — наша современница.
Сама Мариам хотела остановиться на 18 детях, но врачи заверили ее, что не рожать ей вредно – мол, такие особенности у ее репродуктивной системы. По крайней мере, так она утверждает.
5-е место. Маддалена Граната, Италия
Итальянка Маддалена Граната, жившая в XIX веке, известна тем, что была матерью 52 детей. О многодетной маме писала местная пресса. Правда, Paris Journal уточнял, что 47-летняя Маддалена, вышедшая замуж в 28, «родила 52 живых и мертвых ребенка» – иными словами, фактически детей у нее было меньше, чем 52. Также известно, что у нее почему-то рождались именно мальчики. Только трое младенцев из 52 были девочками.
Воспроизвести на свет так много детей итальянке удалось потому, что у нее 15 раз рождались тройни. Именно благодаря такому рекордному числу тройняшек она вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Кстати, с тех пор многоплодные беременности в Италии стали называть «синдром Граната».
4-е место. Барбара Стратцман, Германия
Оказавшаяся на четвёртом месте рейтинга Барбара Стратцман, у которой, согласно сохранившимся данным, было 53 ребенка, родилась в Германии в середине XV века. Известно, что рожала женщина до 50 лет, и поскольку, согласно архивным источникам, у нее было 29 родов, несложно догадаться, что в числе ее детей были близнецы. Пять раз у нее рождались двойняшки, 4 раза – тройняшки, еще 4 раза роды оканчивались рождением 6 близнецов, и, наконец, однажды она родила сразу семерных.
Немецкая семья в живописи.
Впрочем, назвать Барбару мамой 53 детей можно лишь формально, потому что 19 из 53 её младенцев были мертворожденными. Старшему из выживших малышей на момент смерти матери было всего восемь лет. При этом все дети, которым посчастливилось родиться живыми, благополучно дожили до зрелого возраста. Судя по всему, их воспитанием занимались родственники.
3-е место. Крестьянка Кириллова, Россия
О многодетности этих супругов, которых по количеству детей до сих пор почти никто не смог переплюнуть, мир узнал случайно. В 1755 году шло судебное заседание, в котором приняло участие 57 детей крестьян Кирилловых. Этот необычный факт заинтересовал исследователей, которым в итоге удалось узнать, что все указанные дети, действительно, были рождены одной и той же матерью из деревни.
Русские многодетные мамы в тройке лидеров по плодовитости.
Женщина рожала 21 раз, причем 10 раз – двойняшек, семь — тройняшек и четыре раза у нее появлялось на свет четверо детей. Все роды были благополучными, младенцы выжили и были здоровы. Увы, имена крестьянки и её мужа-многостаночника не сохранились.
2-е место. Роза Гравата, Италия
Итальянская мама Роза Гравата стала известна на весь мир благодаря заметке в газете, вышедшей в 1923 году. Сообщалось, что у жительницы Палермо родилось уже 62 ребенка.
Известно, что у плодовитой женщины два раза рождались тройни, один раз – четверни, еще два раза она рожала по пять и по шесть детей. Все её малыши появились на свет здоровыми, правда, сколько они в итоге прожили, неизвестно.
1-е место, крестьянка Васильева, Россия
Золото в рейтинге самых плодовитых мам все эти годы принадлежит крестьянке Васильевой, родившей 69 детей. Имя её, как и в случае с другой супермногодетной крестьянкой, Кирилловой, в архивах не сохранилось, хотя её случай и занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Известно только, что Васильева жила в XVIII веке, что её мужа звали Фёдором и что 69 ребятишек она родила в результате 27 родов.
Русские крестьяне часто рожали по 10-20 детей, а то и больше.
Русская крестьянка 16 раз рожала двойняшек, семь – тройняшек и четыре раза – четверняшек. Все дети в семье Васильевых родились здоровыми и только двое скончались в младенчестве – остальные дожили до взрослого возраста.
Есть данные, что житель Шуйского уезда Фёдор Васильев был даже представлен императрице Екатерине II. В европейском научном и журналистском сообществе семья вызвала огромный интерес и о ней писали известные зарубежные газеты.
Кстати, в интернете можно встретить немало фотографий якобы этого семейства, но на самом деле ничего общего с семьёй крестьян Васильевых снимки не имеют. Напомним, что когда они жили, фотографию ещё не изобрели. К тому же, люди на фото выглядят явно не как крестьянская семья.
Считается, что на этом снимке семья Васильевых, но фотографию в XVIII веке ещё не изобрели.
Псевдомногодетность
Мать 55 детей Леонтина Эспиноза вполне могла бы стоять в первой пятерке самых плодовитых родительниц. Однако миф о её многодетности специалистам удалось развенчать.
Леонтина Джудит Альбина Эспиноза жила в Чили, а также некоторое время в Аргентине. Она родилась в 1926 году, а умерла – в 1998-м. Известно, что она выросла в приюте, но потом сбежала оттуда и в 12(!) лет стала женой погонщика мулов по имени Херардо Секундо Альбина, который был старше её в 2,5 раза.
В прошлом веке женщина часто давала интервью и даже участвовала в популярном местном телешоу, где ей вручили награду как самой плодовитой матери. Её внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Однако впоследствии, в результате проведенного расследования, стало известно, что подтверждений всех её родов нет и, скорее всего, Леонтина обманывает окружающих.
Маму-рекордсменку уличили в подлоге.
Документально она смогла подтвердить рождение только 20 детей, причем позже эту цифру даже уменьшили до 12, поскольку, скорее всего, наряду со своими кровными детьми Леонтина регистрировала на себя и тех, что подбирала на улице или забирала у своих малообеспеченных родственниц. Еще меньше доверия к «матери-героине» стало после того, как она решила зарегистрировать своего последнего ребенка, когда ей было уже 69, заявив, что сама его родила. В итоге её имя из Книги рекордов Гиннесса убрали.
Предполагается, что приписать себе такое количество детей чилийка решила из меркантильных соображений – чтобы получать от государства как можно больше денежных пособий и прославиться.
Текст: Анна Белова
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