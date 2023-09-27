Десятки родов и множество близнецов: Кто они - самые многодетные мамы мира

10-е место. Миссис Харрисон, Англия







Жена гробовщика рожала и рожала...

9-е место. Элизабет Гринхилл, Англия

8-е место. Элис Хукс, Англия

О 41-м ребёнке узнали благодаря надгробию.

7-е место. Элизабет Мотт родила 42 ребенка

6-е место. Мариам Бабирье, Уганда

Мама из Уганды с 52 детьми — наша современница.

5-е место. Маддалена Граната, Италия

4-е место. Барбара Стратцман, Германия

Немецкая семья в живописи.

3-е место. Крестьянка Кириллова, Россия

Русские многодетные мамы в тройке лидеров по плодовитости.

2-е место. Роза Гравата, Италия

1-е место, крестьянка Васильева, Россия

Русские крестьяне часто рожали по 10-20 детей, а то и больше.

Считается, что на этом снимке семья Васильевых, но фотографию в XVIII веке ещё не изобрели.

Псевдомногодетность

Маму-рекордсменку уличили в подлоге.