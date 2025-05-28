Семья из 6 человек покинула дом в 460 «квадратов», чтобы поселиться в старом школьном автобусе

Превращать мечту в реальность всегда архисложная задача, особенно когда приходится менять свою жизнь и жизнь своей семьи. Об этом не понаслышке знают супруги Мейес, которые решили оставить свой благоустроенный дом площадью в 460 кв. метров, чтобы вместе с четырьмя детьми поселиться в старом автобусе.
Старый школьный автобус перед преобразованиями. | Фото: themayesteam.com.
Демонтаж кресел всегда проблема для энтузиастов.
Не всегда карьерный рост, престижная работа и жизнь в просторном доме приносит счастье семье, особенно, если главе семейства приходится работать с утра до ночи, как это произошло с Мейесами из Иллинойса. Отец 4 детей, чтобы обеспечить жену и детей всем необходимым, да еще арендовать и содержать огромный коттедж, работал по 12 часов в сутки, теряя связь с теми, ради которых берется за любую подработку. Габриэль и Дебби достигли многого, смогли обставить дом площадью в 460 «квадратов» по своему вкусу, но счастья это не принесло, ведь муж всегда был на работе, а старшие дети уединялись каждый в своих комнатах, что еще больше разъединяло семью. Чтобы ее спасти, родители приняли решение, что пора менять уклад жизни и полностью избавляться от зависимости, которой страдает большинство современников – накопительства.
Трансформацией занимался глава семейства с друзьями и родственниками.
Случайный просмотр видеоролика, в котором пара энтузиастов делится впечатлениями жизни в преобразованном автобусе, стал толчком к принятию решения.Супруги решили, что это именно те перемены, которых требовали семейные обстоятельства. Плюс ко всему им так надоели холода Иллинойса, где они жили последние годы, что трансформация приближала к реализации мечты – переезду в Калифорнию без грабительской арендной платы. Чтобы побыстрее приступить к реализации своей мечты, Мейесы приобрели пусть и видавший виды автобус 2000 года выпуска, но все же он был на ходу, да и ржавчина не сильно глубоко въелась в металл.
Общими усилиями «ржавое ведро» превратилось в комфортабельный дом на колесах.
Супруги с большим энтузиазмом принялись за преобразования, а заодно продавать кучу мебели и бытовой техники, которыми обзавелись за время жизни в большом доме. Эти деньги стали отличным подспорьем в процессе трансформации, ведь демонтаж, утепление и оборудование жилого пространства сразу на шестерых человек и собаку требовали немалых расходов. С первых же процессов преобразования дуэт понял, что мечтать куда легче и приятней, а вот превращать ее в реальность — это немалая проблема и очень тяжелый труд. Но никакие сложности не остановили супругов, решивших во что бы то ни стало вернуть близкие и доверительные отношения, а также вырастить здоровых и дружных детей.
Дети путешествуют вместе с родителями.
Пушистому любимцу семьи также нашлось местечко.
По окончанию проекта Дебби призналась, что все же самым сложным оказалось планирование, ведь нужно было с комфортом разместить 6-8 человек, обеспечить пусть и совсем миниатюрным, но все же личным пространством. А также пристроить вещи каждого члена семьи и необходимые зоны, ведь автобус должен был стать настоящим домом для большой семьи, которой предстояло жить, работать и учиться на площади всего лишь 23 кв. м. Несмотря на сложности супругам удалось задействовать каждый квадратный сантиметр и оптимизировать пространство настолько грамотно, что остается лишь удивляться, как удалось обустроить еще и довольно привлекательное жилище.
Дизайн кабины водителя соответствует общему стилю оформления. | Фото: skonahem.expressen.se.
Примечательно: Работая с утра до ночи и, подключая родственников, друзей и нужных специалистов, Мейесы потратили всего два месяца и около 40 тыс. дол. на то, чтобы «ржавое ведро» превратилось в светлый и современный семейный дом. Как только автобус был готов, семья незамедлительно отправилась в дорогу, чтобы на собственном опыте ощутить все прелести и лишения жизни на колесах в столь ограниченном пространстве.
Зона гостиной в преображенном школьном автобусе.
Диванчики в гостиной оснащены вместительными ящиками, где хранятся игрушки.
Если говорить о том, что удалось сделать супругам, то они приложили все усилия, чтобы их дети жили в комфортных условиях. В переоборудованном автобусе обустроили уютную и стильную гостиную с диванчиками, со скрытыми системами хранения (преимущественно игрушек, поскольку возраст детей на тот момент был от 2 до 8 лет) и возможностью превращения их в дополнительные спальные места. Они находятся сразу за кабиной и креслом водителя, что позволяет увеличить сектор отдыха для большой семьи. Гостиную пытались превратить в полноценную столовую, но эта практика не прижилась, поскольку постоянное раскладывание обеденного стола, поворот кресла и использование табуретов оказались проблемой, ведь все эти манипуляции нужно было проводить три раза в день, что было очень неудобно. Со временем Дебби поняла, что использование столиков-подносов и организация обедов на улице в хорошую погоду, куда практичней. Особенно, если учесть, что они предусмотрели обустройство террасы на крыше автобуса, так что их трапезы обеспечены приятным окружением и живописными видами.
Современная и эргономичная кухня.
Полноразмерная мойка используется и для стирки. | Фото: cottagesandbungalowsmag.com.
Решение установить перегородку, разделяющую спальную зону и общее пространство, позволило сделать кухню более вместительной и эргономичной. Г-образная столешница, покрывающая большие тумбы для хранения вмещают полноразмерную мойку, множество полок и выдвижных ящиков, при этом осталось местечко и для духового шкафа, и для варочной панели с четырьмя конфорками. Нашлось место и для невысокого двухдверного холодильника, который поместился под столешницей.
Ванная комната в переоборудованном школьном автобусе.
За кухней находится прекрасно оборудованная ванная комната. Супруги при обустройстве душевой отдали предпочтение глубокому поддону, который легко заменяет ванну для старших детей, а вот малышку купают в мойке на кухне, как и стирают. Кроме этого в ванной установлены раковина, встроенная в тумбу, где хранятся все моющие средства и банные принадлежности. Стоит отметить, что стирка является самой большой проблемой для семьи из 6 человек, поскольку под установку стиральной машины так и не удалось выкроить местечко. По этой причине хозяйке приходится изыскивать возможности, чтобы посетить прачечные самообслуживания или напрашиваться к друзьям в гости, которые не против организовать «постирочную вечеринку».
Двухъярусные кровати стали личным убежищем для четверых детей.
Ванная комната стала разделительным блоком между спальнями и остальным жилым пространством. Сразу за ней установили двухъярусные кровати с противоположных сторон салона. Спальные места являются теми самыми местами уединения, которыми смогли обеспечить детей родители, решившие объединить семью и обеспечить незабываемыми впечатлениями во время путешествий. Каждая из них оборудована скрытыми ящиками для хранения и встроенными светильниками.
Родительская спальня в дневное время превращается в игровую. | Фото: uk.style.yahoo.com.
А вот родительская спальня занимает всю заднюю часть преображенного автобуса. Большая кровать установлена на высоком подиуме, что позволило организовать своеобразную кладовую, где хранятся емкости для питьевой воды и стоков. Но это еще не все места для хранения. Помимо выдвижных ящиков под кроватью, предусмотрено еще несколько систем хранения по обеим ее сторонам и даже над ней. Учитывая большую площадь кровати, днем ее дети используют в качестве игровой зоны, когда на улице плохая погода, конечно же. А так они проводят свое свободное время на улице, ведь там есть где разгуляться.
Теперь семья активно путешествует только на школьных каникулах.
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