Семь мудрых фактов о долголетии от тех, кто дожил до ста

1. Физическая активность
Самые старые люди на земле занимаются малоинтенсивной физической активностью. Они не делают физических упражнений ради самих упражнений — естественные движения и нагрузка являются неотъемлемой частью их жизни. Обеспечить себе дополнительную физическую нагрузку можно, просто выбрав вместо лифта лестницу, прогулявшись в магазин пешком или, когда это возможно, отказавшись от машины в пользу велосипеда.
2. Сокращение калорий
В еде окинавцы придерживаются старинного конфуцианского изречения хара хати бу, напоминающего, что не нужно наедаться до отвала. Прием пищи следует завершать в тот момент, когда желудок будет полон на 80%. Чтобы незаметно сократить количество потребляемых калорий на 20% во время каждой трапезы, достаточно перейти на небольшую по размерам посуду, не увлекаться перекусами, есть медленно и стараться употреблять «тяжелую пищу» в первой половине дня.
3. Расслабление и снятие стресса
Все долгожители в течение дня устраивают себе небольшие перерывы, чтобы пообщаться с друзьями, забыть на пару минут о срочных проблемах или просто понаблюдать за миром вокруг. Такие паузы позволяют значительно улучшить наше самочувствие, не давая хроническому воспалению, вызванному стрессами, перерасти в серьезные заболевания. В условиях современных мегаполисов устроить мозгу передышку можно посредством йоги и медитации. Если не нравится ни одна из практик, стоит найти занятие себе по душе и иногда полностью погружаться в него, отсекая все хлопоты повседневной жизни.
4. Солнце
Никойцы много находятся на солнце, благодаря чему увеличивается выработка витамина D, способствующего укреплению костей и общему здоровью. Дефицит витамина D вызывает множество проблем, например, остеопороз и сердечные заболевания. Регулярные солнечные ванны, примерно по 15 минут на руки и ноги, дополняют рацион и восполняют недостаток этого важного элемента.
5. Вера
Здоровые долгожители имеют веру. При этом религиозная принадлежность не имеет значения: вы можете быть буддистом, христианином, мусульманином, евреем или индуистом. Люди, посещающие храмы, чаще выбирают здоровые и полезные привычки. Они по умолчанию имеют возможность для размышлений, расслабления и медитации либо посредством молитвы, либо во время службы.
6. Четкая цель
Смысл жизни, ради которого окинавцы встают по утрам, выступает для них некой невидимой защитой от стресса и снижает риск развития болезни Альцгеймера, артритов и инсульта. Будь то работа или хобби, они должны побуждать идти вперед. Не стоит бояться пробовать себя в чем-то новом, находить новые цели, ведь неизведанная область является отличной тренировкой для мозга, позволяющей сохранять ясность ума и остроту мышления.
7. Семья
Долгоживущие люди строят свою жизнь вокруг семьи. К примеру, жители Сардинии страстно преданы семье и семейным ценностям и стараются селиться неподалеку от других членов семьи. Согласно исследованиям, пожилые люди, которые живут с детьми, менее подвержены заболеваниям и стрессу, они питаются более здоровой пищей, с ними реже происходят серьезные несчастные случаи. Сплочению семьи и ощущению единства помогают совместные обеды и отдых. Подобные мероприятия должны стать семейной традицией, которую не принято будет нарушать.
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