20 фантастических флуоресцентных татуировок, которые оживают ночью

Фантастические флуоресцентные татуировки.
Ночь - особое время, когда даже самые привычные вещи могут меняться. Это в полной мере относится и к татуировкам, а точнее к появившимся недавно флуоресцентным татуировкам, которые "оживают" ночью. В нашем обзоре собраны самые фантастические идеи таких нательных рисунков.
1. Джими Хендрикс
Татуировка с изображением Джими Хендрикса.
Татуировка с изображением знаменитого музыканта, которая светится в темноте.
2. Мандала
Мандала с флуоресцентными элементам.
Аккуратная татуировка с флуоресцентными элементами, красоту которой можно оценить только под ультрафиолетовыми лучами.
3. Бриллиант
Флуоресцентная татуировка с изображением бриллианта.
Бриллиант, который светится, как настоящий в лучах ультрафиолетового освещения.
4. «Красавица и чудовище»
Татуировка с изображением розы из мультфильма «Красавица и Чудовище».
Сказочная татуировка с флуоресцентными элементами, на которой изображена роза из мультфильма «Красавица и Чудовище».
5. Олень
Флуоресцентная татуировка с изображением оленя.
Полностью флуоресцентная татуировка с изображением оленя, которую видно лишь в лучах ультрафиолета.
6. Сердцебиение
Татуировка с изображением кардиограммы.
Тату-кардиограмма с флуоресцентными линиями.
7. Горный пейзаж
Горный пейзаж с флуоресцентными элементами.
Оригинальная татуировка с изображением гор, которые приобретают совершенно иной вид в лучах ультрафиолета.
8. Кости
Флуоресцентная татуировка с изображением костей под кожей.
Забавная татуировка с флуоресцентным изображением рентгеновского снимка кисти.
9. Чеширский Кот
Татуировка с изображением Чеширского Кота.
Чеширский Кот, очертания которого можно разглядеть только в ультрафиолетовом свете.
10. Треугольник и виноградная лоза
Геометрическая татуировка.
Потрясающая геометрическая татуировка с флуоресцентными линиями.
11. «Идея»
Татуировка с изображением лампочки.
Фантастическая татуировка с изображением лампочки, которая «загорается» в лучах ультрафиолета.
12. Йода
Татуировка с изображением Мастера Йода.
Татуировка с изображением мастера Йода, глаза и меч которого светятся в темноте.
13. Световой меч
Миниатюрная татуировка с изображением светового меча.
Миниатюрная татуировка с изображением светового меча, который светится в ультрафиолетовых лучах.
14. Фазы луна
Татуировка с изображением лунных фаз.
Волшебная татуировка с флуоресцентными элементами, изображающая фазы луны.
15. Роза
Татуировка с изображением розы.
Изображение розы с флуоресцентными лепестками, светящимися в темноте.
16. «Хакуна матата»
Татуировка по мотивам мультфильма «Король Лев».
Забавная татуировка с изображением львенка, украшенная небольшой флуоресцентной деталью.
17. Бабочки
Татуировка с изображением бабочек.
Фантастическая татуировка с изображением бабочек, которые «оживают» в лучах ультрафиолета.
18. Крылья
Флуоресцентная татуировка с изображением крыльев.
Флуоресцентная татуировка с изображением крыльев, которые можно увидеть только в ультрафиолетовом свете.
19. Аватар
Татуировка с изображением Аватара.
Портрет Аватара с флуоресцентными точками на лице.
20. Городской пейзаж
Татуировка с изображением городского пейзажа.
Изображение городского пейзажа, которое «оживает» ночью.
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