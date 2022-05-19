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20 фантастических флуоресцентных татуировок, которые оживают ночью


Фантастические флуоресцентные татуировки.

Фантастические флуоресцентные татуировки.

Ночь - особое время, когда даже самые привычные вещи могут меняться. Это в полной мере относится и к татуировкам, а точнее к появившимся недавно флуоресцентным татуировкам, которые "оживают" ночью. В нашем обзоре собраны самые фантастические идеи таких нательных рисунков.

1. Джими Хендрикс


Татуировка с изображением Джими Хендрикса.

Татуировка с изображением Джими Хендрикса.

 


Татуировка с изображением знаменитого музыканта, которая светится в темноте.

2. Мандала


Мандала с флуоресцентными элементам.

Мандала с флуоресцентными элементам.

Аккуратная татуировка с флуоресцентными элементами, красоту которой можно оценить только под ультрафиолетовыми лучами.

3. Бриллиант


Флуоресцентная татуировка с изображением бриллианта.

Флуоресцентная татуировка с изображением бриллианта.

Бриллиант, который светится, как настоящий в лучах ультрафиолетового освещения.

4. «Красавица и чудовище»


Татуировка с изображением розы из мультфильма «Красавица и Чудовище».

Татуировка с изображением розы из мультфильма «Красавица и Чудовище».

Сказочная татуировка с флуоресцентными элементами, на которой изображена роза из мультфильма «Красавица и Чудовище».

5. Олень


Флуоресцентная татуировка с изображением оленя.

Флуоресцентная татуировка с изображением оленя.

Полностью флуоресцентная татуировка с изображением оленя, которую видно лишь в лучах ультрафиолета.

6. Сердцебиение


Татуировка с изображением кардиограммы.

Татуировка с изображением кардиограммы.

Тату-кардиограмма с флуоресцентными линиями.

7. Горный пейзаж


Горный пейзаж с флуоресцентными элементами.

Горный пейзаж с флуоресцентными элементами.

Оригинальная татуировка с изображением гор, которые приобретают совершенно иной вид в лучах ультрафиолета.

8. Кости


Флуоресцентная татуировка с изображением костей под кожей.

Флуоресцентная татуировка с изображением костей под кожей.

Забавная татуировка с флуоресцентным изображением рентгеновского снимка кисти.

9. Чеширский Кот


Татуировка с изображением Чеширского Кота.

Татуировка с изображением Чеширского Кота.

Чеширский Кот, очертания которого можно разглядеть только в ультрафиолетовом свете.

10. Треугольник и виноградная лоза


Геометрическая татуировка.

Геометрическая татуировка.

Потрясающая геометрическая татуировка с флуоресцентными линиями.

11. «Идея»


Татуировка с изображением лампочки.

Татуировка с изображением лампочки.

Фантастическая татуировка с изображением лампочки, которая «загорается» в лучах ультрафиолета.

12. Йода


Татуировка с изображением Мастера Йода.

Татуировка с изображением Мастера Йода.

Татуировка с изображением мастера Йода, глаза и меч которого светятся в темноте.

13. Световой меч


Миниатюрная татуировка с изображением светового меча.

Миниатюрная татуировка с изображением светового меча.

Миниатюрная татуировка с изображением светового меча, который светится в ультрафиолетовых лучах.

14. Фазы луна


Татуировка с изображением лунных фаз.

Татуировка с изображением лунных фаз.

Волшебная татуировка с флуоресцентными элементами, изображающая фазы луны.

15. Роза


Татуировка с изображением розы.

Татуировка с изображением розы.

Изображение розы с флуоресцентными лепестками, светящимися в темноте.

16. «Хакуна матата»


Татуировка по мотивам мультфильма «Король Лев».

Татуировка по мотивам мультфильма «Король Лев».

Забавная татуировка с изображением львенка, украшенная небольшой флуоресцентной деталью.

17. Бабочки


Татуировка с изображением бабочек.

Татуировка с изображением бабочек.

 


Фантастическая татуировка с изображением бабочек, которые «оживают» в лучах ультрафиолета.

18. Крылья


Флуоресцентная татуировка с изображением крыльев.

Флуоресцентная татуировка с изображением крыльев.

Флуоресцентная татуировка с изображением крыльев, которые можно увидеть только в ультрафиолетовом свете.

19. Аватар


Татуировка с изображением Аватара.

Татуировка с изображением Аватара.

Портрет Аватара с флуоресцентными точками на лице.

20. Городской пейзаж


Татуировка с изображением городского пейзажа.

Татуировка с изображением городского пейзажа.

 


Изображение городского пейзажа, которое «оживает» ночью.

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20 фантастических флуоресцентных татуировок, которые оживают ночью

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20 фантастических флуоресцентных татуировок, которые оживают ночьюПодписаться на мой Instagram
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