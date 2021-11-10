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Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Во французской коммуне Треньи вот уже почти 20 лет строят замок Геделон (Chateau de Guedelon) из материалов и в соответствии с технологиями 13-го века. Строительство замка планируют завершить к 2030 году.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века


Вид строящегося замка Геделон в окрестностях Треньи в Бургундии, Франция.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Работник в своей мастерской.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Каменотёс.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Работницы.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Строящийся замок Геделон.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Строительство замка Геделон.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Инструменты каменотёса.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Рабочий вращает барабан лебёдки.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Строители.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Каменотёс за работой.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Образцы краски на стене строящегося замка Геделон.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Деревянный потолок в одной из опочивален замка Геделон.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Кузнец в своей кузнице.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Макет замка Геделон.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Работник.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Вид строящегося замка Геделон.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Одна из опочивален замка.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Вид строящегося замка Геделон.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Плиточник.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

План строящегося замка Геделон.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Фасад строящегося замка Геделон.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Каменотёс в своей мастерской.

Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Вид строящегося замка Геделон.

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