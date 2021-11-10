Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века

Во французской коммуне Треньи вот уже почти 20 лет строят замок Геделон (Chateau de Guedelon) из материалов и в соответствии с технологиями 13-го века. Строительство замка планируют завершить к 2030 году.









Вид строящегося замка Геделон в окрестностях Треньи в Бургундии, Франция.







Работник в своей мастерской.







Каменотёс.







Работницы.







Строящийся замок Геделон.







Строительство замка Геделон.







Инструменты каменотёса.







Рабочий вращает барабан лебёдки.







Строители.







Каменотёс за работой.







Образцы краски на стене строящегося замка Геделон.







Деревянный потолок в одной из опочивален замка Геделон.







Кузнец в своей кузнице.







Макет замка Геделон.







Работник.







Вид строящегося замка Геделон.







Одна из опочивален замка.







Вид строящегося замка Геделон.







Плиточник.







План строящегося замка Геделон.







Фасад строящегося замка Геделон.







Каменотёс в своей мастерской.







Вид строящегося замка Геделон.



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