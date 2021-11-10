Во французской коммуне Треньи вот уже почти 20 лет строят замок Геделон (Chateau de Guedelon) из материалов и в соответствии с технологиями 13-го века. Строительство замка планируют завершить к 2030 году.
Вид строящегося замка Геделон в окрестностях Треньи в Бургундии, Франция.
Работник в своей мастерской.
Каменотёс.
Работницы.
Строящийся замок Геделон.
Строительство замка Геделон.
Инструменты каменотёса.
Рабочий вращает барабан лебёдки.
Строители.
Каменотёс за работой.
Образцы краски на стене строящегося замка Геделон.
Деревянный потолок в одной из опочивален замка Геделон.
Кузнец в своей кузнице.
Макет замка Геделон.
Работник.
Вид строящегося замка Геделон.
Одна из опочивален замка.
Вид строящегося замка Геделон.
Плиточник.
План строящегося замка Геделон.
Фасад строящегося замка Геделон.
Каменотёс в своей мастерской.
Вид строящегося замка Геделон.
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Во Франции строят замок в соответствии с технологиями 13-го века
Во французской коммуне Треньи вот уже почти 20 лет строят замок Геделон (Chateau de Guedelon) из материалов и в соответствии с технологиями 13-го века. Строительство замка планируют завершить к 2030 году.
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