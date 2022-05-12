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Эффективная мазь из чистотела своими руками

Чистотел — прекрасное природное средство, название которого говорит само за себя, эта трава «чистит тело» от всего ненужного: незаживающих ран, высыпаний и различный образований.
Конечно, препараты на основе чистотела, в том числе мази, можно купить в аптеке, но можно и ощутимо сэкономить, приготовив его самостоятельно, тем более что ничего сложного в этом нет.

Эффективная мазь из чистотела своими руками

Вам потребуются:

свежая трава чистотела;

любое растительное масло или вазелин;

добавки по желанию;

пчелиный воск

Собирать траву лучше всего в конце мая — начале июля с 11 до 15 часов дня, чтобы чистотел просох от росы.
Для приготовления мази берем свежую траву целиком вместе со стеблями, также можно использовать и хорошо промытый и просушенный корень. Металлические предметы лучше не использовать, чтобы сок чистотела не вступил в реакцию, поэтому разрываем траву на мелкие кусочки руками или нарезаем при помощи керамического ножа. Работать стоит в перчатках, так как сок чистотела окрасит ваши руки в желтый, а затем черный цвет.

Эффективная мазь из чистотела своими руками

Далее складываем траву в подходящую для настаивания емкость, хорошо приминаем и заливаем ее любым растительным маслом так, чтобы оно полностью покрыло чистотел. Придавливая, хорошо перемешиваем траву в масле, чтобы она отдала как можно больше сока.

На этом же этапе добавляем желаемые компоненты, например, масло эвкалипта или натертый прополис, которые усилят действие мази.
Затем закрываем емкость крышкой и оставляем чистотел настаиваться при комнатной температуре в течение 1-3 дней. Оставлять на большее количество дней не стоит, так как заготовка может начать покрываться плесенью.

Эффективная мазь из чистотела своими руками

По истечение этого времени выкладываем траву в масле в подходящую емкость, которую затем ставим на водяную баню примерно на 20 мин.

Эффективная мазь из чистотела своими руками

Дав траве потомиться, хорошо процеживаем ее через марлю, отжимаем, чтобы получить чистый отвар. После чего в еще не остывший отвар добавляем пчелиный воск, на 1 стакан жидкости примерно 20-30 г воска.

Эффективная мазь из чистотела своими руками

После того как воск полностью растопится, разливаем средство по емкостям для хранения и оставляем до застывания. Храниться такая мазь может как в холодильнике, так и при комнатной температуре.

Эффективная мазь из чистотела своими руками

Такая мазь отлично снимает воспаления, убирает раздражения и залечивает раны и язвы. Кроме того она помогает избавиться от папиллом, чирей и бородавок, а также эффективна при лечении ногтевого грибка на ранних стадиях. Достаточно наносить ее на пораженные участки 2-3 раза в день до выздоровления или в течение 1 месяца, после чего желательно сделать перерыв также примерно на 1 месяц.
А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как сделать эффективную мазь из чистотела своими руками.


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Чистотелмазь
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