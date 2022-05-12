Эффективная мазь из чистотела своими руками

Чистотел — прекрасное природное средство, название которого говорит само за себя, эта трава «чистит тело» от всего ненужного: незаживающих ран, высыпаний и различный образований.

Конечно, препараты на основе чистотела, в том числе мази, можно купить в аптеке, но можно и ощутимо сэкономить, приготовив его самостоятельно, тем более что ничего сложного в этом нет.







Вам потребуются:



свежая трава чистотела;



любое растительное масло или вазелин;



добавки по желанию;



пчелиный воск



Собирать траву лучше всего в конце мая — начале июля с 11 до 15 часов дня, чтобы чистотел просох от росы.

Для приготовления мази берем свежую траву целиком вместе со стеблями, также можно использовать и хорошо промытый и просушенный корень. Металлические предметы лучше не использовать, чтобы сок чистотела не вступил в реакцию, поэтому разрываем траву на мелкие кусочки руками или нарезаем при помощи керамического ножа. Работать стоит в перчатках, так как сок чистотела окрасит ваши руки в желтый, а затем черный цвет.







Далее складываем траву в подходящую для настаивания емкость, хорошо приминаем и заливаем ее любым растительным маслом так, чтобы оно полностью покрыло чистотел. Придавливая, хорошо перемешиваем траву в масле, чтобы она отдала как можно больше сока.

На этом же этапе добавляем желаемые компоненты, например, масло эвкалипта или натертый прополис, которые усилят действие мази.Затем закрываем емкость крышкой и оставляем чистотел настаиваться при комнатной температуре в течение 1-3 дней. Оставлять на большее количество дней не стоит, так как заготовка может начать покрываться плесенью.По истечение этого времени выкладываем траву в масле в подходящую емкость, которую затем ставим на водяную баню примерно на 20 мин.Дав траве потомиться, хорошо процеживаем ее через марлю, отжимаем, чтобы получить чистый отвар. После чего в еще не остывший отвар добавляем пчелиный воск, на 1 стакан жидкости примерно 20-30 г воска.После того как воск полностью растопится, разливаем средство по емкостям для хранения и оставляем до застывания. Храниться такая мазь может как в холодильнике, так и при комнатной температуре.Такая мазь отлично снимает воспаления, убирает раздражения и залечивает раны и язвы. Кроме того она помогает избавиться от папиллом, чирей и бородавок, а также эффективна при лечении ногтевого грибка на ранних стадиях. Достаточно наносить ее на пораженные участки 2-3 раза в день до выздоровления или в течение 1 месяца, после чего желательно сделать перерыв также примерно на 1 месяц.А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как сделать эффективную мазь из чистотела своими руками.