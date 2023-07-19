Как выглядел Иерусалим в последние дни турецкого владычества

За тысячелетнюю историю Иерусалима его повелители и их подданные сменялись бесчисленное количество раз — древние язычники, библейские израильтяне, византийские христиане, османские мусульмане…



Османские турки захватили город в 1517 году. Иерусалим был поглощен империей, границы которой охватили огромные пространства от Северной Африки до Восточной Европы и Ближнего Востока. По приказу султана Сулеймана Великолепного в 1538 году по периметру города были возведены стены, а то, что было за ними, теперь называется Старым городом и разделено на мусульманский, христианский, еврейский и армянский кварталы.



На этих фотографиях можно увидеть Иерусалим в последние годы османского правления. Город в то время назывался Иерусалимским мутасаррифатом и являлся административным районом, частью пограничного региона под названием Палестина. В этот период из-за нескольких волн иммиграции население города было в основном еврейским.



В 1917 году, четыре века спустя после начала османского владычества, город и прилегающая территория были захвачены британскими войсками и в Палестине установился Британский мандат.



Период Британского мандата сохранялся до 1948 года, пока напряженные арабские и еврейские националистические отношения не привели к гражданской войне, Арабо-израильской войне 1947-1949 годов и созданию еврейского государства Израиль.











1900 год.







1915 год. Католический епископ прибыл на рождественскую службу.







1915 год. Греческий православный священник.







1915 год. Греческая православная процессия.























1918 год. Женщина смотрит на Иерусалим с Елеонской горы.







1915 год. Православная церемония омовения ног.







1915 год. Греческие православные христиане собираются у могилы Девы Марии.







1915 год. Русские паломники в Кедронской долине.







1915 год. Храм Гроба Господня.































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