7 любопытных фактов о самой загадочной организации в мире: Секреты масонского братства

В обществе бытует мнение, что масоны якобы стоят за всеми мировыми событиями. В число членов этого загадочного братства входят мировые знаменитости, известные политики, владельцы бизнес-империй. В обществе о них знают ровно столько, чтобы подозревать нечто большее. Просто есть такие вещи, которые обречены оставаться окружёнными самыми возбуждающими воображение слухами. Потребность в тайне куда больше, чем потребность в раскрытии оной. Сколько бы не рассказывали о масонстве весьма скучных истин, всё равно теория всемирного заговора намного интереснее.
1. Масоны являются самой старой братской организацией в мире
Масоны - это старейшая братская организация.
Масонское братство возникло в Европе ещё в средние века. Вначале эта организация была гильдией строителей. Они занимались в основном строительством соборов. С упадком интереса к этой отрасли сместился и фокус сообщества. Сегодня масоны - это общественная и филантропическая организация. Целями их является ведение добродетельного и социально ориентированного образа жизни. Так говорит Маргарет Джейкоб, профессор истории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и автор книги «Жизнь в эпоху Просвещения: масонство и политика в мире». «Основанная в эпоху Просвещения, организация по-прежнему выражает её основные ценности, религиозную терпимость, жажду знаний и общительность», - говорит Сесиль Ревоге, масон, историк масонства и профессор Университета Бордо.
Вопреки распространённому мнению, что это тайное общество, не такое оно уж и тайное, на самом деле.
По словам Джейкоб, хотя масоны, вопреки распространённому мнению и не являются тайным обществом, у них есть свои секретные пароли и ритуалы. Своё начало они берут в средневековой гильдии. В самом начале в братстве было три степени: Ученик, Товарищ и Мастер-масон. Сегодня эти должности имеют более философское значение.
2. Масонские символы - это не совсем то что вы думаете
Самые знаменитые символы масонов - это наугольник и циркуль.
Члены этого сообщества издавна использовали для общения между собой специальные визуальные символы. Око провидения или «Всевидящее око» не принадлежит масонам на самом деле, но они всегда его использовали в качестве символа всеведения Бога. Самый известный масонский знак - это «Наугольник и циркуль». Это предметы строителя. Буква «G» в центре до сих пор служит предметом споров. Некоторые эксперты полагают, что буква G в центре - значит геометрия. Масоны считают её царицей наук. В то же время другие утверждают, что она представляет Бога, которого масоны называют «Великим Архитектором Вселенной». Наугольник и циркуль и сегодня остаются популярными символами для масонских колец.
Менее знаменитый важный масонский символ – это улей. Они взяли его из природного мира. В этом глубокий символизм. Ведь изначально масоны были рабочими, которые должны были трудиться, как пчёлы. Улей же символизирует собой именно трудолюбие.
То самое здание в центре Лиссабона.
Символ масонского квадрата и циркуля можно увидеть на стене основного этажа в штаб-квартире шотландского обряда масонства в Вашингтоне, округ Колумбия. Масонское рукопожатие, на здании в центре Лиссабона.
3. Да, масонское рукопожатие есть... и не одно
Масоны приветствуют друг друга различными рукопожатиями, в зависимости от их ранга в организации. Существует рукопожатие для каждой степени: ученика, товарища и магистра. То есть первых трёх степеней, а также для более высоких степеней. У каждого обряда свои рукопожатия, поэтому их видов довольно много. Они используются в основном во время масонских церемоний.
Тайная церемония масонского общества.
4. Католическая церковь осуждает масонство и запрещает представителям братства быть членами церкви
Масонство по сути своей не является религией. Все члены этого общества верят в существование некого Высшего Существа или, как они говорят, «Великого Архитектора Вселенной». Масоны бывают членами различных религиозных конфессий. Католическая церковь — это единственная организация, которая запрещает масонам быть её членами. Впервые представители католицизма осудили масонство в 1738 году. Высшее церковное духовенство было весьма обеспокоено многочисленностью масонских храмов и тайными ритуалами, проводимыми в них. В 19 веке Ватикан даже заклеймил масонов как «Синагогу сатаны».
Ватикан сказал, что масоны - это «Синагога сатаны».
Церковь пошла ещё дальше в 1983 году, заявив: «Их принципы всегда считались несовместимыми с доктриной Церкви. Поэтому членство в подобных организациях запрещено. Верующие, вступающие в масонские ассоциации, находятся в состоянии тяжкого греха и не могут принимать Святого Причастия».
5. Масоны вдохновили появление первой третьей политической партии Америки
Масонский символ на американских деньгах.
В политической системе Соединённых штатов принято существование двухпартийной системы. Впервые третья партия, Антимасонская, образовалась в 1828 году. Политическая элита Америки стала опасаться слишком закрытой и невероятно могущественной организации, коими были масоны. Многие из членов Антимасонской партии открыто заявляли о различных теориях масонского заговора. Некоторые лидеры утверждали, что печально известное убийство того времени было делом рук именно масонов, чтобы не дать жертве раскрыть секреты тайной организации.
6. Это всё ещё чисто мужской клуб… В основном
Закрытый мужсой клуб?
Традиционно членство в масонских организациях было доступно только для мужчин. В «Конституции 1723 года», своего рода путеводителе по организации Джеймса Андерсона, написанном под эгидой Великой Ложи Англии, членство женщин и атеистов было исключено наряду с рабами.
Теперь масоны могут принадлежать к любому слою общества, при условии, что они могут позволить себе оплатить годовой взнос. Женщинам разрешено вступать в дочернюю организацию под названием Орден Восточной Звезды. Также некоторые ложи даже признают женщин-членов. Масонство на самом деле не так универсально, как утверждается, поскольку во многих странах женщины и атеисты по-прежнему не могут быть членами общества. В США и Европе правила могут варьироваться от города к городу, от одного поселения к другому.
Башня масонов. Согласно легенде, здесь, в таинственном колодце глубиной 27 метров, напоминающем перевёрнутую башню, масоны проводили свои обряды инициации.
Поскольку в Соединённых Штатах нет национальной организации, Великие ложи в каждом штате - это суд последней инстанции. Это иногда приводит к более чем противоречивым решениям. Например, в Америке несколько Великих лож всё ещё отказываются признавать масонство принца Холла, потому что он афроамериканец.
7. Известные масоны повсюду
Джордж Вашингтон.
Известных масонов можно найти на протяжении всей истории: Джордж Вашингтон был магистром, а Бенджамин Франклин был одним из основателей первой масонской ложи в Америке. Также президенты Франклин Д. Рузвельт и Джеральд Форд были масонами, как и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Вольфганг Амадей Моцарт, Иоганн Вольфганг Гёте, Редьярд Киплинг, Пётр Чаадаев, Генри Форд и Джузеппе Гарибальди также были масонами.
Вольфганг Амадей Моцарт.
Уинстон Черчилль.
Если верить в мировые заговоры, то вся культура, созданная человечеством – это есть самый настоящий заговор. Весьма утончённый и разветвлённый заговор против... природы! Цивилизация — зверь, созданный человеком и пожирающий Землю. Где же его истоки? Если подумать, то в самом начале, когда человечество освоило письмо. Буквы породили целый мир искусственных символов, постепенно отделивших человека от матери-природы. Так что истоки всемирного заговора, наверное, лежат в самой человеческой способности мыслить!
Несмотря на это, всевозможные вариации на тему всемирного заговора постоянно пополняются всё новыми «железобетонными» свидетельствами. Единственный вопрос, который весьма трудно разрешить в рамках данной теории: против кого, собственно, направлен этот заговор, если он всемирный? Если Моцарт в нём заодно с Вашингтоном, Коменский заодно с Керенским, а Пушкин - с Дантесом, то против кого же он?
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