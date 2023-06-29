7 любопытных фактов о самой загадочной организации в мире: Секреты масонского братства

1. Масоны являются самой старой братской организацией в мире

Масоны - это старейшая братская организация.

Вопреки распространённому мнению, что это тайное общество, не такое оно уж и тайное, на самом деле.

2. Масонские символы - это не совсем то что вы думаете

Самые знаменитые символы масонов - это наугольник и циркуль.

То самое здание в центре Лиссабона.

3. Да, масонское рукопожатие есть... и не одно

Тайная церемония масонского общества.

4. Католическая церковь осуждает масонство и запрещает представителям братства быть членами церкви

Ватикан сказал, что масоны - это «Синагога сатаны».

5. Масоны вдохновили появление первой третьей политической партии Америки

Масонский символ на американских деньгах.

6. Это всё ещё чисто мужской клуб… В основном

Закрытый мужсой клуб?

Башня масонов. Согласно легенде, здесь, в таинственном колодце глубиной 27 метров, напоминающем перевёрнутую башню, масоны проводили свои обряды инициации.

7. Известные масоны повсюду

Джордж Вашингтон.

Вольфганг Амадей Моцарт.

Уинстон Черчилль.









