Поколение, которое ничего не хочет: почему зумерам не интересно работать и учиться

Поколение «нет»

Поколение NEET ничего не хочет делать. / Фото: pixabay.com

Молодежь, которая ничего не хочет

Новое поколение не хочет жить, как старшие поколения. / pixabay.com

Почему молодежь не хочет идти на работу

У нового поколения иное мировозрение. / Фото: shutterstock

Чем заняты представители поколения NEET, если не работают и не учатся

Зумеры много времени посвящают работе над собой. / Фото: gymbeam

Работают, но не в привычном смысле этого слова

Зумеры не хотят работаь в привычном понимании этого слова. / Фото: profchoice.ru