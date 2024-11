Поколение, которое ничего не хочет: почему зумерам не интересно работать и учиться

Поколение «нет»

Молодежь, которая ничего не хочет

Почему молодежь не хочет идти на работу

Чем заняты представители поколения NEET, если не работают и не учатся

Работают, но не в привычном смысле этого слова

Между людьми разных поколений, словно находится целая пропасть, настолько они отличаются друг от друга . Сегодня многие говорят о том, настолько зумеры (теперешние 20-летние) необычные ни на кого непохожие. Если миллениалов обвиняли в инфантилизме и неопределенности, то зумеры вообще ничего не хотят: ни учиться, ни работать.В сети давно гуляет термин NEET generation. Оно характеризует тех зумеров, которые не учатся в ВУЗах, не работают и даже не пытаются освоить какую-то профессию или прокачать навыки.Аббревиатура NEET имеет весьма красноречивое значение - Not in Education, Employment, or Training (не учатся, не трудоустроены, не проходят проф подготовку.В русскоязычном сегменте интернета их уже окрестили «поколением НЕТ». Хотя русский термин не является дословным переводом, но суть от отображает прекрасно. Такие зумеры ничего не хотят, и по данным 2022 года, собранным Международной организацией труда , и их среди молодежи уже 23,5%.Эта аббревиатура не так давно стала известной в сети, хотя она на самом деле она появилась еще в 1999 году в докладе Кабмина Великобритании о трудоустройстве молодежи. Этот доклад привлек внимание к этому явлению и в других странах, скоро аббревиатура разошлась по всему миру. Сначала термин NEET использовался к тем молодым людям, которые не могут получить образование и работу в силу каки-то политических или социальных условий. Яркий пример дети беженцев.Теперь молодежь (15 до 29 лет) даже в развитых странах становятся представителями поколения NEET, при чем по собственной воле. Сегодня много говорят о том, что эта проблема сегодняшних молодых – поколения Z, тех, кто родился после 1997 года. На пяты им наступают альфы, рожденные после 2012 года, которые тоже поддерживают эту тенденцию. И хотя альфы пока что ходят в школу и решений самостоятельных еще не принимает, их родители обеспокоены, что у их детей нет желания получать высшее образование или в будущем искать работу.Эксперты давно ведут споры вокруг это социального явления. Долгое время считалось, что такие жизненные установки зумеров – это исключительно плохо. Такие рассуждения молодежи, по мнению автора книги «Понимание расы и преступности» приводят к тому, что NEET-ребята оказываются виновными в большем количестве правонарушений, а примыкают к этой философии как раз те, кто особо не учился в школе и много прогуливал. Этот аспект прекрасно расписан в книге Колин Уэбстер «Понимание расы и преступности».Но вот сами представители этого течения не видят никакой проблемы. Они хотят хотят создать субкультуру «добровольно бездействующих». Они хотят найти идеальное место для себя, поэтому не бросаются на первые попавшиеся возможности . В будущем они хотят видеть новую корпоративную культуру, и уже потом стать ее частью.Существующая корпоративная культура представителей поколения NEET вызывает у них отторжение. Ведь она ставит во главу угла прибыль, а вот самочуствие сотрудников начальников не волнует В этом миллениалы и зумеры имеют схожесть – оба поколения ищут не просто работу, а занятие, которое их вдохновляет. Они ищут что-то большее, нежели просто возможность оплачивать коммуналку и развлечения.Эксперты отмечают, что сегодня есть кризис целей, когда старые перестали вдохновлять, но новые пока еще не сформировались. Новое поколение может легко отказать от работы с большим окладом в пользу собственного комфорта и ментального здоровья. Молодежь уже не стремиться покупать дорогие вещи им не нужен сверх-комфорт. Представители NEET не хотят двигаться вперед, если у них есть база – где спать и что есть, они не видят смысла в этом.Само существование такой философии обусловлено тем, что молодежь имеет минимальное обеспечение, поэтому им не нужно думать о завтрашнем дне. Они либо получили наследство, либо имеют обеспечение от родителей, или имеют сбережения, которые позволят жить комфортно следующие несколько лет. В некоторых странах такая молодежь живет за счет государственных субсидий.Немецкая версия издания Vice провела исследование и выяснила, чем занята молодежь, которой не надо учиться и работать. Часть из из них говорит, что работает над собой, занимается йогой, посвящает время любимым занятиям, принимают участие в творческих проектах и встречаются с друзьями.На самом деле, нельзя сказать, что представители этого этой философии не хотят работать никогда. Они ждут что получится найти работу мечты или же делают ставку на своё дело. Как правило это какой-то стартап, который или только разрабатывается или уже стартовал, но пока что не приносит прибыли.Нельзя сказать, что зумеры совсем ничего не делают. Они хотят работать, но не в традиционном смысле этого слова: они ведут блоги, уходят во фриланс или ищут работу на неполную ставку. В соцсетях сегодня можно неплохо зарабатывать, и для того, чтобы оплатить счета не нужно надевать костюм и сидеть в офисе целыми днями. Зумеры в интернете, как рыба в воде и они знают, как применить свои навыки.Среди молодежи популярны должности, которые не требуют серьезного вовлечения. Чаще они выбирают работу с меньшей ответственностью и меньшей зарплатой, карабкаться вверх по карьерной лестнице в ущерб своему здравью и времени им неинтересно.Эксперты видят в таком мировоззрении молодых людей проблему. Это чревато тем, что представители поколения NEET рискуют не только оказаться в нищете и быть бесправными , а годы бездействия сделают их неконкурентоспособными в будущем.