Ярмарка женихов, или Как проходит конкурс красоты среди мужчин в Нигере

Женские конкурсы красоты уже давно стали привычными, а вот среди представителей сильной половины человечества такие состязания – редкость. По-настоящему знают толк в мужском обаянии жители племени Wodaabe, проживающие на территории Нигера. Здесь ежегодно проходит праздник, на котором мужчины состязаются за звание самого-самого, оценивают конкурсантов женщины, и при желании они могут забрать любого конкурсанта себя в мужья!











1. Конкурс красоты среди мужчин в племени Wodaabe (Нигер). Конкурсанты выстроились перед жюри







2. Обычно к конкурсу мужчины готовятся заблаговременно: украшают наряды яркими аксессуарами, а на лицо наносят желтую охру. Праздник традиционно открывается парадом, отважные воины племени танцуют и пот прямо посреди пустыни, чтобы произвести впечатление на строгих судей. Среди критериев, по которым оценивают претендентов на победу, красота лица, высокий рост и грациозность, оригинальность наряда, яркость глаз и белизна улыбки.







3. Впечатляющие наряды с яркими аксессуарами







4. Эффектный головной убор







5. Украшения, роспись по телу и яркий орнамент на одежде

Главные почитаемые ценности в жизни этого племени – это красота, скот и семья. Издавна это племя занималось скотоводством, сегодня большинство кланов занимается поставками мяса, “кормят” население от озера Чад до атлантического побережья Сенегала.







6. Мужчины племени Wodaabe в национальных юбках







7. Здоровые зубы – один из критериев красоты







8. Выразительные брови и губы

Необычный праздник-состязание проходит в сентябре в конце сезона дождей перед началом ежегодной миграции животных. Действо получило название Геревол, оно объединяет жителей различных кланов. Помимо конкурса красоты, молодые люди съезжаются сюда, чтобы поучаствовать в гонках на верблюдах, а также в необычной брачной церемонии. Женщины, оценивающие ловкость и красоту мужчин, имеют право выбрать себе мужа среди конкурсантов.







9. Мужчины мечтают найти свою любовь на этом празднике







10. Почти что голливудские улыбки мужчин из племени Wodaabe (Нигер)







11. Женщины племени Wodaabe признаны одними из самых красивых в Африке

Соревнования проходят на протяжении нескольких дней под палящим солнцем посреди Сахары. Чтобы поддерживать себя в форме местные жители часто пьют специальный настой на коре деревьев, который обладает галлюциногенным эффектом. Видимо, от этого их движения действительно становятся более пластичными, а улыбка – широкой.







12. Ритуальный танец







13. Мужской конкурс красоты







14. Подготовка к празднику, макияж



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