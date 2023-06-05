Дом из грузовых контейнеров в Эквадоре
Архитекторы Даниэль Морено Флорес и Себастьян Калеро реализовали проект частного дома из грузовых контейнеров. Расположенный в провинции Пичинча в Эквадоре, RDP House собран из восьми грузовых контейнеров. Хозяин дома увлечен механикой, автомобилями и мотоциклами. Ему нужна была простая, функциональная и разборная резиденция.
Все конструктивные решения принципиально были выполнены видимыми. Для санузлов, гардеробных, кладовых и кухни использовали контейнеры в их оригинальном виде. Любые структурные модификации носят стратегический характер и внесены, чтобы наполнить резиденцию светом, улучшить циркуляцию воздуха и связать внутреннее и внешнее пространства. Все контейнеры базируются на бетонном основании, а металлические балки укрепляют конструкцию.
Фотографии: Lorena Darquea Schettini
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