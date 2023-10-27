На всю жизнь: 15 очень странных татуировок, на набить которые решаться только самые отчаянные модник

15 очень странных татуировок
Мода на татуировки, как нам кажется, не пройдет никогда. В последнее время все больше людей украшают свое тело самыми разными тату. Если попасть в руки настоящему профессионалу, то рисунок на теле может выглядеть, как настоящее произведение искусства. Но иногда, в погоне за креативностью, можно переборщить и набить на своем теле очень странное тату. В этом обзоре мы собрали 15 нелепых татуировок, наколоть которые решаться только отчаянные модники.
Робокоп
Робокоп
Чтобы жарко не было
Вентилятор
Татуировка на языке
Татуировка на языке
Зачем бежать к офтальмологу, чтобы проверить зрение, если у тебя есть такой полезный друг
Офтальмологическая доска
Сороконожка на щеке
Сороконожка на щеке
У нас только один вопрос: зачем???
Рот на шее
Пупок-всевидящее око
Пупок-всевидящее око
Чтобы всегда быть в хорошей компании
Лицо на затылке
У этой девушки очень красивые глаза
В поисках мужчины своей мечты
Зайчик на ноге с мороженком – это так мило…
Зайчик на ноге с мороженком
Настоящий поклонник «Супер-Марио»
Настоящий поклонник «Супер-Марио»
Чтобы всегда быть в отличной форме
Татуировка пресса
Грибы на боку??? Вы серьезно???
Грибы на боку
Настоящий поклонник итальянской пасты
Татуировка спагетти
Когда не хватает денег на футболку
Татуировка вместо футболки
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