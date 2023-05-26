Австрийский фотограф Инге Прадер (Inge Prader) воссоздала с помощью живых моделей и яркого реквизита несколько картин художника Густава Климта (Gustav Klimt).
Были инсценированы такие знаменитые картины художника как Жизнь и смерть, Бетховенский фриз, Даная.
Фото работы были представлены в Вене на ежегодном благотворительном балу в пользу больных ВИЧ.
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Инсценировка картин Gustav Klimt с живыми моделями
Австрийский фотограф Инге Прадер (Inge Prader) воссоздала с помощью живых моделей и яркого реквизита несколько картин художника Густава Климта (Gustav Klimt).
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