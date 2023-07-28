С нами не соскучишься!

8 357 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Платон Платонов
    Ну, если крокодила нарядить в кружева и чего там ещё бывает, крокодил красивше не станет.«Красота не требу...
  • ММ
    Женская красота делится на несколько типов:1, Женщина красива в одежде и без одежды 2.Женщина красива в одежде, некра...«Красота не требу...
  • Платон Платонов
    Если баба красивая, так она и голая красивая, и без трусов, и без лифчиков. А корове хоть седло одень, она останется ...«Красота не требу...

7 хитростей для ускорения метаболизма

Грубо говоря, метаболизм — это процесс, который служит преобразованию съеденной вами пищи в энергию. Скорость метаболизма и в самом деле влияет на внешний облик человека: высокий уровень «пережигания» топлива приводит к тому, что организм просто не успевает сделать долгосрочные вклады в жировые активы — все сразу же переходи в энергию. То есть, решить проблему лишнего веса довольно несложно: нужно всего лишь ускорить свой метаболизм. Но как сделать это правильно?

7 хитростей для ускорения метаболизма

Определите нужное количество калорий


Пришло время обдуманного питания. Без этого навыка ускорить обмен веществ не получится. Метаболизм — химический процесс вашего организма, который превращает еду в топливо. Точное понимание распорядка дня поможет вам осознать, сколько на самом деле требуется энергии. Рассчитайте количество потраченных калорий и немного снизьте его. Так вы подстегнете организм на более эффективную работу с ресурсами.

7 хитростей для ускорения метаболизма

Регулярные тренировки


Кардио должно присутствовать три-четыре раза в неделю. Это подхлестнет метаболизм и вы будете сжигать калории даже в состоянии покоя. Попробуйте знаменитые интервальные тренировки по методу Табата: здесь потребуется прикладывать все усилия в течение определенного количества времени, перемежая подходы коротким отдыхом. Практика показывает, что подобные тренировки — чуть ли не лучший способ ускорить свой метаболизм до максимального уровня.

7 хитростей для ускорения метаболизма

Режим питания


Без сбалансированного, продуманного и ежедневного режима питания об ускорении метаболизма можно забыть, как о несбыточной мечте. Разбейте день на пять приемов пищи. Пусть они будут небольшие, но равномерные. Наибольшее количество калорий должно быть получено на завтрак и обед. Завтракайте даже тогда, когда не чувствуете голода — это дает вам силы на весь день.

7 хитростей для ускорения метаболизма

Тяжелая атлетика


Не делайте всю ставку только на кардио. Поднятие тяжестей — главный способ предотвратить возрастное снижение уровня метаболизма. К тому же, килограмм мышечной массы требует больше калорий в состоянии покоя, чем килограмм жира.

7 хитростей для ускорения метаболизма

Не играйте с диетой


Одна из основных причин невысокого метаболизма — свободная вариативность диеты. Проще говоря, на пару дней осознанного питания, вы устраиваете себе «день свободы от забот» и едите все, что попадает под руку. Поймите, диету нужно соблюдать на постоянной основе. Во время диеты, вы теряете не только жир, но и какую-то часть мышечной массы, а вот обратно получаете только жир. Оно вам надо?

7 хитростей для ускорения метаболизма

Лимонная кислота


Попробуйте начинать свое утро стаканом воды с лимоном. Лимонная кислота играет немаловажную роль в энергетическом цикле, где задействованы все клетки организма. Кроме того, лимонная кислота поможет вам сохранить должный уровень иммунитета. Правда, если вы испытываете какие-то проблемы с пищеварением, то стоит съесть немного творога, например, перед тем, как выпить стакан воды с лимоном.

7 хитростей для ускорения метаболизма

Ешьте перед сном


Никаких шуток. Пора забыть все рассказы о вреде еды после шести вечера. Недавние исследования, проведенные диетологами Университета штата Флорида, показали, что примерно 150 калорий за 30 минут до еды ускоряет метаболизм. Организм продолжает поддерживать функционирование даже во время сна, забирая энергию либо из полученной вечером пищи, либо из запасов жира и мышц. Без «перекуса» тело будет действовать по описанной выше схеме, возвращая потраченное ночью в течение дня и только жиром. Будьте внимательны: вечерняя еда будет действовать только на постоянной основе — питаться время от времени не получится. Немного нежирного творога и зеленое яблоко — отличный вариант вечернего снэка.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх