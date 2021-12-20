Популярные мифы об алкоголе

Алкоголь человек придумал уже несколько тысяч лет назад и вроде как не собирается расставаться с этой привычкой. За все это время вокруг бутылки сложилась уже целая культура, поросшая мифами, будто дно судна ракушками. В эту самую распространенную ложь о спирте верят практически все и совершенно зря: некоторые из представленных ниже фактов вполне способны серьезно повредить здоровью.









Антидепрессант

Алкоголь помогает заснуть

Снижение артериального давления

Умение много выпить — признак здоровья

Разное поведение