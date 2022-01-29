Хвостатые и пернатые друзья человека на кораблях

Кто только не бороздил моря и океаны вместе с людьми. Рассказываем про верных соратников человека — четвероногих и не только.
Женщина на корабле — к беде. А вот коты и прочая живность, напротив, с давних времен являлись полноправными членами экипажей и талисманами многих военных кораблей, яхт и даже подводных лодок! Усатые-хвостатые и в рынду бьют, и на утренние построения выходят, и людей спасают.
Отбивает склянки
Любимца экипажа флагмана Черноморского флота ракетного крейсера «Москва», рыжего кота зовут так же, как и капитана, — Сергей Иванович.
Пушистый Сергей Иванович чувствует себя на борту крейсера как дома. Свободно совершает променад по палубе, но и не забывает об обязанностях военнослужащих: спозаранку вместо сладкого сна у кота утреннее построение. Также усатый член экипажа бьет в рынду — для матросов привычнее сказать: «Отбивает склянки». И, как рассказали в Минобороны РФ, это первый кот, который участвовал в дальнем походе боевых кораблей ВМФ России к берегам Сирии.
За границу «зайцем»
Побывал в Сирии в прошлом году еще один рыжий кот — Боцман. Бродяга прибился к матросам военно-спасательного судна «Саяны». Те позволяли ему гулять по палубе и обедать со всеми на камбузе. Несмотря на уличный образ жизни, кот оказался воспитанным и без разрешения за сосиской на камбуз не заходил. А вот любовь к приключениям подвела. Сбежал как-то Боцман на соседнее ремонтное судно и затаился среди ящиков, а матросы как раз отчаливали. Когда обнаружили непрошеного гостя, высаживать его на берег уже было поздно. Так Боцман дошел по морю до Сирии. Вернулся в родной Севастополь на «Саяны» только спустя семь месяцев.
Пристает к капитанской кошке
Его тезка из Северодвинска — кот личный, капитанский. «Служит» на большом атомном ракетном крейсере «Киров». Ну как служит — в море котофей не ходит, как, впрочем, и вся команда корабля, так как крейсер с конца 90-х со снятым вооружением стоит у причальной стенки судоремонтного завода «Звездочка».
Боцман — не единственный кот на корабле. Здесь живет целая кошачья династия, но главный — он, так как капитанский любимчик! Его капитан Виталий Коноплев даже на выходных берет к себе домой, где у него живет стерилизованная кошка. Против природы не пойдешь, и Боцман нет-нет да и предпримет попытки соблазнить домашнюю кису, а та, по словам капитана, не понимает, что от нее хочет котяра с глазами, как у мультяшного кота в сапогах из «Шрека».
Крыска Лариска
Обычно на кораблях с крысами разговор короткий — на них ставят ловушки либо заводят кота. А вот на ракетном крейсере «Адмирал Головко» была ручная крыса Лариса — любимица старпома. Давно это было. В 1965 году крейсер вошел в состав Северного флота, в 1968-м — Черноморского. Лариска появилась на корабле в 70-х годах. Удивительно, каким образом это произошло, но старпом приручил обыкновенную корабельную крысу — да так, что она даже команды выполняла. Например, заходит старпом в каюту, а Лариска ему на плечо прыгает. Такой вот ритуал. И все бы хорошо, пока на корабле не появились проверяющие с комиссией. Ревизоры акробатические трюки Лариски не оценили и велели списать ее на берег. Старпом «подругу» не бросил, забрал ее к себе домой. А крейсер в 2002 году был разоружен и списан.
Родом с Родоса
Кот Сема — кстати, грек по национальности — начал свое морское путешествие не по своей воле. Зато теперь без качки и морской рыбки уже своей жизни не представляет. Сема попал на яхту российского яхтсмена Андрея Соснина еще котенком. Сам яхтсмен говорит, что котейку увидели на Родосе, где его беспощадно лупили местные кошки. Моряки беднягу пожалели и взяли с собой. Андрей в 2014 году купил на eBay подержанную яхту Eagle, на которой в 2015-м пересек Атлантику от побережья США до Мармариса, пройдя все Средиземное море. Сема уже как полтора года член команды — правда, в то время Атлантику с матросами не проходил.
Пернатые психотерапевты
Котики, несомненно, самые любимые и частые члены экипажей, однако на борту в свое время встречались и другие животные. Например, для релаксации экипажа подлодок проекта 941 «Акула» в специальных комнатах держали аквариумы с рыбками и даже клетки с попугаями. Забавные пернатые и разноцветные меланхоличные рыбки отлично успокаивали нервы моряков и расслабляли их, что на глубине в не один десяток метров весьма кстати. Правда, к сожалению, птички часто гибли из-за перепадов температуры и давления. Ведь одно дело попугаи, орущие: «Пиастры», на кораблях с парусами, и совсем другое — закрытая подводная лодка.
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