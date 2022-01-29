Хвостатые и пернатые друзья человека на кораблях

Кто только не бороздил моря и океаны вместе с людьми. Рассказываем про верных соратников человека — четвероногих и не только.









Женщина на корабле — к беде. А вот коты и прочая живность, напротив, с давних времен являлись полноправными членами экипажей и талисманами многих военных кораблей, яхт и даже подводных лодок! Усатые-хвостатые и в рынду бьют, и на утренние построения выходят, и людей спасают.



Отбивает склянки

За границу «зайцем»

Пристает к капитанской кошке

Крыска Лариска

Родом с Родоса

Пернатые психотерапевты