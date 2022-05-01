Кирпичи, блины и приворотное зелье: 10 странных и неожиданных способов использования крови

10 странных и неожиданных способов использования крови
Когда речь заходит о крови, воображение рисует катастрофы, больницы и жуткие древние жертвоприношения. А ещё кровь связывают с жизнью и смертью. Вероятно, именно по этой причине кровь всегда имела ритуальное значение. Но со временем, когда люди узнали о свойствах крови, они поняли, что её можно использовать гораздо более полезными и рациональными способами, чем жертвовать божествам.
1. Мясной клей
Мясной клей из крови.
Хотя в мясной промышленности липкий материал, которым склеивают куски говядины, чтобы придать им более товарный вид, называют трансглютаминаза, большинство людей просто называют его мясным клеем. В ресторанах и на мясоперерабатывающих заводах часто есть много лишних кусков и обрезков мяса, которые смотрятся малопривлекательно. Чтобы эти обрезки выглядели привлекательными для клиентов, они склеивают их вместе веществом, которое, если его использовать правильно, то оно даже будет незаметным для «обычных» людей.
Липкое вещество изготавливается с использованием говяжьей, а иногда и свиной крови. Неудивительно, что эта практика привела к множеству споров. Многие люди обеспокоены тем, что это приведет к тому, что они невольно нарушат свои религиозные убеждения (поскольку о клее из свиной крови явно молчат, когда говядину продают мусульманам). Что еще хуже, так маскируют залежавшееся мясо.
2. Коагулен
Кровь мечехвоста.
Химическое вещество «коагулен» в поразительно голубой крови мечехвостов имеет абсолютно невероятные свойства. Оно способно находить вредные бактерии в крови, сгущая ее до гелеобразного вещества. Это не уничтожает бактерии, но делает их неэффективными и неспособными причинить какой-либо вред. Вещество в настоящее время используется для тестирования лекарств перед их официальным одобрением к использованию, а также для обеспечения стерильности кардиостимуляторов.
В промышленности требуется кровь около полумиллиона мечехвостов в год, что, к сожалению, угрожает их численности. Хотя мечехвостов отпускают после сцеживания крови, и большинство из них выживают, исследование показало, что у самок значительно меньше шансов спариваться после подобного процесса. Чтобы избежать возможного истребления этих животных, ученые разрабатывают синтетическую версию их крови.
3. Кровавые кирпичи
Кирпичи из крови.
Британский архитектор Джек Монро пришел к выводу, что слишком много говяжьей крови расходуется напрасно. Так начались его эксперименты по созданию кирпичей из крови. Удивительно, но ему это удалось. Монро взял свежую кровь коровы и смешал ее с песком, водой, консервантами и антикоагулянтом.
Затем всю смесь он поместил в формы и обжег в печи. Архитектор считает, что с помощью этого процесса он может сделать тонны дешевых кирпичей, что, в свою очередь, означает возможность более доступного жилья, особенно в тех местах, где ограничены ресурсы.
4. Дримтайм
Ритуалы дримтайма.
У австралийских аборигенов есть свой собственный уникальный взгляд на создание мира, который они называют «дримтайм». Дримтайм — это период, когда мир был молод, и все еще только создавалось. В то время проснулись «предки» и вышли из-под Земли, что привело к созданию всей современной жизни. Эти убеждения в значительной степени сосредоточены на важности духовности в природе, т. е. на сакральности самой Земли.
Ключевой частью убеждений «дримтайма» является идея о том, что кровь представляет собой физический способ подключения к духовному миру. Фактически, местные аборигены находили залежи красной охры на земле и считали, что это кровеносная система планеты. Во многих ритуалах охру смешивали с кровью и намазывали на тело.
5. Краска
Винсент Кастильи.
Художник Винсент Кастильи, кажется, воспринял фразу «кровь, пот и слезы» слишком буквально. Этот художник, рожденный в Бруклине, делает картины, используя свою кровь в качестве краски. Он начинал с малого, создавая маленькие рисунки. Тем не менее его страсть к кровавым картинам вскоре выросла до такой степени, что Кастилья начал создавать создавал целые портреты выше его ростом.
Художник утверждает, что для некоторых из этих портретов потребовалось целых 30 флаконов крови, а обычно он сливает у себя около 15 флаконов за один раз. Он сказал репортеру, что раньше более небрежно относился к тому, сколько крови он сцеживал за один раз и что это, возможно, стало причиной коллапса правого легкого. Картины Винсента часто продаются за десятки тысяч долларов.
6. Менструальные зелья
Ритуальная кровь.
Кровь всегда занимала важное место в магии, и многие ритуалы требуют менструальной крови. Хотя сначала это может показаться абсурдным, но ранее, когда понимание людьми мира было более примитивным, менструальная кровь считалась символом рождаемости, репродуктивного процесса и любви в целом. Это делало ее незаменимым ингредиентом магических заклинаний, связанных с любовью.
Во многих культурах верили, что если женщина добавит несколько капель своей менструальной крови в пищу или напиток мужчины, то это либо заставит его влюбиться в нее. Либо, если они уже состоят в браке, то мужчина никогда не изменит ей. Еще более странно, что в некоторых культурах, включая древних римлян, считали, что мужчина может использовать менструальную кровь для женщин с таким же эффектом. Как ни странно, эта практика, по-видимому, имеет место в некоторых частях мира до сих пор.
7. Теории древних астронавтов
«Предки-рептилоиды».
Феномен групп крови до сих пор не полностью понят наукой, да и существование разных групп было открыто только в 1901 году. Теории древних астронавтов предполагают, что инопланетяне пришли на нашу планету тысячи лет назад и повлияли на развитие человечества, подарили ряд технологий и размножались с людьми, тем самым и приведя к появлению разнообразных типов крови. Многие люди убеждены, что потомки пришельцев продолжают и сегодня жить среди людей.
Различия в группе крови приводят к очень непредсказуемым эффектам. Когда женщина с отрицательным резус-фактором беременна ребенком с положительным резус-фактором, ее кровь вырабатывает антитела против крови ребенка, что может привести к рождению малыша с анемией или желтухой. К счастью, современная медицинская наука позволяет выявить эту проблему на ранней стадии и решить ее без каких-либо осложнений.
Подобный медицинский факт привел к очень странной теории. Если даже немного покопаться в Интернете, то можно найти массу «доказательств» того, что отрицательный резус-фактор в человеческой крови появился благодаря «предкам-рептилоидам» (ведь у всех рептилий подобная кровь).
8. Blobplattar
Кровавые блины.
Когда большинство людей делают блины, то иногда добавляют в них разные начинки. Обычно, это что-то тривиальное и вкусное, но в Швеции и Финляндии классический завтрак по названию Blobplattar представляет собой блины с кровью. Это необычное угощение делается путем смешивания муки, молока и всех обычных ингредиентов блинчика, а затем добавления крови животных комнатной температуры.
Подобные блинчики являются традиционным местным лакомством и считаются отличным способом получить необходимое для организма количество белка и железа. В Финляндии почти в любом магазине можно купить контейнер с замороженной кровью животных. Blobplattar обычно подаются с брусничным соусом или засахаренной брусникой.
9. Змеиная кровь
Кровь змеи.
В большинстве случаев, когда люди думают о змеях, вероятно, они представляют себе что-то достаточно ядовитое, чтобы быстро убить человека. Однако, ученые обнаружили в крови питона нечто, что могло бы быть полезным для сердца млекопитающих. У питонов плохое зрение, поэтому они зачастую проглатывают что-то слишком крупное, что не могут переварить. Их сердце расширяется в размерах, чтобы прокачать всю кровь, необходимую для переваривания этой пищи.
Ученые испытали кровь этих скользких существ и обнаружили, что жирные кислоты, содержащиеся в ней, заставляли сердце змеи увеличиваться, когда ему нужно было перекачивать больше крови, а затем снова сокращаться, когда большой размер больше был не нужен. Чтобы убедиться, что подобный эффект может быть передан не рептилиям, кислоты были протестированы на нескольких мышах, чьи сердца выросли в размерах без каких-либо осложнений всего за несколько недель.
10. Естественный антифриз
Кровь - антифриз.
Благодаря современной науке трансплантация органов стала безопаснее и легче, чем когда-либо. К примеру, не так давно трансплантация сердца считалась практически немыслимой. К сожалению, по-прежнему существует множество ограничений. Во многих случаях, особенно в случае трансплантации сердца, операция должна выполняться в течение нескольких часов или пересаживаемый орган станет бесполезен, поскольку замораживание может повредить его.
Поэтому исследователи неустанно искали способ заморозить человеческие органы, не обезвоживая их (замораживание приводит к гибели клеток именно по этой причине). Оказывается, древесные лягушки имеют естественную систему, которая позволяет им вводить свои тела в состояние замедленного функционирования, когда становится холодно.
Лесные лягушки имеют нуклеирующий белок, которого нет в человеческой крови, а именно он и не дает клеткам потерять всю воду. Если ученые смогут выяснить способ, как использовать эти белки в человеческой крови, то это привело бы к возможности замораживать органы на неопределенный срок, революционизируя трансплантацию органов и спасая бесчисленные жизни.
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