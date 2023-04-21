Иерусалимский синдром: когда «святость» места доводит человека до психоза

Интересно, что иерусалимский синдром не разделяет людей по возрасту и статусу. Он может обнаружиться и у молодого безработного студента, и у серьёзного пожилого бизнесмена.
Святые места сводят людей с ума
В ноябре 2017 года в Иерусалиме бесследно исчез 29-летний велотурист. Он приехал в святой город из Северной Ирландии, где работал садовником. Изначально он должен был совершить велотур по Национальному Израильскому тракту, но через несколько дней перестал выходить на связь с родными. Сначала полиция нашла его велосипед и ноутбук. Однако потом обнаружились невероятные вещдоки. Полицейские, которые прочёсывали местность, наткнулись на самодельную церковь, а рядом нашли страницы из Библии. В итоге специалисты выдвинули гипотезу о том, что турист пострадал от иерусалимского синдрома.
И хотя синдром может случиться с кем угодно, больше ему подвержены люди с психическими расстройствами. Из 470 туристов, у которых обнаружили «божественный» синдром за последние 13 лет, психически здоровыми были 42 человека. Велотурист, например, был ревностным христианином. Другой турист-шизофреник помешался ещё вдали от Иерусалима. Дома он активно занимался спортом и накачал солидную мускулатуру. Ему казалось, что он библейский Самсон. Задержали его, когда он пытался сдвинуть с места Стену Плача.
Как выглядит иерусалимский синдром?
Как показывает статистика, и вполне здоровые люди буквально сходят с ума от Иерусалима. После прибытия в святой город проникшиеся божественной идеей туристы начинаются постоянно мыться и часто стригут ногти. Кроме того, они надевают на себя белую ткань наподобие тоги. Чаще всего такую одежду они делают из простынь, которые берут в отелях. После этого помешавшиеся выходят на улицу. Они зачитывают вдохновенные проповеди, громко поют и выкрикивают слова из псалмов. Помешательство может длиться неделями. Как правило, помогают беседы с психиатром. Но специалисты уверены, что лучший способ лечения — физическое удаление больного подальше от святого Иерусалима.
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