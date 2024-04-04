С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Бондаренко (Белова)
    Не согласна насчёт пресса для чеснока,тестораскаточной машинки и паровой швабры. Пресс для чеснока у меня ещё со врем...Самые бесполезные...
  • Виктор Луговой
    Не знаю, где у мясорубки чугун... Алюминиевый сплав, примерно ЦАМ. Что до зеркальных механических "зенитов"... Их плю...9 бытовых приборо...
  • Георгий Давыдов
    Как видим, история повторяется. Если тогда Инквизиция во имя защиты своего господства над верующими обрекала на смерт...В чём секрет карт...

Правила жизни актера Дейла Купера

Правила жизни актера Дейла Купера

Помоги мне господь, я не знаю, с чего начать.

Вступая в ФБР, ты клянешься отстаивать определенные ценности.

Я хочу знать правду – это моя работа.

Возможность круглосуточно заказать обслуживание в номер – это главное достижение современной цивилизации.

Получить пулю не так страшно, как мне всегда казалось. Главное – не паниковать. То же самое можно сказать про многое жизни: не так уж плохо, главное – не паниковать.

В подобные минуты, как ни странно, начинаешь думать о вещах, о которых сожалеешь и о том, что хотел бы изменить. Я хотел бы относиться к людям с большим вниманием и уважением. Хотел бы подняться на высокий, но не слишком, холм, сесть на прохладную, но не слишком, траву и подставить лицо солнцу. Хотел бы раскрыть дело о похищении Линдберга (похищение и убийство Чарльза Линдберга-младшего состоялось состоялось в 1932 году. Некоторые детали преступления так и остались без объяснения. – Esquire). Заняться любовью с красивой женщиной, к которой испытывал бы настоящие чувства. И, разумеется, я хотел бы посетить Тибет. Хотел бы, чтобы им вернули страну и Далай-лама смог вернуться на родную землю.

Что может быть лучше чашки черного кофе?

Послушай анекдот. Два пингвина встречаются на айсберге. Один говорит: ты будто надел смокинг. Другой отвечает: может и надел.

Когда воля сильна – силы организма неисчерпаемы.

Что меня действительно волнует, не только как агента ФБР, но и как человека – было ли что-то между Мэрилин Монро и братьями Кеннеди? И кто на самом деле стрелял в JFK (Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент США, – Esquire)?

Мы не можем позволять чувствам вмешиваться в нашу работу.

Она была очень красивой и доброй женщиной. Ее звали Кэролайн. Я должен был ее оберегать. Мы полюбили друг друга. Однажды я утратил бдительность. На нее напали, а я оказался не готов. Я был ранен и потерял сознание. А когда очнулся, она лежала в моих объятиях. Мертвая. Ее закололи ножом.

Скорбь не обошла стороной ни одного из нас.

Качество отеля проявляется в утренней чашке кофе.

Три года назад, во сне, я увидел тяжелое положение тибетского народа и преисполнился желания помочь этим людям. Проснувшись, я также осознал, что подсознательно приобрел знания о дедукции, а также координации ума и тела, действующих рука об руку с глубочайшим уровнем интуиции.

Секреты – это опасная вещь.

Ежедневно, раз в день, делай себе маленький подарок. Не планируй его заранее, не жди, просто позволь себе его принять. Это может быть новая рубашка или послеобеденный сон в кабинете. Или две чашки хорошего, горячего черного кофе.

Когда я играю на государственные деньги, я возвращаю их в кассу с лихвой.

Чем хороши танцы – никогда не знаешь, куда они приведут. Танцуй и надейся, что музыка подскажет.

То, чего я хочу и то, что мне нужно — это две разные вещи.

Люди, которые влюбляются не сразу – любят слишком сильно.

Я не люблю птиц.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх