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Почему перец следует садить по 2 в лунку

Знаете ли вы, что перец любит загущенную посадку? По 2 в лунку — это самое оптимальное и правильное решение! Существует 3 логичных причины, почему перец следует садить густо. Благодаря этому урожай точно будет на славу!


Причина № 1



Это одна из самых очевидных причин, почему перец нужно посадить по 2 в лунку. В этом случае хлипкие растения являются опорой друг для друга, и даже сильный ветер им не страшен! Кроме того, когда перец подрастёт, массивная листва будет держать весь ряд.


Причина № 2



Благодаря загущенной посадке появляется тень. Небольшое, но достаточное притенение необходимо плодам! И в средней полосе России, и тем более — на юге — перец быстро подгорает на солнце. В таком случае загущенная посадка — настоящее спасение!


Причина № 3



Ещё одна очевидная причина — это выгода. При загущенной посадке используется меньше земли и больше рассады. Соответственно, и урожай увеличивается! Это особенно важно для коммерческих целей.



Посадить по 2 перца в лунку — это самый оптимальный вариант, при котором удобно работать (подкармливать, обрабатывать, собирать плоды). При этом не страдает количество и качество урожая! Попробуйте посадить хотя бы одну грядку перца по такому принципу, и вы увидите разницу!
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