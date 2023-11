10 самых знаменитых и легендарных хиппи 1960-1970-х годов: Дети цветов в Голливуде

1. Джими Хендрикс

2 и 3. Йоко Оно и Джон Леннон

4. Джейн Фонда

5. Боб Дилан

6. Джони Митчелл

7. Глория Стайнем

8. Стиви Никс

9. Голди Хоун

10. Джордж Харрисон

Сегодня, оглядываясь на полвека назад, сразу перед глазами встаёт та далёкая культура 1960-х и 1970-х годов. Она объединила в себе социальные протесты, стиль тай-дай , психоделики и безумно прекрасную музыку. Одна из самых знаковых эпох в новейшей истории, контркультурное движение «мир и любовь» под звуки рок-н-ролла столкнуло лбами целые поколения. Оно породило новые тенденции, системы ценностей и даже стиль самого существования. Популяризации нового образа жизни и мышления в целом, способствовали самые заводные голливудские хиппи-звёзды.Джими Хендрикс до сих пор считается одним из лучших гитаристов в истории. В 1960-1970-х годах он произвёл подлинную революцию в музыке. Его неподражаемая гитарная техника, совершенно новый стиль и фирменное звучание по сей день завораживают слушателя. Превзойти его так никто и не смог. Он стал культовым музыкантом и уникальной фигурой в культуре хиппи.Родился будущий гитарный гений 27 ноября 1942 года в Сиэтле. С детства его увлёк рок-н-ролл и R&B. Кумирами Хендрикса были такие мэтры как Би Би Кинг и Бадди Холли. Первую свою гитару Джими купил в 1959 году, перед службой в армии. После увольнения, он стал усиленно заниматься и оттачивать свои навыки. Через пару лет он уже имел честь выступать на разогреве у таких звёзд, как Тина Тёрнер, Сэм Кук и The Isley Brothers. Ещё несколько лет спустя он превзойдёт их всех вместе взятых по популярности. Джими Хендрикс стал не просто всемирно знаменитым музыкантом, он стал Легендой. Его имя навечно осталось написанным в истории рок-музыки золотыми буквами.К сожалению, жизнь Джими была ужасно коротка. В сентябре 1970 года Хендрикс был найден мёртвым своей девушкой Моникой Даннеманн в своей лондонской квартире. Уникальный гитарист умер, захлебнувшись рвотными массами, в результате передозировки запрещёнными веществами. Джими Хендрикс невольно исполнил неофициальный завет хиппи: «живи быстро, умри молодым». Ему было всего 27 лет.Джон Леннон и Йоко Оно — две отдельные личности, каждый из которых знаменит по-своему. Также их часто рассматривают как единое целое. В 1969 году участник культовой группы The Beatles женился на японской художнице Йоко Оно. Не прошло и года , как коллектив распался, в чём неоднократно обвиняли Оно. Может в том и была какая-то доля её вины, но этот уникальный дуэт подарил миру не только прекраснейшую музыку, (чего стоит один только альбом «Imagine»), но и стал лицом всех знаковых антивоенных протестов. К сожалению, век Джона тоже оказался недолог, правда его вины в том не было. Леннон стал жертвой сумасшедшего убийцы-фанатика.Актриса Джейн Фонда стала одной из самых откровенных и противоречивых публичных фигур конца 60-х и начала 70-х годов. Родилась она в 1937 году в семье актёра Генри Фонды и светской львицы Фрэнсис Форд Сеймур. К середине 60-х Джейн была одной из ведущих голливудских актрис, а к 1980-м стала иконой фитнес-индустрии. Актриса всегда была далека от привычек привилегированного общества. Она активно выступала против войны во Вьетнаме, поддерживала ЛГБТ-сообщество, выступала за защиту прав коренных американцев и за прекращение насилия в отношении женщин. Сегодня Фонда не изменила себе. Она также активно участвует в демонстрациях и митингах, посвящённых острым социальным вопросам.Поэтическая музыка одного из основателей движения битников Боба Дилана стала подлинным саундтреком к движению хиппи. Музыкант тонко и умело сочетал в своих произведениях рок и фолк, благодаря чему стал культовой фигурой в истории рока. Песни «поэта Боба» стали подлинным краеугольным камнем для контркультуры детей цветов. У Дилана бесчисленное количество наград. Он даже был номинирован на Нобелевскую премию по литературе, получил награду Кеннеди-центра и даже выступал перед папой римским. Коллеги называют Дилана одним из лучших поэтов 20 века.Джони Митчелл родилась в Канаде. Певицу-экспериментатора и автора песен часто называют «Янь для Инь Боба Дилана». Прекрасные истории Митчелл под её не менее прекрасную музыку рассказывали людям о социальных проблемах в обществе. Джони оказала ключевое влияние сразу на несколько поколений музыкантов . Сегодня ей уже за 80, она по-прежнему исполняет свои песни перед толпами поклонников. Певица говорит: «Моя музыка не предназначена для сиюминутного восторга, она предназначена для того, чтобы носить её всю жизнь, чтобы она держалась, как тонкая ткань».Лидер феминисток Глория Стайнем помогла распространить многие новаторские идеи о гендерном равенстве и правах женщин, которые занимали центральное место во времена хиппи. Глория была нью-йоркской журналисткой, часто публиковала различные провокационные политические статьи. В 1971 году вместе с Бетти Фридан, Беллой Абзуг и Ширли Чизхолм она основала Национальный женский политический совет. Также она стала основательницей женского журнала, пропагандирующего идеи феминизма. Сейчас борцу за права женщин уже 88 лет, но её статьи и книги по-прежнему являются убедительными.Когда Стиви Никс присоединилась к Fleetwood Mac в 1975 году, она помогла молодой группе стать одним из самых знаковых музыкальных коллективов 1970-х. Её богемный стиль, душераздирающие тексты и фолковые мелодии превратили Стиви в культовую исполнительницу. Недаром Никс стала первой женщиной, дважды занесённой в Зал славы рок-н-ролла.Голди Хоун получила мировую известность, исполняя роли глупеньких блондинок. Талант Голди, её обаяние, самоотверженность, помогли ей не только взобраться на вершину славы в Голливуде, но и оставаться там по сей день. Огромные, бездонные голубые глаза , копна светлых волос и стиль хиппи сделали её подлинной иконой этого движения в своё время.Джордж Харрисон стал самым преданным адептом движения хиппи, после того как развалились The Beatles. Джордж стал исповедовать индуизм и даже жил некоторое время в Индии вместе со своей женой Патти Бойд. Там музыкант учился игре на ситаре у знаменитого мастера Рави Шанкара. После этого путешествия, он стал вегетарианцем и выпустил несколько синглов, отсылающих к его новым восточным верованиям, в том числе «My Sweet Lord» и «Hare Krishna Mantra».