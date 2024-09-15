Какие тайны двух библейских героинь рассказали древние мозаики, обнаруженнные в синагоге

В древней, заброшенной давно синагоге, археологи наткнулись на 1600-летние мозаики. Эти изображения поведали учёным истинную историю Деворы и Иаили. В Книге Судей Ветхого Завета эти две женщины помогли победить ханаанского военачальника Сисару. Теперь учёные знают правду о том, как это было на самом деле.
Библейская история на стенах древней синагоги
Группой археологов под руководством Джоди Магнесс было сделано потрясающее открытие. Они исследовали древнюю еврейскую синагогу в Хукоке. На стенах заброшенного ещё в 4-5 веках здания были хорошо сохранившиеся образцы мозаичного искусства. На них изображены картины, иллюстрирующие истории двух знаменитых героинь библейской Книги Судей — Деворы и Иаили. Эти две храбрые женщины по воле Божией помогли израильскому народу одержать победу над хананеями.
Пророчица Девора.
Девора и Варак.
На мозаиках изображены картины того, как пророчица Девора вдохновляет израильтян под предводительством Варака на битву с хананеями. Господь через женщину благословляет народ на победу. Израильская армия разбивает войско Сисары, вынуждая того позорно бежать. Полководец ищет убежища в шатре Иаили. Женщина обещает помочь. Она кормит и поит врага, предлагает спрятаться, завернув его в ковёр. Когда Сисара уснул, Иаиль убила его, забив ему в висок молотком колышек от шатра.
Иаиль убивает Сисару.
Все эти повествования проиллюстрированы на мозаиках. Изображение разделено на три части. В самой верхней зрителю открывается Девора под пальмой, грозно взирающая на воина Варака. На следующем изображении, сохранившемся лишь частично, Сисара сначала изображён сидящим. В нижней части он уже лежит на земле, истекая кровью. Над ним склонилась Иаиль. На полу под всем этим великолепием красуется надпись на иврите. Украшают буквы символические изображения четырёх животных, поедающих виноград.
Лиса ест виноград на мозаике синагоги в Хукоке.
В другом месте этой древней синагоги есть другие мозаики, изображающие библейские сцены из Книги Судей. Все эти аспекты имеют решающее значение для учёных. Ведь существующая раввинская литература того времени не описывает устройство синагог. Именно поэтому вновь обнаруженные археологические данные столь важны для науки.
Израильский полководец Варак, изображённый на мозаике синагоги в Хукоке.
Бесценные для науки открытия
Археологи заявляют, что ценность этих открытий и ценность археологии в целом заключается в том, что это помогает заполнить пробелы в истории. В данном случае это невероятно важная информация о еврейском народе и иудаизме в конкретный период времени. Открытие ярко демонстрирует, что среди иудеев был очень богатый и разнообразный диапазон взглядов.
За прошедшие годы исследователи уже обнаружили мозаику со шпионами Моисея, исследующими Ханаан. Также там были изображения Ноева ковчега и расступившегося Красного моря. Ещё там были мозаики с Александром Македонским. Это говорит о том, что картины в синагоге имеют историческое значение, а не религиозное. Раскопки продолжаются. Учёные считают, что их ждёт ещё масса захватывающих открытий на этом месте.
Горельеф «Девора» в Донском монастыре.
Раскопкам сильно помешали карантинные ограничения в результате пандемии COVID-19. Такая древняя земля, какой является израильская Галилея, обещает гораздо больше, чем пока было изучено. Каждую свою находку учёные тщательно документируют — это тоже тормозит процесс. Затем данные вводятся в компьютерную базу данных через iPad, который потом может собрать визуализацию в трёх измерениях. Сейчас раскопки приостановлены, так как собрано слишком много данных. После их обработки работа будет продолжена следующим летом.
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