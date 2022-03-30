Пенсионерка каждый вечер отваривает банановую кожуру и рекомендует попробовать так каждому

Зачем отваривать банановые шкурки?
Говорят, что старость – не радость. Но всё зависит от того, под каким углом (включая географический) на неё посмотреть. С одной стороны, появляется много времени для отдыха, хобби, а то и просмотра сериалов. С другой – куча не самых ожидаемых болячек. Но и на них можно найти управу. К примеру, эта пенсионерка на самочувствие не жалуется. И рекомендует простой рецепт каждому, кто столкнулся с той же проблемой, что и она.
Бессонница случается в любом возрасте, особенно зрелом.
В вопросах здоровья мелочей не бывает. Например, «мелкая» бессонница или трудности с засыпанием могут подстерегать каждого. И с годами синдром плохого сна только усугубляется. Что в результате приводит не только к дурному настроению и противному чувству «разбитости», но также обостряет другие, более серьёзные проблемы со здоровьем. Потому что именно во время сна процессы регенерации в организме происходят на полную мощность.
Миллионы людей не могут уснуть без таблеток.
Даже страшно подумать, сколько людей в мире становятся по-настоящему зависимыми от снотворного. Автор этого рецепта тоже годами не могла полноценно выспаться без таблеток. Но когда побочные эффекты стали преобладать над результатом, уже пенсионерка использовала свои познания в медицине и диетологии, чтобы подобрать им безопасную альтернативу. Оказалось, что секрет крепкого сна скрывает банановая кожура.
Банановая кожура улучшит сон и настроение.
Шкурка бананов содержит даже больше полезных микроэлементов, чем сама мякоть. Самые важный из них – калий и магний, который носит гордое звание мощнейшего релаксанта. Именно магний лежит в основе многих снотворных, которые продают без рецепта. Конечно, есть банан с кожурой – не слишком аппетитная идея. А вот простой и приятный банановый чай поможет получить нужную порцию магния для борьбы с бессонницей.
Выбирайте только органические бананы без лишней «химии».
Всё просто. Очистите банан от кожуры. Только не забудьте, что банан должен быть полностью органическим и без ГМО. А потому отдавайте предпочтение небольшим и не идеально красивым экземплярам – они с большей вероятностью имеют натуральную «родословную».
Кипятите шкурки 10 минут.
В небольшой кастрюле закипятите воду и бросьте шкурку в кипяток. Дайте «побурлить» 10 минут. На последних минутах варки можно добавить щепотку корицы для более насыщенного вкуса.
Пейте банановый чай за час до отбоя.
Выпейте банановый «чай» примерно за час до отбоя. Этого времени хватит, чтобы магний подействовал, расслабив мышцы и нервы. Так что уже минут через 40 вас начнёт естественным образом клонить в сон.
Банановый чай ещё и неплохо повышает настроение.
Приятный бонус: банановый «чай» ещё и отлично повышает настроение, так как заставляет организм вырабатывать серотонин – тот самый «гормон счастья». Так что сны после чашки бананового напитка наверняка будут яркими, как в детстве.
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