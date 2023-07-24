10 удивительных фактов о жизни, которые понимаешь только с возрастом

Поразительно, сколько в жизни истин, казалось бы, простых и очевидных, однако почему-то мы не спешим ими пользоваться. И только наступив несколько раз на грабли и в очередной раз потирая увесистую шишку на лбу, мы внезапно осознаём свои ошибки и понимаем, как просто было бы их избежать. Коты на иллюстрациях замечательного московского художника Bird Born рассказывают об этих маленьких, но непередаваемо важных жизненных истинах, которые помогут осознать, как много вокруг нас надуманных проблем и насколько просто наслаждаться каждым мгновением.



Нам эти ценнейшие лайфхаки не раз помогали в трудных ситуациях!











































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