Самые величественные скалы мира

В отличие от гор, скалы не покрыты или лишь незначительно, за редким исключением, покрыты растительностью, среди которой преобладают мхи и лишайники. По сути это каменные глыбы с крутыми склонами и всевозможными выступами.







Так же как и многие другие геологические образования, природа создавала их в течение миллионов лет, благодаря чему они получили самые невероятные очертания, а иногда и цвета, поэтому посмотреть здесь есть на что.



Выступая над морем или долиной, скалы образуют совершенно невероятные по красоте ландшафты. Среди них встречаются и такие, которые могут затмить самые фантастические декорации. Эти 9 скальных образований являются ярким примером того, что самый искусный мастер это сама природа.







Утесы Мохер, Ирландия

Белые клифы Дувра, Великобритания

Прекестулен, Норвегия

Утес Кабо-Жирао, Португалия

Калопапа, Гавайи

Пик Тор, Канада

Хаф-Доум, США

Этрета, Франция

Большой Каньон, США