Советы для хозяек, которые ценят свое время на кухне

Сколько времени вы проводите на кухне? Уверены, что немало, ведь сначала нужно приготовить поесть, потом помыть посуду, затем убрать за собой…А потом уже и спать пора или заниматься другими домашними делами. Не хотите так жить? Тогда ловите полезные советы, которые сделают ваше пребывание на кухне максимально приятным (и быстрым!

Совет 1: Красиво украшайте салаты майонезом

Совет 2: Делайте контейнер для хранения из пластиковой бутылки

Совет 3: Подвешивайте кулинарную книгу на вешалку

Совет 4: Разогревайте полуфабрикаты на сковороде с пергаментом

Совет 5: Используйте фольгу вместо заварника

Совет 6: Надевайте яйцерезку на банку, чтобы быстрее измельчить овощи

Совет 7: Используйте бананы вместо яиц

Совет 8: Надевайте на миксер одноразовую тарелку

Совет 9: Вырезайте в колбасе треугольники

Совет 10: Замораживайте ягоды на самой низкой температуре

Совет 11: Натирайте разделочную доску уксусом

).Получатся тонкие аккуратные полоски из майонеза.Салаты, которые состоят из нескольких слоев – это, пожалуй, самые вкусные блюда на праздничном столе. А чтобы они радовали не только потрясающим вкусом, но и идеальным внешним видом, нужно научиться красиво их украшать. Обычно для этих целей используют майонез. Но вот незадача – отверстие в стандартной крышке слишком большое, поэтому соус вытекает широкими неаккуратными полосами.Чтобы такого не происходило, попробуйте воспользоваться следующим лайфхаком. Снимите с упаковки крышку, закрепите на горлышке кусочек полиэтиленового пакета, после чего с помощью зубочистки сделайте четыре отверстия. Таким образом вы сможете лучше контролировать количество майонеза и наносить его тонкими линиями, чтобы рисунок получился.Обклейте края бутылки скотчем.Обычно в маленьких квартирах катастрофически не хватает места для хранения. Особенно сильно страдает кухня, которой выделяется, от силы, 5-6 квадратных метров. Если вам это знакомо, попробуйте организовать дополнительные места для хранения с помощью…пятилитровой бутылки!Возьмите пластиковую емкость, вырежьте в ней большое отверстие сбоку, острые края заклейте скотчем и пользуйтесь на здоровье! Такой самодельный контейнер идеально подходит для хранения овощей: лука, моркови, картофеля и пр. Бутылка не занимает много места, легко моется и плюс ко всему обеспечивает хорошую вентиляцию, поэтому продукты долгое время не будут портиться.Так книга будет находиться на уровне ваших глаз.Большинство хозяек сейчас готовят по видео-рецептам из интернета, но есть и те, кто, по старинке, пользуется кулинарными книгами. Если вы входите во вторую категорию, воспользуйтесь следующей хитростью. Возьмите обычную вешалку для одежды, повесьте ее на ручку шкафчика, а затем закрепите страницы книги с помощью прищепок. Так книга будет находиться на уровне глаз, и вам не придется постоянно касаться ее грязными руками в процессе готовки. Очень удобно. Главное – следить, чтобы книга не слишком много весила, иначе страницы могут порваться.Жарьте котлеты на пергаменте.Решили приготовить на ужин полуфабрикаты? Тогда без сковороды вам не обойтись. А чтобы потом не пришлось ее полчаса мыть, застелите дно пергаментной бумагой. Кроме того, что посуда останется чистой, продукт не пригорит и не прилипнет к сковороде. Также не придется мыть плиту, ведь в процессе жарки не будет брызгать масло.В фольгу нужно замотать чайную заваркуЕсли вам подарили заварной чай, а заварника на кухне не оказалось, ничего страшного, вы вполне можете обойтись без него. Вам понадобится лишь фольга и вилка. Отмерьте необходимое количество заварки, положите в кусочек фольги, заверните и проткните вилкой в нескольких местах, чтобы получилось три-четыре отверстия. Далее положите этот импровизированный пакетик в кружку, залейте кипятком и оставьте на пять минут. По истечении времени ваш чай будет готов – и никаких раздражающих чаинок, плавающих на поверхности!Нарезанные овощи будут попадать сразу в банку.Если вы используете яйцерезку не только по прямому назначению, но еще и для измельчения овощей и фруктов для салатов, тогда вы знаете, какая это удобная штука! Она ускоряет процесс приготовления блюда в разы, при этом нож и разделочная доска остаются чистыми. Однако есть один лайфхак, который помогает еще больше упростить задачу. Просто надейньте яйцерезку на банку и наслаждайтесь! Разрезанные продукты сразу будут падать в нее, и вам не придется сметать измельченные овощи с доски в тарелку, роняя половину из них на пол.Бананы так же связывают продукты, как и яйцаРешили порадовать домочадцев вкусной выпечкой, а в холодильнике, как назло, не оказалось яиц? Ничего страшного – вместо них можно использовать бананы. Да-да, вы все правильно поняли. Этот фрукт обладает такими же связующими свойствами, поэтому его часто применяют как альтернативу яйцам.Возьмите половину банана, измельчите в блендере, чтобы получилось пюре однородной консистенции, и положите в тесто. Готовьте из расчета, что ½ часть банана заменяет одно яйцо. Также рекомендуем в этом случае сократить количество сахара в выпечке, ведь в состав фруктов входит большое количество природных сахаров.Тарелка не даст брызгам разлететься по кухне.Если ваш миксер не оснащен защитной крышкой или она сломалась – не беда. Избежать беспорядка на кухне можно при помощи обычной пластиковой тарелки. Наденьте ее на насадку и начните взбивать ингредиенты. Теперь все брызги, которые будут лететь из чаши миксера, останутся на одноразовой посуде, и вам не нужно будет отмывать всю кухню.Это нужно для того, чтобы колбаса быстрее прожарилась.Наверняка вы замечали, что когда жарите вареную колбасу на сковороде, она вздувается и прожаривается неравномерно? Мы раскроем вам секрет, как этого избежать. На самом деле, все очень просто – нужно лишь вырезать в кружочке колбасы небольшой треугольник. В итоге у вас получится красивый, золотистый кусочек, равномерно обжаренный со всех сторон. Идеальный завтрак!Замораживайте ягоды на подносе.Если хотите, чтобы ягоды максимально долго хранились в холодильнике, правильно их замораживайте. Для этого установите в морозильной камере самую низкую температуру и поставьте в нее поднос с равномерно расстеленными на нем ягодами. При таких условиях они не только гораздо быстрее заморозятся, но и сохранят максимальное количество полезных веществ в составе. Важно, чтобы ягоды не соприкасались друг с другом, иначе потом они сформируют отдельные большие куски.Спустя два-три часа достаньте поднос из холодильника, пересыпьте подмороженные ягоды в специальный пакет и надежно закройте его. После таких манипуляций ягоды будут оставаться свежими на протяжении нескольких месяцев. И когда вы достанете продукты из морозилки и разморозите, они будут такими же вкусными и сочными, как в тот день, когда вы впервые их туда положили.Уксус поможет при нарезке лука.Вы могли подумать, что это нужно делать для того, чтобы устранить пятна или неприятный запах, которые въелись в поверхность. Но на самом деле этот лайфхак решает другую проблему. Если натереть доску уксусом, на ней можно будет смело резать лук, не переживая о том, что будете проливать слезы. В чем же секрет? Оказывается, уксус помогает уменьшить испарение газа, который выделяется в процессе нарезки лука и вызывает слезы.Еще один вариант – нарезать лук под включенной вытяжкой или в хорошо проветриваемой комнате. В этом случае в глаза попадет меньше газа, соответственно, вам не захочется плакать. Если будете включать вытяжку, убедитесь, что вентиляционное отверстие высоко поднято и воздух дует вниз, а не всасывается вверх – тогда процесс точно будет эффективным.