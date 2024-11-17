По какой причине копилки для монет создают в форме свинки

Множество вещей, которые мы знаем сегодня, изначально выглядели не так, а потом приобрели свой классический дизайн. Вот только далеко не всегда очевидно, почему в конечном итоге они приняли именно такой вид. Ярким примером тому являются обыкновенные копилки - хотя они могут быть простыми баночками, традиционно их всё же изготовляют в форме свинок. Однако так сразу и не поймёшь, как они вообще приняли такой, нелогичный на первый взгляд, вид.
Копилки в виде свинок делают по всему миру, но это не может быть случайностью. /Фото: freepik.com
Вопрос о смысле изображения копилок в виде свинок, оказывается, давно будоражат умы исследователей, поэтому многие из них углублялись в историю, чтобы найти истоки этой традиции. И одни поиски правды, проходившие почти шестьдесят лет назад, привели историков в Великобританию эпохи позднего Средневековья. Как выяснилось, в XV столетии английские гончары для производства посуды и различных керамических изделий применяли доступную из-за своей дешевизны красную глину.
Красная глина - самый распространённый материал для посуды в средневековой Англии. /Фото: paragonbank.co.uk
У этого материала был сорт под названием pygg clay - вот из неё, помимо всего прочего, изготовляли закрытые посудины с прорезью, где предполагалось накапливать мелкие монетки. Именовали эту вещицу pygg bank, что дословно переводится как «копилка из глины». А связь со свинками здесь кроется в первом слове pygg: по информации редакции novate.ru, если в классическом английском языке свинью обозначают словом pig, то удвоение последней литеры для этого термина было присуще диалектам Шотландии. Получался омоним, который одновременно означал и поросёнка, и глину. Это созвучие, вероятно, и породило традицию изготовлять копилки в виде свинок.
Одна из сохранившихся копилок англичан в форме свинки. /Фото: insider.com
Однако такая версия кажется достоверной далеко не всем. Некоторые британские лингвисты считают, что прямой связи между копилками и домашними животными с пятачками через название не было. Так, ряд исследователей сходятся во мнении, что на значительной территории Великобритании с давних времён диалектизмом pygg называли не только ёмкости для накопления денег, а вообще всё, что изготовлялось из глины. С другой стороны, эти критики первой версии не отказываются, что копилки стали делать в виде свинок из-за сходства, но не слов, а того, что они обозначают - кувшины для монеток были круглыми, как поросята, вот и решили первые создавать похожими на вторых.
Возможно, форма копилок не связана с диалектизмами. /Фото: aliexpress.ru
Впрочем, не только жители Туманного Альбиона додумались изготовлять копилки в форме поросят. Оказывается, на двести лет раньше и другом конце континента эта же идея посетила жителей острова Ява - именно там нашли ёмкость на накопления мелочи в виде животного с пятачком, которая считается самой древней из обнаруженных на сегодняшний день. Правда, там прототипом выступала не совсем домашняя свинка, а дикий вепрь. Указывает на это снова название - кабана называют celeng, но ещё этот же термин применяют к понятиям «сбережение», а также, собственно, «копилка».
Самая древнаяя копилка в виде дикого кабана с острова Ява. /Фото: lifehacker.ru
Примерно в XIII столетии сбережения в посуде, похожей на свинку, начали изготовлять и на территории Священной Римской империи, то есть, современной Германии. Об этом свидетельствуют некоторые находки археологов. Более того, по мнению историков, именно от немцев, которые эмигрировали за океан, копилка-свинья перешла в пользование американцев, откуда начала шествие по миру. Вот и получается, что одного места, откуда могла появиться копилка в традиционном ныне дизайне, попросту не существует - в разных уголках планеты до этого додумались на определённом этапе. А причиной такого единомыслия, вероятно, служит вид этого животного, который своими круглыми боками отлично подошёл в качестве прототипа.
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