По какой причине копилки для монет создают в форме свинки

Копилки в виде свинок делают по всему миру, но это не может быть случайностью. /Фото: freepik.com

Красная глина - самый распространённый материал для посуды в средневековой Англии. /Фото: paragonbank.co.uk

Одна из сохранившихся копилок англичан в форме свинки. /Фото: insider.com

Возможно, форма копилок не связана с диалектизмами. /Фото: aliexpress.ru

Самая древнаяя копилка в виде дикого кабана с острова Ява. /Фото: lifehacker.ru