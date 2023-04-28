Фотограф Tobias Hägg запечатлел смену времён года в своей родной Швеции при помощи дрона. Тобиас фотографировал пейзажи возле своего дома в городе Эскильстуна, а также в национальных парках и озёрных краях Швеции.
Бетонная пристань, расположенная на скале на мысе Knappelskär.
Национальный парк Фернебуфьерден.
На снимках Тобиаса встречаются дороги, проходящие через древние леса.
Зимний остров в местечке Hållsta в коммуне Эскильстуна.
Водоём, затерянный в непроходимых лесах.
«Это место называется Ingbo Källor, и находится оно в Национальном парке Оста, – поясняет Тобиас. Деревья и природа здесь совершенно нетронутые, а цвет воды меняется в зависимомсти от времени года. Этот снимок был сделан ранней весной, но со временем вода приобретёт более естественный оттенок»
Остров мечтаний. Красивый дом на крошечном острове на озере Меларен в Меларбадене.
Бесплатная терапия. Мыс Knappelskär.
«Это я любуюсь идеальным закатом с бетонной пристани».
«Этот снимок я сделал в Квиксунде».
«Этот снимок был сделан над Стокгольмским архипелагом над мысом Knappelskär».
«Этот снимок был сделан в моём родном городе Эскильстуна. Это место называется Sotsjön. Крошечный домик со всех сторон окружен красивой природой и меленьким озером».
Красивая дорога в прекрасный осенний день в Вингокере.
«Этот снимок был сделан зимой над красивым островом в Квиксунде».
Ранняя весна в Национальном парке Оста.
Осенние деревья в местечке Ärla.
Сарай для лодок на острове в Меларбадене.
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Смена времён года в Швеции с высоты птичьего полёта
Фотограф Tobias Hägg запечатлел смену времён года в своей родной Швеции при помощи дрона. Тобиас фотографировал пейзажи возле своего дома в городе Эскильстуна, а также в национальных парках и озёрных краях Швеции.
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