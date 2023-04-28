Смена времён года в Швеции с высоты птичьего полёта

Фотограф Tobias Hägg запечатлел смену времён года в своей родной Швеции при помощи дрона. Тобиас фотографировал пейзажи возле своего дома в городе Эскильстуна, а также в национальных парках и озёрных краях Швеции.



Бетонная пристань, расположенная на скале на мысе Knappelskär.







Национальный парк Фернебуфьерден.



На снимках Тобиаса встречаются дороги, проходящие через древние леса.







Зимний остров в местечке Hållsta в коммуне Эскильстуна.







Водоём, затерянный в непроходимых лесах.



«Это место называется Ingbo Källor, и находится оно в Национальном парке Оста, – поясняет Тобиас. Деревья и природа здесь совершенно нетронутые, а цвет воды меняется в зависимомсти от времени года. Этот снимок был сделан ранней весной, но со временем вода приобретёт более естественный оттенок»







Остров мечтаний. Красивый дом на крошечном острове на озере Меларен в Меларбадене.







Бесплатная терапия. Мыс Knappelskär.



«Это я любуюсь идеальным закатом с бетонной пристани».







«Этот снимок я сделал в Квиксунде».







«Этот снимок был сделан над Стокгольмским архипелагом над мысом Knappelskär».







«Этот снимок был сделан в моём родном городе Эскильстуна. Это место называется Sotsjön. Крошечный домик со всех сторон окружен красивой природой и меленьким озером».







Красивая дорога в прекрасный осенний день в Вингокере.







«Этот снимок был сделан зимой над красивым островом в Квиксунде».







Ранняя весна в Национальном парке Оста.







Осенние деревья в местечке Ärla.







Сарай для лодок на острове в Меларбадене.







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