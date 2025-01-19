Как появились приметы о том, что к счастью, а что к несчастью

Мы до сих пор иногда готовы сменить путь, если на дороге попалась черная кошка, и вешаем подкову в прихожей. Но почему же мы это делаем? Материал собрал этимологию пяти знаменитых примет об удаче и неудаче.







1. Почему «к несчастью» дарить зеркало

2. Почему подкова «к счастью»

3. Что не так с чёрными кошками?

4. Почему «к несчастью» дарить то, чем можно уколоть

5. Что не так с рассыпанной солью

Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи...В Европе первое массовое производство стекла началось ещё в Древнем Риме в Венеции.Для его производства использовалось довольно много ртути. Заметили, что когда разбивалось зеркало и слуге доверяли собрать осколки и выбросить, слуги часто заболевали и даже умирали (отравившись парами ртути). С тех пор и пошло поверье, что зеркало приносит несчастье.Щас привалит удачи!А эта примета пошла из Древнего Египта. Во время крупных празднеств фараон въезжал в город на колесницах, запряжённых, разумеется лошадьми. А как вы думаете, из чего были подковы фараонов Древнего Египта? Разумеется, из золота. Иногда подковы откалывались, и тому горожанину, кому доводилось найти случайно такую подкову, приваливало неслабо деньжат за её продажу. Просто и понятно, не так ли?Фыр-фыр!Приметы о том, что чёрные кошки – зло, возникли в Европе во времена инквизиторов, когда сжигали женщин как ведьм. Чёрные кошки стали считаться их пособниками. Кстати, развитие бубонной чумы напрямую связано в тем, что инквизиторы уничтожали кошек, которые перестали есть крыс и мышей, которые бубонную чуму, собственно, и переносили. Как сказал Битлджус: «За что боролись...»Скучали по мне?Это древнерусская примета, которую описал в своих работах Олег Даль. Считалось, что если подарить нож, это перережет дружбу с дарителем. Поэтому, если принималась в дар даже брошка, нужно было совсем легонько уколоть дарителя, чтобы «были квиты».Ну всё, карачун тебе теперь...Мама автора данного материала половину жизни прожила при СССР. Но даже в период этого атеистического государства широко ходил стишок: «Рассыпешь соли хоть немножко – скандал в семье произойдёт, перебежит дорогу кошка — троллейбус дальше не пойдёт». Что ж не так с рассыпанной солью? Это исконно древнерусская примета. Проблема в том, что соль в древние времена была ОЧЕНЬ ДОРОГИМ ПРОДУКТОМ. И если соль рассыпалась на землю, откуда её уже не подобрать (как не станем мы подбирать соль обратно в солонку даже с дорогого ламината сейчас, верно?), это означало, что вкусной пищи не вкусить будет уже долго.