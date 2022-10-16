20 самых состоятельных моделей мира

Издание Celebrity Net Worth проделало колоссальную работу, сложив всю известную информацию о гонорарах, недвижимости и отступных во время разводов известных моделей. Потом от всего этого они вычли налоги, оплату услуг менеджеров, агентов и учли образ жизни красоток.
В результате получился список из 20-ти самых состоятельных моделей. Не надейтесь увидеть здесь юных прелестниц вроде Даутцен Крус и Миранды Керр.
Этот список, в основном, объединил ветеранш модельного бизнеса, знаменитых не только работой на подиуме, но и участием в разного рода телешоу, кино и музыкальных проектах; а кое-кто прославился и как дизайнер.
Кроме того, большая часть этих женщин – владелицы собственных бизнес-предприятий.
20 место: Шерил Тигс – 14 миллионов долларов
Шерил начала карьеру в модельном бизнесе в 17 лет. В 80-е выпустила собственную линию одежды, снималась в кино. Несмотря на то, что сейчас Шерил Тигс уже за шестьдесят, она остается чрезвычайно активной и деловой – ведет несколько бизнес-проектов и регулярно появляется в свете.
19 место: Стефани Сеймур – 15 миллионов долларов
Начала модельную карьеру в 14 лет. Снималась в кино («Закон и порядок», «Поллок»), написала книгу.
18 место: Кэролин Мёрфи – 15 миллионов долларов
Начала карьеру в 17 лет. Снялась в фильме «Высоты свободы», принимала участие в музыкальных проектах.
17 место: Наталья Водянова – 16 миллионов долларов
Начала карьеру в 15 лет. Основала собственный фонд «Обнажённые сердца» для строительства детских площадок в провинциальных городах России.
16 место: Линда Евангелиста – 18 миллионов долларов
В 15 лет Линда стала победительницей местного конкурса красоты «Мисс Ниагара» и получила предложение от нью-йоркского агентства «Элит». Ей принадлежит крылатая фраза: «Меньше, чем за десять тысяч долларов, я даже с постели не встану».
15 место: Кристи Тарлингтон – 18 миллионов долларов
Начала карьеру в 13 лет. В детстве была одержима страстью к лошадям и начала работать в модельном бизнесе с мыслью подсобрать денег для занятий конным спортом.
14 место: Иман – 25 миллионов долларов
Начала карьеру в 20 лет. Владеет пятью языками — арабским, английским, французским, итальянским и сомалийским. Изучала политологию в Университете Найроби. В 2007 году Иман открыла собственную марку сети домашних покупок. Кроме того, она является генеральным директором фирмы по производству косметики IMAN Cosmetics.
Иман принимает участие в программе «Сохраним детям жизнь», которая помогает больным детям и бедным семьям Африки и в других развивающихся стран.
13 место: Адриана Лима – 35 миллионов долларов
Начала карьеру в 16 лет. Занимается благотворительностью – сделала, например, денежное пожертвование на расширение детского дома в своем родном городе Салвадор, неоднократно покупала одежду для детей из бедных семей. Адриана снялась в фильме «Слежка» с Микки Рурком
12 место: Мила Йовович – 36 миллионов долларов
Работает с 11 лет. Модель, актриса, продюсер, композитор. Самые известные фильмы: «Пятый элемент», «Обитель зла», «Жанна Д’Арк».
11 место: Алессандра Амбросио – 40 миллионов долларов
Первые шаги в модельной карьере сделала в 12 лет. В 2006 году сыграла эпизодическую роль теннисистки в фильме «Казино Рояль». Выпускает собственную линию купальников.
10 место: Клаудия Шиффер – 40 миллионов долларов
Дебютировала в 17 лет. Снялась в нескольких фильмах («Реальная любовь», «Амнезия», «Богатенький Ричи»).
9 место: Эль Макферсон – 45 миллионов долларов
Создала собственную линию женского белья, владелa сетью ресторанов «Fashion Cafe» вместе с Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Клаудией Шиффер.
8 место: Наоми Кэмпбелл – 48 миллионов долларов
В модельном бизнесе с 15 лет. В 1998 году в издательстве вышла её книга «Лебедь», сборы от продаж которой перечисляются в фонд Красного Креста Сомали. Снялась в нескольких телесериалах, в клипе Майкла Джексона «In the Closet». Вместе с Эль Макферсон, Клаудией Шиффер и Кристи Тарлингтон открыла сеть ресторанов «Fashion Cafe».
7 место: Кейт Мосс – 50 миллионов долларов
Начала карьеру в 14 лет. В качестве дизайнера выпустила четырнадцать коллекций в сотрудничестве с брендом Topshop, которые оказались очень востребованы покупателями.
6 место: Хайди Клум – 70 миллионов долларов
Начала карьеру в 19 лет. Снялась в ситкоме «Спин Сити», где играла саму себя, на её счету также эпизодические роли в сериалах «Секс в большом городе», «Как я встретил вашу маму», «Отчаянные домохозяйки» и в фильмах «Английский цирюльник» и «Дьявол носит Прада».
5 место: Кристи Бринкли – 80 миллионов долларов
Снялась в комедиях «Каникулы», «Каникулы в Вегасе». Размещает собственные фотографии и иллюстрации в престижных глянцевых изданиях. Профессионально ведет дела на рынке недвижимости.
4 место: Тайра Бэнкс – 90 миллионов долларов
Американская супермодель, актриса, певица, продюсер и телеведущая. Создала и в настоящее время ведёт реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Совместно с Эштоном Катчером является ведущей шоу True Beauty. Среди её киноработ «Принц из Беверли-Хиллс», «Хэллоуин: Воскрешение». Написала книгу «Красота Тайры, снаружи и изнутри», цель которой – помочь женщинам осознать свою естественную красоту.
3 место: Синди Кроуфорд – 100 миллионов долларов
После школы получила академическую стипендию в Северо-западном университете, где изучала химическую технологию, но бросила учёбу, чтобы сосредоточиться на карьере модели. Вела программу «Дом стиля» на канале MTV. В 1995 году исполнила главную роль в фильме «Честная игра» с Уильямом Болдуином.
2 место: Жизель Бундхен – 250 миллионов долларов
Начала карьеру фотомодели в 14 лет. Снялась в двух фильмах: «Нью-йоркское такси» и «Дьявол носит Prada». Занимается благотворительностью, сотрудничает со многими экологическими организациями и проектами.
1 место: Кэти Айрлэнд – 350 миллионов долларов
Начала карьеру фотомодели в 17 лет. В кино и на телевидении сыграла почти 40 ролей («Мелроуз Плэйс», «Путешествие к центру Земли», «Сабрина – маленькая ведьма»). Кроме того, Кэти является автором нескольких книг и дизайнером собственной линии одежды.
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