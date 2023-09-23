Тайны шведского стола в отелях all inclusive: акула вместо форели, декор и торты-франкенштейны





Райское изобилие шведского стола/

Система обслуживания «все включено» привлекает многих туристов при выборе отеля



Система обслуживания «все включено» привлекает многих туристов при выборе отеля , ведь действительно удобно заплатить один раз и наслаждаться отпуском по полной программе. Не секрет, что значительную часть расходов на отдыхе составляют еда и напитки, и шведский стол кажется выгодным предложением. Что же можно ожидать от гостиничных скатертей-самобранок?

1. Индейка вместо красного мяса

Мясо на поверку может оказаться более дешевой индейкой. /Фото: delightfulemade.com

2. Акула – та же рыба

В готовом виде мясо акулы едва можно отличить от обычной рыбы. /Фото: 2.bp.blogspot.com

3. Вчерашнее мясо под новым соусом

Сложно проверить, не оказалось ли старое мясо подано под новым соусом. /Фото: ktwchamber.ge

4. Фарш месят ногами

Кто знает, как месили фарш для этой закуски... /Фото: nasil.com

5. Безотходное производство

Иногда лучше не знать, как делают котлеты. /Фото: vkusjizni.com

6. Свежевыловленные… из консервной банки

Консервированный кальмар вместо свежего – все способы сэкономить идут в ход. /Фото: assets.marthastewart.com

7. Картошки везде понемножку

Пятьдесят оттенков картошки. /Фото: ic.pics.livejournal.com

8. Торты-франкенштейны

Иногда стоит отказаться от сладкого во имя здоровья, а не фигуры. /Фото: ilovetravel.com.ua

9. Салаты с майонезом

В салат-баре отелей лучше выбирать закуски без майонеза. /Фото: heryerdentatil.com

10. Любить глазами

Красивые композиции так и говорят: dolce vita. /Фото: svadbadoiposle.com