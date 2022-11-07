Нужно ли счищать лишайник с плодовых деревьев

Вы заметили серое, зелёное или даже жёлтое мшистое вещество, растущее на ваших деревьях? Если да, то это лишайник.





Если вам интересно, что такое лишайник, почему он на вашем дереве и вредит ли он дереву, то вот ответы!



Что такое лишайник?

Почему лишайник растёт на деревьях?

Вредит лишайник дереву?

Даёт ли у лишайник какие-либо преимущества?

Лишайник имеет что-то общее со мхом?

Нужно ли удалять лишайник с дерева?

Заключение

Хотя лишайники иногда ошибочно принимают за грибковое заболевание, на самом деле они представляют собой комбинацию двух разных организмов. Грибковые клетки составляют основное тело и структуру каждого лишайника, а водоросли или цианобактерии придают ему зелёный или даже синий цвет. Грибковая часть лишайника не способна создавать свою собственную пищу, поэтому она полагается на фотосинтез в клетках водорослей для получения энергии, необходимой для роста. В свою очередь, гриб обеспечивает водоросли водой и минеральными веществами и предотвращает их высыхание. Эти взаимовыгодные отношения называются симбиозом.По оценкам, более 6% земной поверхности покрыто лишайниками. Существует более 20 000 различных видов, и они бывают разных цветов и форм. Они встречаются на всех континентах, от влажных лесов до полярных районов и пустынных песков.Лишайники растут практически на любой твердой, хорошо освещенной поверхности, например, на коре деревьев. Лишайники лучше всего растут под прямыми солнечными лучами, а мертвые или умирающие деревья могут стать идеальной средой обитания.Когда крона дерева по той или иной причине истончается, больше света достигает ствола и ветвей, создавая идеальную среду для роста и размножения лишайников. Поскольку лишайники часто встречаются на коре деревьев, находящихся в плохом состоянии, часто предполагается, что они виновники такого состояния дерева. Однако отношения между лишайниками и деревом в основном благоприятные, а упадок дерева является результатом воздействия какого-то другого стрессора. Несмотря на то, что лишайник может поглощать некоторые минеральные питательные вещества с поверхности, на которой он растёт, он в первую очередь самодостаточен.Лишайник обычно является первым типом организма, который появляется после стихийного бедствия, такого как пожар. Он может выжить, когда другие растения не могут.Люди часто связывают лишайник со старыми, гниющими или мёртвыми деревьями и предполагают, что упадок был вызван лишайником. На самом деле все наоборот – лишайник имеет тенденцию появляться на деревьях, которые уже находятся в упадке. Его редко можно увидеть на здоровых, быстрорастущих деревьях.Лишайник предпочитает солнечный свет и влагу, поэтому его часто можно найти на солнечных участках, подверженных воздействию дождя. Если ваше дерево внезапно потеряло листья или ветку, это создаёт благоприятные условия для роста лишайника.Таким образом, хотя лишайник никоим образом не вредит вашему дереву, его присутствие может указывать на нездоровое или умирающее дерево (по другим причинам, таким как вредители, болезни или неправильный полив).Лишайник самоподдерживающийся — он не берёт никаких питательных веществ от дерева, на котором растёт, и поэтому не вредит дереву (хотя многие люди считают его неприглядным). Он получает все необходимые питательные вещества из дождя и окружающего воздуха.Поскольку лишайник — это не растение, у него нет корней; вместо того, чтобы зарываться в кору, он прикрепляется к её поверхности.Другими словами, лишайник не вредит вашему дереву.Удивительно, но лишайник на самом деле имеет несколько преимуществ. Это естественный индикатор качества воздуха — он поглощает всё, что находится вокруг него, но процветает только тогда, когда воздух вокруг хорошего качества. На самом деле учёные используют лишайник в качестве индикатора качества воздуха в разных географических районах. Он также преобразует углекислый газ в кислород и поглощает любые загрязняющие вещества, находящиеся в этом районе.Лишайник использовался для красок (есть несколько очень ярких видов лишайников!), для одежды, украшений и даже в качестве антибиотика — например, вы можете найти его в качестве ингредиента в своем дезодоранте или зубной пасте.Многие виды диких животных также любят лишайник — олени используют его в качестве источника пищи, а некоторые виды птиц используют его для витья гнёзд. Некоторые лягушки, наслаждаются им в качестве закуски.Хотя лишайник часто путают со мхом, это совершенно другой организм. Они могут выглядеть несколько похожими и часто встречаются рядом друг с другом, но мох предпочитает тень, а лишайник любит солнечные места.Попытка соскоблить лишайник с коры, скорее всего, принесет больше вреда, чем пользы, а применение фунгицида не даст абсолютно никакого эффекта. Вместо этого сосредоточьтесь на смягчении любого фактора, ограничивающего рост дерева, например, плохих условий произрастания. Здоровье растений часто напрямую связано с характеристиками почвы. Неправильный уровень pH, плохая плодородность или неподходящий дренаж часто останавливают рост дерева, если не приводят к общему ухудшению. Деревья, на которые регулярно воздействуют серьезные проблемы с насекомыми-вредителями или болезнями, также находятся под угрозой упадка. Может помочь частый поиск признаков повреждения вредителями и быстрое применение соответствующих мер. Если вы решили заменить покрытые лишайником деревья на новые, обязательно обратите внимание на то, какие проблемы ограничивали первоначальные посадки.Однако, если вам действительно не нравится внешний вид лишайника, то удаление допустимо. Это надо делать аккуратно, стараясь попутно не навредить дереву.Наличие большого количества лишайников на ваших деревьях является преимуществом. Лишайники чрезвычайно чувствительны к загрязнению воздуха и растут только в местах с хорошим качеством воздуха, что объясняет, почему их редко можно увидеть на городских улицах. Вместо того, чтобы сокрушаться о наличии лишайников на ваших деревьях, оцените их разнообразие и уникальное место в мире природы!