Существовали ли на самом деле в СССР боевые дельфины и чем они занимались

Для чего создавался секретный объект

В качестве места для тренировки будущих бойцов выбрали Казачью бухту.

Как тренировали дельфинов

Дельфинов тренировали по нескольким направлениям.

Дельфин очень умное существо и, к тому же, у него есть природный эхолокатор.

Дельфины на службе и наших, и американских войск зарекомендовали себя отлично. /Фото:topwar.ru

Что случилось после распада СССР

Дельфины отличные реабилитологи. /Фото:sevas.ru

Боевые белухи и их побеги

Обучение дельфинов временно не проводилось, но наработки советских лет удалось сохранить./Фото:grifon-tur.ru

Сбежавший Бриз появился в Турции. /Видеокадр.

Публикация в турецкой прессе. /Фото:denizgazete.com