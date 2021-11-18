6 предметов мебели, которые терпеть не могут профессиональные дизайнеры интерьеров

Мебель, от которой лучше отказаться.
Ремонт — это прекрасно, но почему-то не многим нравится им заниматься. Однако, если кто-то все-таки оказался в эпицентре подобной суматохи и планирует вложиться в дело по полной, то лучше с этим не торопиться и ознакомиться с советами, которые дают профессионалы в области дизайна, чтобы не допустить нелепых ошибок. В этой статье расскажем о том, как выбрать мебель для квартиры и не разочароваться в своем приобретении.
Спальный гарнитур
Спальный гарнитур - мебель из прошлого, которой не место в современной квартире.
Все это, конечно, удобно — нет необходимости подбирать сочетающуюся мебель, и многие покупают такие наборы по привычке. Но все эти преимущества были актуальны раньше, сейчас же спальный гарнитур в комнате — путешествие в прошлый век. К тому же, подобные покупки рациональными не назовешь. Если вдруг придет в негодность что-то одно, менять придется все, а иначе будет смотреться просто ужасно. Поэтому лучше потратить немного времени и приобрести для спальни не гарнитур, а просто сочетающуюся между собой мебель одного стиля.
Мебельные стенки
Стенка - идеальный способ украсть пространство комнаты.
Бесспорный плюс стенок — куча места для хранения всего самого необходимого. Но главный минус — громоздкость, полное отсутствие эстетики и чрезмерная шаблонность. Более того, если в будущем появится потребность в перепродаже мебели, то сделать это будет уже крайне сложно, ведь спрос на них очень сильно падает с каждым годом.
Одинаковые диван и кресла
Классической мягкой мебели можно найти более креативную альтернативу.
Очень предсказуемый выбор, потому что беспроигрышный, тем не менее, знатоки интерьерной красоты настоятельно рекомендуют отказаться от этого шаблона в пользу разнообразия. Разные, но сочетающиеся между собой кресла и диван придадут помещению красок и необычности — такой ремонт не надоест еще очень долго.
Мебель для детской
Главное правило для детской - рациональность.
Можно потратить уйму времени и денег для организации «сказки» в детской, наставив кучу замков и налепив на стены многочисленные декоративные элементы. Вот только через год-два существует очень большая вероятность, что ребенку все это надоест, или он просто разлюбит использованного героя, полюбит нового, и потребует полной смены декораций. Детки растут куда быстрее, чем думают их родители, а вкусы малышей меняются со скоростью света. Лучше один раз объяснить ребенку нерациональность такого подхода, чем постоянно затевать новый ремонт и вливать в него совсем нелишние финансы.
Массивная мебель
Когда размер имеет значение.
Особенно, если места в квартире и без того мало. Такая мебель занимает очень много пространства, со временем начинает мешаться и визуально делает помещение намного меньше. И наоборот, выбрав компактную мебель, можно зрительно увеличить комнату, и дышать станет легче.
Диван и кресла из кожи
Кожаная мебель - худший выбор для дома.
Они были модными в далекие 90-е, сейчас же лучше выбирать более практичные варианты. Кожаная мебель требует к себе повышенного внимания, ей нужен постоянный качественный уход, она может легко царапаться и быстро терять свою привлекательность — стоит ли она того?
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