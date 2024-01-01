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Почему пожарное ведро имеет коническую форму: тонкости эксплуатации



Наверняка каждому приходилось видеть пожарное ведро. При этом каждый хотя бы раз задумывался над тем, почему оно имеет столь странную форму, а именно – форму конуса. На просторах интернета на эту тему была сломана в спорах ни одна сотня копий. В действительности объяснение конической формы у пожарного ведра всего одно, причем достаточно простое и прагматичное.

Форма выбрана не просто так. |Фото: sovet-ingenera.com

Форма выбрана не просто так. |Фото: sovet-ingenera.com

 

Существуют самые разные «дикие» версии по поводу формы пожарного ведра. Мол, такое ведро нельзя украсть (потому что в хозяйстве оно будет бесполезно), а еще его нельзя поставить на землю и передохнуть. Некоторые даже говорят, что пожарные ведра делают в форме конуса из-за экономии металла. Все это не имеет ничего общего с действительностью. Как уже было отмечено, причина такой формы всего одна.
Таким ведром проще черпать. |Фото: krasnoyarsk.pulscen.ru.

Таким ведром проще черпать. |Фото: krasnoyarsk.pulscen.ru.

 

Настоящая причина весьма прагматична. Дело в том, что ведро в форме конуса намного быстрее заполняется водой, нежели ведро с плоским дном. Благодаря конической форме, ведро фактически моментально уходит под воду и зачерпывает ее. Это очень полезно в условиях пожара, когда на счету каждая секунда. С плоским ведром ничего подобного проделать нельзя. Оно сначала падает на бок и начинает черпать воду, а уже только потом опускается в нее полностью.
Плоское ведро не имеет преимуществ. ¦Фото: snb.by.

Плоское ведро не имеет преимуществ. ¦Фото: snb.by.

 

Интересный факт: минимальная вместимость пожарного ведра должна составлять не менее 8 литров.

Помимо этого, конусная форма ведра позволяет использовать его в качестве инструмента для разбития тонкого льда в зимний период года. Еще конусом можно разрыхлять землю, которая в последствии будет использована для тушения пожара.

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