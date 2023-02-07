С нами не соскучишься!

8 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никулин
    спасибо нашим переводчикам и редакторам ..многие сказки спасли .ибо когда сказки пишутся психически не здоровыми людь...Загадки Шварцваль...
  • Александр Самбур
    10 вдохновляющих ...
  • Владимир
    Да и хрен с ним.Почему самый боль...

Устраняем все неприятные запахи в раковине с помощью лимона

Если вы почувствовали, что из раковины стало неприятно пахнуть, то устраните эту проблему легко и быстро! Вам понадобится лишь пара лимонов и немного пищевой соды.

Устраняем все неприятные запахи в раковине с помощью лимона

Выжмите сок из 2 лимонов. Подогрейте в микроволновке или на плите, чтобы сок был горячим. Добавьте 2 ст. л. соды. Соду можно высыпать отдельно в раковину, а уже потом влить горячий сок.

Устраняем все неприятные запахи в раковине с помощью лимона

Вылейте смесь в раковину, оставьте на час для реакции.

Устраняем все неприятные запахи в раковине с помощью лимона

Затем просто пролейте горячей водой из-под крана. Все неприятные запахи, жир и небольшой засор уйдут!

Устраняем все неприятные запахи в раковине с помощью лимона
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
лимонРаковина

Картина дня

наверх