Устраняем все неприятные запахи в раковине с помощью лимона

Если вы почувствовали, что из раковины стало неприятно пахнуть, то устраните эту проблему легко и быстро! Вам понадобится лишь пара лимонов и немного пищевой соды.







Выжмите сок из 2 лимонов. Подогрейте в микроволновке или на плите, чтобы сок был горячим. Добавьте 2 ст. л. соды. Соду можно высыпать отдельно в раковину, а уже потом влить горячий сок.







Вылейте смесь в раковину, оставьте на час для реакции.







Затем просто пролейте горячей водой из-под крана. Все неприятные запахи, жир и небольшой засор уйдут!





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