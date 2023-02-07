Если вы почувствовали, что из раковины стало неприятно пахнуть, то устраните эту проблему легко и быстро! Вам понадобится лишь пара лимонов и немного пищевой соды.
Выжмите сок из 2 лимонов. Подогрейте в микроволновке или на плите, чтобы сок был горячим. Добавьте 2 ст. л. соды. Соду можно высыпать отдельно в раковину, а уже потом влить горячий сок.
Вылейте смесь в раковину, оставьте на час для реакции.
Затем просто пролейте горячей водой из-под крана. Все неприятные запахи, жир и небольшой засор уйдут!
Читать далее →
Устраняем все неприятные запахи в раковине с помощью лимона
Если вы почувствовали, что из раковины стало неприятно пахнуть, то устраните эту проблему легко и быстро! Вам понадобится лишь пара лимонов и немного пищевой соды.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии