«Золушкин бюст»: в Японии предлагают дёшево увеличить грудь на 24 часа

Cinderella Breast Augmentation или как японки увеличивают грудь на 24 часа
Все помнят сказку про Золушку? Стараниями доброй крестной девушка смогла почувствовать себя настоящей принцессой, но всего лишь до полуночи. Хотя и этого оказалось достаточно для охмурения прекрасного принца и логичного хэппи энда. Теперь стать Золушкой и попытать счастья в поисках принца может каждая. Только вместо кареты и платья девушкам предлагают сделать грудь. Всего лишь на сутки.
Cinderella Breast Augmentation или как японки увеличивают грудь на 24 часа
Пластическая хирургия становится всё более доступной. А вместе с тем растёт и число женщин, увеличивших грудь с помощью имплантатов или всерьёз подумывающих об этом. Что ж, спешить с решениями в столь деликатном вопросе действительно не стоит. Потому одна японская клиника предлагает пациенткам попробовать, каково это, ходить с пышным бюстом. Но всего лишь на 24 часа.
Cinderella Breast Augmentation или как японки увеличивают грудь на 24 часа
Очень необычную процедуру с 2012-го года предлагают в японской клинике Tokyo Isea Clinic. Называется она тоже необычно и заманчиво - Cinderella Breast Augmentation («Золушкино увеличение груди»). За вполне бюджетную стоимость (около 50 долларов США) девушкам предлагают увеличить грудь на целых полтора размера. Вот только внушительной красоты в декольте хватит всего лишь на сутки, а то и меньше.
Cinderella Breast Augmentation или как японки увеличивают грудь на 24 часа
А все дело в том, что вместо имплантов и прочего силикона в молочные железы клиенткам вводят физиологический раствор Рингера с добавлением молочной же кислоты. Смесь делает грудь пышной и упругой, но, поскольку по составу схожа с естественными жидкостями организма, быстро рассасывается. Не причиняя при этом вреда телу своей временной носительницы.
Cinderella Breast Augmentation или как японки увеличивают грудь на 24 часа
Процедура «золушкиного увеличения груди» длится всего лишь 20 минут под местным наркозом. При этом не оставляет после себя никаких шрамов. Только маленький след от укола, который быстро заживает.
Cinderella Breast Augmentation или как японки увеличивают грудь на 24 часа
Хотя обещанный «полутораразмерный» эффект должен держаться 24 часа или даже немного дольше, врачи советуют клиенткам воздержаться в это время от занятий спортом, а так же снизить потребление жидкости и даже пищи. Ведь всё это ускоряет всасывание физиологического раствора. Так что, с такой грудью можно только быть красивой. И на этом всё.
Cinderella Breast Augmentation или как японки увеличивают грудь на 24 часа
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