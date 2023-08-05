Какой косметикой пользовались женщины прошлого, и почему она была опасна для жизни.

1. Помада из жуков

Для красных губ.

2. Брови из козьей шкуры

Брови из козьей шкуры.

3. Румяна из киновари

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4. Пудра для лица из свинца

Свинцовая пудра.

5. Краска для зубов

Краска для зубов.

6. Лак для ногтей из радия

Лак для ногтей из радия.

7. Помада из китовой ворвани

Помада из китовой ворвани.

8. Смертельные капли для глаз из белладонны

Такие популярные и такие смертельные.

9. Восковой бисер для ресниц

Восковой бисер для ресниц

10. Свекольные румяна

Румяна как в сказке.