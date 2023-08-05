Какой косметикой пользовались женщины прошлого, и почему она была опасна для жизни.
Женщины пользовались косметикой на протяжении веков. Макияж был важен для красавиц Древнего Египта не меньше, чем для нынешних голливудских див. Правда, приобретая косметические товары многие женщины и тогда, и сейчас практически не задумываются, как эти товары могут повлиять на их здоровье. И если сегодня по поводу качества косметики можно не волноваться, то в прошлом средства для красоты содержали довольно странные и даже опасные для жизни ингредиенты.
1. Помада из жуков
Для красных губ.
Ярко-красные губы уже в течение очень длительного времени считаются желательной чертой внешности женщин, поэтому неудивительно, что те, кто хотел нажиться на косметической промышленности, искали любые ингредиенты, с помощью которых можно было бы создать яркий цвет, настолько востребованный у женщин. Мало кто знает, что одним из основных ингредиентов в производстве косметических красителей является кошениль - насекомое, живущее в Южной и Центральной Америке, а также на Канарских островах.
Самка кошенили питается красными кактусовыми ягодами, и именно эта черта привела к тому, что насекомое стало настолько ценным косметическим товаром. Давно известно, что при измельчении эти жучки производят вещество, называемое карминовой кислотой, которое затем можно использовать для получения кармина, ярко-красной краски. На рубеже XX века, когда вырос спрос на коммерчески доступную помаду, производители использовали краситель для ее производства.
Возможно, дамы, которые в 1910-х годах так стремились быть красивее «конкуренток», подумали бы дважды, если бы знали, что они размазывают жуков по своим губам. Тем не менее, раздавленные насекомые в качестве ингредиента для помады вряд ли являются новым изобретением. Клеопатра описала рецепт красной помады, которая делалась из растертых в пыль муравьев и жуков.
2. Брови из козьей шкуры
Брови из козьей шкуры.
Мода на стиль бровей значительно менялись за последние столетия: от едва заметных «ниточек» в Средневековье до густых темных бровей 1950-х годов, вдохновленных такими звездами, как Элизабет Тейлор. Иногда брови использовались как выражение эмоций. Например, в Древнем Египте, владельцы кошек наклеивали их, когда умирал их любимый питомец. Однако одной из самых странных тенденций было древнегреческая любовь к «моноброви».
Греческие женщины считали, что нетронутые, естественные брови демонстрируют их «чистоту». Монобровь же считалась идеальным проявлением красоты и интеллекта. Те, у кого не было такого «природного дара», использовали накладные брови, сделанные из козьей шкуры и приклеиваемые к их лицу с помощью древесной смолы. В XVIII веке появилась еще более отвратительная мода на брови. Модницы в Георгианскую эпоху часто предпочитали полностью выщипывать брови и, по словам нескольких сатириков того времени, заменяли их поддельными, сделанными из кожи мыши.
3. Румяна из киновари
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В течение нескольких периодов истории среди модниц были популярными румяные розовые щечки. Даже сегодня, они выглядят очень привлекательными, но современные румяна содержат безопасные и проверенные ингредиенты. В прошлом же женщины, надеясь достичь естественного румянца, использовали множество разных веществ, пытаясь получить правильный оттенок.
Одним из самых популярных ингредиентов была киноварь - вулканическая минеральная руда, из которой получают ртуть. Поскольку киноварь имеет ярко-красный цвет, ранее она казалась идеальной для использования в косметике. К сожалению, как сегодня известно, ртуть чрезвычайно токсична и может привести к повреждению мышечной и нервной системы. Излишне говорить, что киноварь больше не разрешается использовать в любой форме косметических продуктов. В итоге целые поколения женщин пострадали от ранней смерти из-за отравления ртутью.
4. Пудра для лица из свинца
Свинцовая пудра.
Женщины на протяжении всей истории, несомненно, были бы потрясены сегодняшней любовью к загару, поскольку на протяжении веков бледная кожа считалась вершиной элегантности и красоты. В течение XVIII века бледный цвет лица был жизненно важен для любой леди, которая хотела, чтобы ей восхищались, а это означало, что нужно было использовать белую пудру. Несмотря на то, что для производства этого вещества зачастую применялись безопасные ингредиенты, такие как уксус и висмут, самый популярный макияж делали из свинца благодаря его непрозрачности, что обеспечивало оптимальное покрытие кожи.
В течение этого периода была распространена оспа, поэтому неудивительно, что очень много женщин искали эффективный способ скрыть шрамы и следы болезни. Свинцовая пудра была лучшим решением для этого, и она использовалась как женщинами, так и мужчинами. Блестящая, шелковистая и способная прекрасно покрывать кожу, эта пудра придавала коже груди, плечей и лица чистый белый вид, который был так желателен в то время.
Конечно, свинец вызывал множество ужасных проблем со здоровьем. Мало того, что его «поклонники» страдали от гниющих зубов, облысения и воспаления глаз, также обнаружилось, что кожа в конечном итоге становилась черной, а это требовало еще большего количества порошка, чтобы замаскировать проблемы. К примеру, одной из известных жертв, которая умерла ради хорошей внешности, была Кэтрин «Китти» Фишер, известная красавица и куртизанка, скончавшаяся в 1767 году в возрасте 25 лет.
5. Краска для зубов
Краска для зубов.
Регулярные поездки к дантисту - это особенность повседневной жизни в современном мире, и сегодняшние женщины, как правило, используют отбеливающие продукты для достижения жемчужно-белой улыбки. Однако в эпоху Елизаветы появилась совсем другая тенденция. Символом статуса стали черные зубы. Причина была простой — кариес был не особо распространен, поскольку сахар могли купить только самые богатые люди.
Утверждается, что благодаря ее любви к сладкому у королевы Елизаветы I были настолько гнилые зубы, что многие из них стали совершенно черными. Многие из ее придворных дам сразу последовали этому примеру, используя зубной краситель, чтобы очернить свои зубы в знак того, что они являются достаточно богатыми, чтобы потреблять огромное количество сладостей. Тем не менее, «елизаветинцы» на самом деле не были первыми в своей любви к черным зубам.
В Японии уже давным-давно существовал обычай «Охагуро». Практика использования темно-коричневого лака, сделанного из железных опилок, растворенных в уксусе, для окрашивания зубов, была широко распространена среди модного общества.
6. Лак для ногтей из радия
Лак для ногтей из радия.
В ранние годы XX века радий использовался, помимо всего прочего, для создания светящейся в темноте краски. Женщины, которые больше всего подвергались воздействию этого химического вещества, стали известны как «Радиевые девушки», и они были невольными жертвами так называемого «современного» прогресса.
С 1917 по 1926 год женщин нанимали на работу на фабриках, которые производили часы, украшенные этим радиоактивным веществом. Поскольку девушкам говорили, что это абсолютно безвредно, они забавлялись со светящейся краской, используя ее в качестве лака для ногтей и губной помады. К сожалению, через несколько лет женщины начали страдать от множества медицинских проблем, таких как переломы костей и анемия. В конце концов было обнаружено отравление радием, когда одна бедная работница посетила своего дантиста, чтобы вырвать зуб, но в итоге у нее выпал кусок челюсти.
7. Помада из китовой ворвани
Помада из китовой ворвани.
В наши дни косметики, изготовленной с использованием продуктов животного происхождения, сторонятся женщины во всем мире. Однако, еще в 1970-х годах, китовый жир можно было увидеть на лицах модных дам по всему миру. Китовый жир или ворвань исторически использовался для всех видов целей: от обработки кожи и шерсти до производства мыла. Однако одним из самых популярных применений в XX веке оказалась косметическая промышленность. Если бы женщины знали, что они смазывают губы жиром гигантских морских существ, многие, возможно, стали бы вегетарианками. Потребовалось немало лет, чтобы правда стала широко известна, после чего общественный резонанс привел к тому, что производители начали искать другие ингредиенты.
8. Смертельные капли для глаз из белладонны
Такие популярные и такие смертельные.
Красивые влажные глаза всегда были признаком красивой женщины, но особенно это ценилось в эпоху Возрождения в Италии. Модницы итальянки использовали глазные капли из белладонны, чтобы их зрачки расширились и выглядели соблазнительно. Хотя у этого растения красивое название («белладонна» переводится как «красивая леди»), оно смертоносное и крайне ядовитое. Данные капли помимо того, что делали глаза красивыми, также вызывали множество неприятных побочных эффектов - от помутнения зрения, головных болей, галлюцинаций, рвоты, тахикардии и головокружения до возможной слепоты.
9. Восковой бисер для ресниц
Восковой бисер для ресниц
В те дни, когда еще не были изобретены накладные ресницы, танцоры и актрисы искали способы сделать свои естественные ресницы более полными, длинными и темными. Ответ они нашли в так называемом бисероплетении ресниц. Эта сложная практика была настолько популярна, что даже после появления накладных ресниц бисероплетение продолжали использовать, особенно в быстро развивающейся киноиндустрии.
В это время накладные ресницы были еще дорогими, а бисероплетение было более экономичным решением, особенно в случаях ограниченного бюджета. Эта процедура была вовсе не простой. Сначала в кастрюле расплавляли воск. Затем с помощью пера или аппликатора (который часто делали из кости для дополнительной твердости) расплавленный воск наносили на кончики ресниц, оставляя на каждом кончике крошечную бусину. Это было не только сложно, но и пожароопасно.
10. Свекольные румяна
Румяна как в сказке.
В XXI веке вряд ли какая женщина использует корнеплоды для макияжа, но в начале 1900-х годов обычная свекла была ключевым элементом во многих режимах макияжа для дам любого статуса. Любой, кто случайно ронял кусочек свеклы на белую одежду, прекрасно знает, какое яркое и стойкое окрашивание обеспечивает этот продукт. Женщины в первые годы XX века решили использовать этот потенциал для создания румян. Сок свеклы считался многофункциональным ингредиентом, который также использовался в качестве губной помады многими женщинами примерно до 1914 года, когда появились такие знаменитые бренды, как Max Factor и Elizabeth Arden.
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